La precuela de Frida Kahlo: un nuevo museo muestra sus raíces familiares

La imagen singular de Frida Kahlo sigue apareciendo en los billetes de 500 pesos en México. Los viajeros que pasan por el aeropuerto de Ciudad de México pueden adquirir un perfume que lleva su nombre. En otros lugares, el rostro de la pintora —sus cejas prominentes, su mirada penetrante— adorna bolsas de mano, calcetines, vasos térmicos y una variedad de productos.

A setenta y un años de su muerte, Frida Kahlo sigue siendo, posiblemente, la mujer más reconocible de México, solo comparada con la Virgen de Guadalupe.

Cada año, cientos de miles de personas visitan dos barrios de Ciudad de México para conocer la Casa Azul, la casa de color azul brillante donde nació y murió, y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, donde vivió y trabajó con su esposo, el pintor Diego Rivera.

Frida Kahlo en 1919 (Wikipedia/Dominio público)

Desde este sábado, los admiradores de Frida Kahlo tendrán un nuevo sitio de peregrinación en Ciudad de México: el Museo Casa Kahlo, también conocido como la casa roja, donde sus padres vivieron desde 1930. Situado a solo tres calles de la Casa Azul, el nuevo museo está enfocado en la familia de la artista y sus orígenes. Se concibe como una especie de precuela, que añade contexto íntimo y detalles a lo que podría parecer una historia ya conocida.

“Siempre quisimos contar estas historias desde el lado de la familia,” dijo Frida Hentschel Romeo, de 35 años, bisnieta de una de las hermanas de la artista, “y mostrar cómo, al final, tener una red de apoyo tan incondicional como la que tuvo Frida contribuye a convertirse en alguien extraordinario.”

Durante años, los descendientes de Frida han oscilado entre proteger y promover el legado de esta pintora marcadamente desafiante, quien murió en 1954, a los 47 años. Han publicado unas memorias escritas por una sobrina y un recetario con platillos predilectos de Frida, impidieron la venta de una muñeca Barbie inspirada en su famosa pariente y lucharon por los derechos de su marca.

La sobrina nieta de Frida Kahlo, Mara Romeo Kahlo (AP Photo/Eduardo Verdugo)

También mantuvieron la Casa Kahlo cerrada y su dirección en secreto —era su vivienda, después de todo, transmitida de Cristina Kahlo, la hermana menor (y bisabuela de Hentschel Romeo), a lo largo de tres generaciones.

“La llamamos la casa roja porque es el corazón de la familia Kahlo”, explicó Mara de Anda, de 46 años y otra bisnieta de Cristina Kahlo, al diario El País en 2022. (Cabe mencionar, además, es literalmente una casa roja).

La casa se convirtió en refugio familiar luego de que la Casa Azul, construida más tarde hipotecada por el padre de Frida, Guillermo, fue liquidada por Rivera poco después de casarse con Frida en 1929.

“Quizá pensó que si su yerno había pagado la hipoteca, ya no le pertenecía”, escribió Isolda P. Kahlo, sobrina de Frida, sobre Guillermo en sus memorias “Frida Íntima” publicadas en 2004.

Las muñecas asiáticas que Frida Kahlo compró durante un viaje a San Francisco (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Guillermo Kahlo fue un inmigrante alemán que se volvió fotógrafo de arquitectura para el gobierno mexicano. Isolda relata que llegó a sentirse un huésped indeseado en la casa donde nacieron dos de sus hijas.

Mientras la casa azul se transformó en un centro para activistas políticos —León Trotsky y su esposa vivieron allí de 1937 a 1939—, la casa roja fue el lugar donde murió la madre de Frida, Matilde Calderón, en 1932 y donde generaciones de los Kahlo organizaron cenas familiares y celebraciones hasta hace apenas algunos años.

Una pequeña placa cuadrada cerca de la entrada lleva las iniciales “C.K.”

La casa era propiedad de Cristina, quien se mudó allí después de haber tenido una relación con Rivera y quien, tras recibir el perdón de su hermana Frida, “volvió a ser su principal compañera, aliada en las aventuras y consuelo en el dolor”, según escribió Hayden Herrera en su biografía de Frida.

