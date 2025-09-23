Diez episodios en audio para entender a Borges y disfrutarlo sin prejuicios

¿Cuántos Borges existen? Si cada lectura abre una nueva posibilidad, entonces estamos en un multiverso. Y entre los grandes lectores de Borges y uno de los mejores divulgadores de su obra está Santiago Llach.

El escritor y docente argentino acaba de lanzar, como audiolibros, Borges, una introducción, diez imperdibles episodios que anteriormente conformaron un podcast. Del Borges marginal al exótico pasando por su inevitable destino sudamericano. También, anásisis muy humanos de sus cuentos principales -como El Aleph, El inmortal o El sur- y las miradas de Pedro Mairal, Beatriz Sarlo y Pola Oloixarac. Se puede escuchar gratis en Bajalibros.

Santiago Llach

Por ejemplo, Llach cuenta que el famosísimo El Aleph “es a la vez una sátira literaria, una historia de amor no correspondido con elementos autobiográficos y un cuento fantástico”. No se lee igual el cuento después de escuchar el episodio donde Llach lo analiza. Se lo lee mejor, con mayor intensidad.

“Borges me fue inculcado a los 11 años por una tía abuela”, le cuenta a Infobae Cultura. “Nunca dejó de estar pero en algún momento empecé a dar cursos informales sobre él, que fue la mejor manera de leerlo. Di diez años ininterrumpidos de cursos sobre su obra y el podcast fue un fruto natural de esa relación íntima”.

“Lo pensé como una forma de hacerlo accesible, de hacer que sus lectores potenciales le pierdan el miedo y vean en él a ese humano-demasiado-humano que encontró palabras conmovedoras para lo que nos pasa a todos (el amor, la soledad, el miedo). Y para que vean en él a un maestro, un guía de lujo por la literatura del mundo, alguien que comprende y transmite como nadie el goce de la lectura”, sostiene.

“Terminé de grabarlo pocos días antes de la declaración de la cuarentena, así que se lanzó justo como para que mucha gente pudiera escucharlo. Alguien me dijo que ponía un episodio cada noche antes de ir a dormir, y que mi voz tranquila lo arrullaba. Me gustó la idea de que mi cuento sobre Borges fuera un cuento para antes de irse a dormir”, concluye.