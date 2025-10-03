Cultura

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta un ciclo de documentales argentinos contemporáneos

Los martes y jueves de octubre, con entrada libre y gratuita, se proyectarán “Marie Langer. Deseo y revolución”, “Italpark. Un regreso a la fábrica de sueños”, “Cenizas y diamantes. Don Cornelio y la Zona” y “El documental del 10″

Guardar
El viejo parque de diversiones
El viejo parque de diversiones porteño, protagonista del documental "Italpark. Un regreso a la fábrica de sueños" (2024), de Juan Carlos Domínguez

Bajo el título Ciclo Panorama de documentales argentinos, la Biblioteca del Congreso de la Nación propone una selección de documentales argentinos que exploran figuras, espacios y momentos emblemáticos de la cultura nacional, con la presencia de los propios directores en cada función, lo que promete un diálogo directo entre creadores y público.

Las proyecciones tendrán lugar los martes y jueves de octubre a las 18.30 en la sede de Alsina 1835, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ciclo se inaugura el jueves 2 con Marie Langer. Deseo y revolución (2025), dirigida por Marcelo Haber. Este documental ofrece un retrato de la vida y obra de Marie Lizbeth Glas Hauser, reconocida como la psicoanalista más relevante de América, quien transformó el diván en un instrumento de cambio social. La función contará con la presencia de Marcelo Haber, lo que permitirá profundizar en el proceso creativo y en la figura de Marie Langer.

"Marie Langer. Deseo y revolución"
"Marie Langer. Deseo y revolución" (2025), dirigida por Marcelo Haber, explora la vida de la psicoanalista

El jueves 23 será el turno de Italpark. Un regreso a la fábrica de sueños (2024), de Juan Carlos Domínguez. Esta producción recorre la historia del parque de diversiones conocido como el “Disney argentino”, utilizando imágenes de archivo, animaciones en 3D y entrevistas para reconstruir la huella cultural y emocional que dejó el legendario Italpark en varias generaciones. La proyección busca revivir la memoria colectiva en torno a este espacio icónico de la ciudad.

El martes 28 se exhibirá Cenizas y diamantes. Don Cornelio y la Zona (2025), dirigida por Ricardo Piterbarg. El documental se centra en la trayectoria de Don Cornelio y la Zona, banda de rock de los años 80 cuyo legado permanece vigente a través del álbum Patria o muerte, el tema “Ella vendrá” y la figura de Palo Pandolfo. La película explora el impacto de la banda en la escena musical argentina y su influencia en la cultura popular.

Palo Pandolfo, líder de Don
Palo Pandolfo, líder de Don Cornelio y la Zona

El ciclo culmina el jueves 30 con El documental del 10 (2024), de Lucas Costas. En esta obra, más de 40 artistas –entre músicos, escritores y poetas– relatan cómo Diego Maradona marcó sus vidas y creaciones, en una producción que entrelaza arte, cultura y la pasión popular por el fútbol. La presencia de Lucas Costas en la función permitirá un intercambio sobre el proceso de reunir testimonios tan diversos y el significado de Maradona en el imaginario colectivo.

"El documental del 10" (2024),
"El documental del 10" (2024), de Lucas Costas, explora la figura de Maradona a través del arte (Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)

La propuesta de la Biblioteca del Congreso de la Nación para octubre se consolida así como un espacio de encuentro con el cine documental argentino, donde la memoria, la identidad y la creación artística se entrelazan en cada proyección.

Temas Relacionados

CineDocumentalCulturaBiblioteca del Congreso de la Nación

Últimas Noticias

Iberofic eligió por primera vez respaldar un proyecto argentino

La Red Iberoamericana de Film Commission presentó en Madrid los avances de su plataforma para el desarrollo de contenidos en español y portugués

Iberofic eligió por primera vez

El regreso de Soda Stereo me hace pensar en la banda de sonido de mi vida, y me gusta

El anuncio de los shows previstos para 2026 dispara los recuerdos de gratos momentos vividos y también, el gusto familiar por las canciones inolvidables del trío Cerati-Bosio-Alberti

El regreso de Soda Stereo

Siri Hustvedt: “Vivir con Paul Auster durante 43 años nos hizo mejores escritores”

La novelista, ensayista y poeta estadounidense habló de su relación con el autor fallecido el año pasado, la política “claramente reaccionaria y neofascista” de Trump, y la guerra en Gaza

Siri Hustvedt: “Vivir con Paul

Cómo se escribe: ¿Jersey o jerséi? La RAE aclara la polémica

La palabra puede referirse a una prenda de vestir de punto y manga larga como a un tejido elástico

Cómo se escribe: ¿Jersey o

Semana Negra BA 2025: todas las actividades del viernes 3 de octubre

El festival literario despliega una programación diversa con homenajes, mesas de debate y charlas que reúnen a figuras destacadas

Semana Negra BA 2025: todas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento asalto en Lanús: motochorros

Violento asalto en Lanús: motochorros le pegaron un tiro en la pierna para robarle el auto

Axel Kicillof habló sobre la denuncia contra José Luis Espert: “Tiene que dar explicaciones verosímiles”

Mercados: suben los bonos y caen las acciones, con la mirada puesta en las negociaciones en Washington

Adorni anunció la reestructuración de un organismo clave de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Cuáles son los 15 autos 0 km más baratos del mercado en octubre

INFOBAE AMÉRICA
El rabino de la sinagoga

El rabino de la sinagoga de Manchester dio detalles del atentado y reveló lo que gritó el terrorista en medio del ataque

Paraguay registró una inflación negativa en septiembre

El disidente cubano José Daniel Ferrer partirá al exilio: “Es la peor dictadura que ha conocido el continente americano”

El regreso de Soda Stereo me hace pensar en la banda de sonido de mi vida, y me gusta

El Tribunal Electoral de Bolivia ratifica el debate de candidatos a la Vicepresidencia aunque falte un postulante

TELESHOW
Cami Homs mostró su rutina

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"

Laurita Fernández pone en suspenso su futuro en la televisión: “Hay que saber cuándo hacer una pausa”

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 3 de octubre