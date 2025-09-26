El Museo Casa Frida Kahlo abre sus puertas y revela los secretos más íntimos de la gran artista mexicana

El Museo Casa Kahlo abre sus puertas para revelar secretos familiares de Frida Kahlo

Los secretos largamente guardados de la familia Kahlo, incluidos los de la legendaria artista Frida, están a punto de ser revelados al mundo con la apertura del Museo Casa Kahlo este fin de semana.

Aunque se encuentra muy cerca de la icónica Casa Azul en el centro histórico de Coyoacán, el Museo Casa Kahlo es un lugar diferente con una historia entrelazada. Esta casa perteneció a los padres de Frida Kahlo, quienes la compraron después de regalarle la Casa Azul —donde creció y vivió con Diego Rivera— como obsequio de bodas.

Si bien la Casa Kahlo presenta elementos familiares para los admiradores de Frida Kahlo —como una cocina tradicional y un jardín—, su verdadero valor radica en la nueva perspectiva que ofrece sobre su vida. Revela detalles íntimos sobre su familia unida, incluido su padre fotógrafo, Guillermo, y su hermana y cuidadora, Cristina.

“Puedes encontrar un enfoque más humano de su historia, de sus orígenes”, dijo el director del museo, Adán García, y agregó que los visitantes verán que detrás de la gran artista había una niña que “luchó contra la polio y que era muy apegada a su padre y a su madre”. La propia Frida vivió en la casa durante un tiempo, y fue habitada por sus familiares hasta hace apenas dos años.

La nueva Casa Kahlo ofrece una perspectiva íntima sobre la infancia y familia de la artista

El sótano

De niña, a Frida Kahlo le encantaba coleccionar insectos y usar un microscopio para ver sus alas. Ese microscopio está en el sótano de la Casa Kahlo, un lugar muy especial para la pintora. Fue allí donde, ya casada con Diego Rivera, solía encontrar un espacio para sí misma.

“Cuando peleaba con Diego, venía aquí al sótano para refugiarse”, dijo Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta de Frida Kahlo. “Era como su lugar de paz; este era su hogar”.

El sótano también alberga una colección única, que incluye exvotos pintados por Frida y muñecas asiáticas que compró durante un viaje a San Francisco.

La cocina

Romeo Kahlo recuerda haber desayunado en la cocina rodeada de murales de flores y árboles frutales. Los murales fueron creados por Frida e inspirados en las plantas del jardín de la casa. Los murales fueron cubiertos durante una modernización de la cocina, lo que paradójicamente ayudó a preservarlos. Tras un tratamiento especial, ahora pueden verse en todo su esplendor.

Los murales llevan una inscripción que dice “la posada de los gorrones”, un juego de palabras en español entre “gorrones” —o invitados no deseados— y “gorriones”, quienes venían a comer a la casa.

“Cualquiera que llegara, fuera invitado o no, siempre podía encontrar un lugar en esta mesa”, dijo García, el director del museo.

El sótano del museo conserva objetos personales y murales inéditos de Frida Kahlo

El cuarto oscuro

Los visitantes pueden entrar al estudio fotográfico del padre de Frida, donde una cámara interactiva toma fotos virtuales en blanco y negro, demostrando el proceso de revelado en papel.

El museo también exhibe fotografías de un joven Guillermo Kahlo y cuenta la historia de cómo llegó a México desde su natal Alemania. También detalla su primer matrimonio, sus dos hijas y cómo conoció a la madre de Frida, Matilde Calderón. Fotógrafo célebre, Kahlo fue el primer fotógrafo oficial del presidente mexicano Porfirio Díaz.

La otra mitad del corazón de Frida

Para que Frida pudiera soportar las numerosas cirugías a las que se sometió en su vida adulta, tuvo a alguien a su lado que la cuidó: su hermana menor Cristina.

“Solía hablar de ella como si fuera la otra mitad de su corazón”, dijo García.

Cristina Kahlo, madre soltera, fundó una organización benéfica para ayudar a cientos de otras mujeres en su misma situación.

La cocina del museo exhibe murales originales de Frida inspirados en el jardín familiar

Todos los sábados, recuerda Romeo Kahlo, “aquí se abría la reja y se entregaba una canasta básica de alimentos a más de 500 mujeres solteras”.

El nuevo museo también destaca la relación de Frida con su madre, una figura que históricamente ha sido opacada por su padre.

“La verdad es que tenían una relación cercana”, dijo Romeo Kahlo, señalando que su bisabuela Matilde fue en realidad la primera en llevar flores en el cabello, un estilo largamente asociado con Frida.

La familia decidió pintar la casa de rojo y mantenerla así a lo largo de los años, porque este color simboliza “el corazón de la familia Kahlo”, dijo.

Otros objetos notables

El museo ofrece una mirada a la extensa correspondencia de la familia Kahlo, incluidas cartas de Frida marcadas con besos de lápiz labial rosa mexicano.

“Estas cartas sirvieron de guía para escribir todas estas anécdotas que descubrirán a lo largo del museo”, dijo la curadora Adriana Miranda.

El estudio fotográfico muestra la vida y obra de Guillermo Kahlo, padre de Frida

Los visitantes verán vestidos con intrincados bordados y piezas de joyería prehispánica que Frida lució en famosas fotografías.

El baño está intacto y recuerda la pintura de Frida Kahlo de 1938 “Lo que el agua me dio”, que muestra sus pies en una bañera.

Un pasillo exhibe un espejo que Frida mandó hacer para una exposición en Nueva York. En otra sala, se exhibe Una bandeja de amapolas, una de las primeras obras de Frida Kahlo.

Una arquitectura local

David Rockwell, arquitecto y miembro del consejo de la Fundación Kahlo, colaboró con la familia para crear los espacios de exhibición. Algunas secciones, como los escalones curvos del patio, fueron reconstruidas para asemejarse más a la casa en su estado original.

Dijo que se encargó a artistas de todo México la creación de las diferentes macetas y piezas que conforman el patio.

“Lo que me encanta de esta casa es la calidez. La calidez del material, la calidez de los azulejos, la calidad de la madera, el cuidado que se ha puesto en restaurarla”, dijo Rockwell, señalando que los techos son un material favorito particular de la casa. “Todos estos techos son bastante diferentes, todos crean diferentes tipos de atmósferas y condiciones”.

El museo está ubicado en Aguayo 54, en el barrio del Carmen de Coyoacán, en la Ciudad de México.

Fuente: AP

[Fotos: AP/ Eduardo Verdugo]