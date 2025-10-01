El misterio del “Nahuelito” y la leyenda de Martín Sheffield reviven en el Festival Audiovisual Bariloche

El documental 'El monstruo y el sheriff' explora el mito del Nahuelito en el lago Nahuel Huapi

El Nahuel Huapi no es un lago más de la Patagonia. En Bariloche, todos saben que esas aguas guardan secretos. Y el mayor de todos es el Nahuelito, ese ser que algunos juran haber visto emerger con cuello de cisne y lomo reptiliano, mientras otros reducen a pura fábula turística. Lo cierto es que el mito no nació de un cuento infantil ni de un rumor de fogón: nació de una carta enviada en 1922 por un texano excéntrico a un zoológico porteño.

Ese hombre se llamaba Martín Sheffield. Y el documental El monstruo y el sheriff de Diego Lumerman, que se proyecta en la 13ª edición del Festival Audiovisual Bariloche (jueves 2 de octubre a las 20 en el cine Sunstar de Shopping Patagonia), viene a preguntarse: ¿Sheffield fue testigo de lo imposible o un tejedor de farsas útiles?

“Justamente este es un documental que se trata sobre el mito del Nahuelito y cómo su origen o uno de sus orígenes tiene que ver con este personaje legendario de la comarca andina llamado Martín Sheffield, que era un cowboy venido de Texas, que en 1922 le escribió una carta al director del zoológico Clemente Onelli, afirmando haber visto un cocodrilo, lagarto, un cuello de cisne”, cuenta el director Diego Lumerman.

La carta, delirante y concreta a la vez, desencadenó una expedición oficial desde Buenos Aires para atrapar al monstruo y exhibirlo en el Jardín Zoológico. Como si la Patagonia fuera un safari de lo imposible.

El Nahuelito, entre la creencia popular y el escepticismo, sigue alimentando la imaginación colectiva de la Patagonia

El sheriff de los mitos

Sheffield nunca fue solo un gaucho yanqui. O mejor dicho: fue tantas cosas a la vez que terminó siendo un mito ambulante. “Se afirmaba que es un sheriff, que es un aviador, que es un maleante, un bandolero. Entonces diferentes dimensiones de las leyendas de los mitos nos permiten en el documental un poco explorar esa frontera entre fantasía o realidad o historia y mito”, dice el director.

Lumerman lo descubrió por azar, investigando a los extranjeros que vinieron a hacerse la América en el sur argentino. “Originalmente la idea era hacer una serie sobre gringos venidos a la Patagonia con historias particulares, en tónica western. Había cuatro exponentes de extranjeros, sean europeos o norteamericanos viniendo a hacerse la América y uno de ellos era este gringo loco. Cuando vimos el potencial que había entre Sheffield y el Nahuelito y contar esa historia en particular decidimos en vez de hacer una serie, abocarnos a hacer el largo documental”.

De la incubadora al lago

La película tuvo su primera vida en 2017, en un laboratorio para proyectos documentales. “Tuvo su etapa inicial en la llamada incubadora documental del 2017, que fue una especie de laboratorio muy potente que nos ayudó a hacer crecer el proyecto, de hecho pasar de ser una serie, una película, y hacer una primera investigación”, recuerda Lumerman.

La investigación lo llevó junto a su co-guionista, Julián García Long, a recorrer Bariloche y la Comarca Andina. “Comenzamos así la primera fase de rodaje por así decirlo, una investigación filmada. Mucho del material ahí registrado se conservó y se aplicó en la peli, y después fueron viajes subsiguientes, sobre todo en pandemia y pospandemia”.

El documental no busca resolver el enigma del Nahuelito, sino habitar la frontera entre lo real y lo fantástico

Para Lumerman, el monstruo no es solo un archivo. Es un recuerdo personal. “Yo siendo del sur y yendo de niño a Bariloche casi todos los años, el Nahuelito siempre fue un personaje principal en esos viajes, que despertaba la ilusión de poder verlo tal vez. Y cuando fui creciendo y me volví más escéptico, entendiendo que era muy improbable que exista una criatura como afirmaban que se veía. Sin embargo al ver el lago siempre me imaginaba verlo”.

Ese asombro, dice, es lo que conecta a creyentes y escépticos. “Como yo me imagino que la mayor de las personas, sean creyentes o no creyentes, me parece que tratar este tema de los mitos —y acá incluyo también a Martín Sheffield, que es un mito en sí mismo— nos permite explorar esa frontera entre fantasía y realidad. Y ver que tal vez es una frontera movediza, no tan clara, y que es lindo que sea así porque de alguna forma todos queremos sentir ese asombro por lo desconocido”.

El monstruo y el sheriff no busca resolver el enigma sino habitarlo. Entre artículos periodísticos de hace un siglo, testimonios de historiadores locales y las versiones contradictorias sobre quién fue realmente Sheffield, la película encuentra el pulso de un territorio donde la línea entre historia y mito se vuelve un espejo de agua.

El Festival Audiovisual Bariloche se realiza en la ciudad rionegrina hasta el domingo 5

“Fue una sorpresa, no lo esperaba. Fue una nueva historia oculta de Argentina que me resultó muy peculiar, muy divertida y sobre todo muy mítica”, confiesa Lumerman.

Y ahí está la clave: el Nahuelito nunca se fue. Puede ser que viva bajo la superficie del Nahuel Huapi o que habite únicamente en la imaginación colectiva. Lo seguro es que cada vez que alguien se asoma a la costa, la frontera movediza entre lo real y lo fantástico vuelve a abrirse. Y de eso, exactamente, trata el documental que, como no podía ser de otra manera, tendrá su estreno en el Festival Audiovisual Bariloche.

