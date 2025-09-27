Festival de San Sebastián: Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto por “Belén”

Camila Plaate y Dolores Fonzi en "Belén", la película que representa a Argentina para la selección de los Oscar

La actriz argentina Camila Plaate ganó este sábado el premio a la mejor interpretación de reparto del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su trabajo en la película Belén, de Dolores Fonzi. En la cinta, basada en un hecho real, Plaate interpreta a Belén, una joven cuya historia dio pie a la lucha por la legalización del aborto en Argentina. “Quiero dedicarle esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo y alma en cada lucha”, dijo en su emotivo discurso

La película española Los domingos, que narra el despertar de una vocación religiosa en una brillante adolescente y el conflicto que crea en su familia, ganó la Concha de Oro, el premio mayor del Festival de Cine de San Sebastián. Por su parte, el realizador belga Joachim Lafosse ganó la Concha de Plata a la mejor dirección por su largometraje Six jours ce printemps-là, y la actriz china Zhao Xiaohong y el español José Ramón Soroiz compartieron ex aequo el premio a la mejor interpretación.

Noticia en desarrollo

Fuente: AFP