Cocina y utensilios exhibidos en el Museo Casa Kahlo (REUTERS/Raquel Cunha)

Allí, Frida almorzaba con sus hermanas y tuvo encuentros amorosos con Trotsky y el escultor Isamu Noguchi. (Noguchi escapó una vez de los celos de Rivera subiéndose a un árbol de cítricos).

“El apoyo emocional no venía de Diego ni de la Casa Azul”, explicó Hentschel Romeo, quien señala que fue Cristina quien estuvo al lado de Frida durante numerosas y dolorosas cirugías, tomándole la mano hasta que los anestésicos la sumían en la inconsciencia. (Frida, que de niña sobrevivió a la polio, sufrió un grave accidente de autobús en 1925).

Nadie debe temer que el nuevo museo replique a la Casa Azul, opinó Rick Miramontez, presidente de la recién creada Fundación Kahlo, una organización sin fines de lucro con base en Nueva York que apoyará la Casa Kahlo.

El museo, explicó Miramontez, “cuenta el origen y la historia familiar de maneras muy profundas, empezando por su padre, quien fue clave al inspirarla”.

Comedor exhibido en el Museo Casa Kahlo, el nuevo museo anunciado por la familia de Frida Kahlo (REUTERS/Raquel Cunha)

Catalogar el contenido de la casa fue “una locura,” comentó Hentschel Romeo. “Abrías un cajón y encontrabas volantes de la pizzería de al lado y la factura del gas. Había una notita de Frida ‘para mi Isoldita querida’”.

Estos objetos personales se exhiben a lo largo del museo: fotos familiares y cartas, vestidos, muñecas y medicinas que estuvieron presentes en el mundo de Frida. La Casa Kahlo también mostrará un cuarto oscuro en honor a Guillermo.

David Rockwell, cuyo despacho de arquitectura participó en el diseño del museo, describió la Casa Kahlo como “una invitación muy analógica”.

“Este es un museo donde realmente vas a participar en algo que no se encuentra en línea ni en libros,” comentó, sugiriendo que el costo del museo resultó “más emocional que financiero”.

La fachada del Museo Casa Kahlo, también llamado Casa Roja (REUTERS/Raquel Cunha)

“Ha sido un pequeño proceso de desapego,” señaló Rockwell. Pero esos esfuerzos crearon “un lugar muy especial”.

Con la apertura del museo, la Fundación Kahlo planea lanzar un premio de arte y un programa de becas, además de dedicar un espacio dentro de la Casa Kahlo para exponer el trabajo de otros artistas.

Durante todo este tiempo, dijo Hentschel Romeo, la familia espera difundir una imagen de Frida que trascienda su identidad de artista “girando en torno a Diego Rivera”.

En ese entorno, Frida, Cristina e Isolda fueron modelos de murales para Rivera. Pero en la casa roja, Frida pintó un mural en las paredes de la cocina, probablemente en 1938.

“El mesón de los gorriones”, dice el mural, un juego de palabras, pues la palabra gorrones también significa aprovechados.

Una vista del cuarto oscuro que perteneció al padre de Frida Kahlo, Guillermo, quien fue fotógrafo oficial del presidente mexicano Porfirio Díaz (AP Photo/Eduardo Verdugo)

En una reciente mañana soleada, obreros daban los últimos toques al museo.

Dentro de la casa roja, algunas salas ya estaban listas para los visitantes. Las ventanas se cubrieron con textiles bordados por artesanas con frases de Frida. “Donde no puedas amar, no te demores,” se leía en una.

Afuera, un joven árbol de toronja esperaba ser plantado. Sustituiría a otro árbol de esa especie que antes dominaba el patio y perfumaba toda la casa, aunque sus frutas eran inusualmente amargas.

También anticipaba a otro árbol de cítricos en la cocina. Este forma parte del mural de Frida. Según la familia, probablemente sea el único mural que ella pintó.

Fuente: The New York Times