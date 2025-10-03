Cultura

El eterno misterio de la foto de Robert Capa: ¿quién era realmente el miliciano abatido?

A noventa años de su publicación, la icónica imagen de la guerra civil española sigue generando debates sobre su autenticidad y la verdadera identidad del combatiente retratado por el fotógrafo húngaro

Guardar
La exposición "Robert Capa. ICONS"
La exposición "Robert Capa. ICONS" es la mayor retrospectiva en España de la obra del legendario fotógrafo húngaro

Noventa años después de su publicación, la imagen del miliciano abatido atribuida a Robert Capa sigue generando debate sobre su autenticidad y las circunstancias en que fue tomada. La fotografía, que muestra a un combatiente republicano en el instante de su muerte durante la Guerra Civil española, se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del fotoperiodismo del siglo XX, pero su origen y veracidad continúan envueltos en controversia, según el análisis publicado por El País.

El tema ha regreso a la discusión pública en España a partir de la inauguración de la muestra Robert Capa. ICONS en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La exposición, compuesta por más de 250 obras originales, presenta fotografías de época que el propio Robert Capa reveló, publicaciones históricas y objetos personales. Estas piezas provienen principalmente de la Golda Darty Collection y de los archivos de la agencia Magnum Photos. Constituye además la mayor retrospectiva en España dedicada al célebre fotógrafo, reconocido como el precursor del fotoperiodismo moderno y autor de imágenes emblemáticas.

La fotografía del miliciano abatido
La fotografía del miliciano abatido atribuida a Robert Capa sigue generando debate noventa años después de su publicación

La instantánea, capturada en 1936 y conocida como Muerte de un miliciano, ha sido objeto de investigaciones, hipótesis y disputas entre expertos, historiadores y familiares de los protagonistas. El debate se ha centrado en si la escena fue espontánea o escenificada, así como en la identidad real del miliciano retratado. Hay consenso en que la fotografía fue tomada en la localidad de Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba (Andalucía), durante los primeros meses del conflicto. Sin embargo, la falta de documentación concluyente y la existencia de versiones contradictorias han alimentado la incertidumbre.

A lo largo de las décadas, diversos especialistas han intentado reconstruir el contexto en el que Capa realizó la imagen. Algunos sostienen que el fotógrafo húngaro captó el momento exacto en que el miliciano fue alcanzado por una bala, mientras que otros sugieren que la escena pudo haber sido preparada para ilustrar el dramatismo de la guerra. La polémica se intensificó en los años 70, cuando surgieron testimonios y análisis técnicos que cuestionaban la autenticidad del disparo mortal.

La exposición 'Robert Capa. ICONS'
La exposición 'Robert Capa. ICONS' en Madrid coincide con el 90° aniversario de la guerra civil española

La identidad del miliciano ha sido otro de los grandes enigmas. Durante años, se identificó al hombre como Federico Borrell García, apodado “Taino”, un anarquista de Alcoy (municipio de la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana). Sin embargo, investigaciones posteriores han puesto en duda esta atribución, ya que los registros de bajas y las descripciones físicas no coinciden plenamente con el retratado. La familia de Borrell ha defendido la versión tradicional, mientras que otros estudiosos han propuesto diferentes nombres y escenarios.

El impacto de la fotografía trasciende el ámbito histórico y artístico. La imagen ha sido reproducida en innumerables publicaciones, exposiciones y análisis académicos, convirtiéndose en símbolo de la brutalidad de la guerra y del poder de la imagen periodística. Y pese a las dudas sobre su autenticidad, la foto de Capa ha influido en generaciones de fotógrafos y en la percepción pública de los conflictos armados.

[Fotos: prensa Círculo de Bellas Artes de Madrid]

Temas Relacionados

Guerra Civil española Robert Capa FotoperiodismoFotografía

Últimas Noticias

“Danzar por la Paz”: arte y compromiso social por UNICEF

La vigésima edición de la gala solidaria se realizará el 16 de octubre, con la participación de figuras del Ballet Estable del Teatro Colón y otros elencos, bajo la dirección de Gabriela Sobrado

“Danzar por la Paz”: arte

Iberofic eligió por primera vez respaldar un proyecto argentino

La Red Iberoamericana de Film Commission presentó en Madrid los avances de su plataforma para el desarrollo de contenidos en español y portugués

Iberofic eligió por primera vez

El regreso de Soda Stereo me hace pensar en la banda de sonido de mi vida, y me gusta

El anuncio de los shows previstos para 2026 dispara los recuerdos de gratos momentos vividos y también, el gusto familiar por las canciones inolvidables del trío Cerati-Bosio-Alberti

El regreso de Soda Stereo

Siri Hustvedt: “Vivir con Paul Auster durante 43 años nos hizo mejores escritores”

La novelista, ensayista y poeta estadounidense habló de su relación con el autor fallecido el año pasado, la política “claramente reaccionaria y neofascista” de Trump, y la guerra en Gaza

Siri Hustvedt: “Vivir con Paul

Cómo se escribe: ¿Jersey o jerséi? La RAE aclara la polémica

La palabra puede referirse a una prenda de vestir de punto y manga larga como a un tejido elástico

Cómo se escribe: ¿Jersey o
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mientras se enfría la economía,

Mientras se enfría la economía, se modera el crecimiento de los préstamos al consumo y el uso de tarjetas de crédito

Las empresas podrán monitorear la exportación en forma remota: de qué se trata la medida que anunció ARCA

De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2025

Cuenta DNI: todos los beneficios confirmados de octubre 2025

Cuándo es el Día de la Madre en Argentina y en otros países de la región

INFOBAE AMÉRICA
La familia de José Daniel

La familia de José Daniel Ferrer denunció que el régimen cubano condiciona su exilio: “La dictadura está tratando de lograr beneficios”

Cuenta DNI: todos los beneficios confirmados de octubre 2025

Un cambio en la forma del cerebro podría anticipar la demencia años antes de que aparezcan los síntomas

Michelle Pfeiffer habló sobre el miedo de fracasar en una de las películas que marcó su carrera: “Estaba aterrorizada”

El rabino de la sinagoga de Manchester dio detalles del atentado y reveló lo que gritó el terrorista en medio del ataque

TELESHOW
El íntimo relato de Lola

El íntimo relato de Lola Latorre tras recibirse de abogada: “Me costó más de lo que imaginé”

Daniela Celis difundió el parte de salud de Thiago Medina: “Estamos felices”

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”

Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

Flor Vigna apostó por un rotundo cambio de look y lo mostró en tiempo real: “¡Cómo me gusta!"