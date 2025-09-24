Ortografía y redacción: Comic-Con Málaga, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo de la celebración de la San Diego Comic-Con en Málaga (España) del 25 al 28 de septiembre, se ofrecen una serie de claves para la redacción de las noticias relacionadas.

El nombre registrado del evento es San Diego Comic Convention , sin tilde en Comic y se suele abreviar como San Diego Comic-Con (o simplemente Comic-Con ), con guion. Para la edición de Málaga se emplea el nombre San Diego Comic-Con Málaga (o Comic-Con Málaga ), con tilde en Málaga .

Esta convención se llevará a cabo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga . Para aludir a este recinto es frecuente usar el acrónimo FYCMA , que puede escribirse también solo con mayúscula inicial: Fycma .

Tanto cómic como su plural, cómics , son palabras llanas que llevan tilde : la primera porque termina en consonante distinta de n y s y la segunda porque termina en grupo consonántico .

Las construcciones comunidad fan , comunidad de seguidores o fanaticada son preferibles al anglicismo fandom . En función del contexto, también son válidas las palabras fanes (o fans ), seguidores o aficionados .

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas , con el sentido de ‘persona que se ha convertido en símbolo o representante de algo’, se ha extendido en español el uso de icono (forma mayoritaria en España) o ícono (habitual en América).

A esta cita acudirán expertos que participarán en reuniones o mesas redondas, también llamadas paneles , voz tomada del inglés con este sentido. El Diccionario panhispánico de dudas explica que esta es una palabra aguda en español (/panél/), por lo que no se recomienda escribir pánel , con tilde, grafía que refleja la pronunciación inglesa. Su plural es paneles y no páneles .

Jugador (de videojuegos), videojugador o jugón son opciones preferibles al extranjerismo gamer , que se usa para aludir a la persona que juega a videojuegos.

Como norma general, los prefijos se escriben unidos a la palabra a la que modifican . Por lo tanto, para referirse a lo que el diccionario académico define como ‘personaje de ficción con poderes extraordinarios que usa para combatir el mal’, lo adecuado es escribir superhéroe y superheroína .

Para referirse a los derechos de explotación de la imagen y las marcas que rodean a una serie o película , la voz adecuada es franquicia , por lo que resulta inapropiado hablar de «la primera parte de la franquicia» para aludir a «la primera parte de la serie».

Tanto los títulos de películas o series como los nombres de sagas se consideran obras de creación, por lo que se escriben en cursiva y con mayúscula inicial en la primera palabra (y en los nombres propios si los hubiera): «Acudirán algunos actores de The walking dead ». No obstante, en los títulos en otras lenguas, puede respetarse la forma en la que estos se escriben en ellas («Acudirán algunos actores de The Walking Dead »).

En este tipo de eventos es frecuente encontrar diferentes objetos con el logo o el nombre de películas, series o cómics . Para referirse a ellos se suele emplear el anglicismo merchandising o la expresión artículos de merchandising . En español se recomienda hablar de artículos publicitarios o artículos de promoción comercial .

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.