Cultura

Una niña que habla con los animales, la propuesta del argentino Iván Fund que cautivó en San Sebastián

El filme “El mensaje”, que ya fue premiado en la Berlinale, se destaca en los primeros días del gran evento del cine en España

Por Diego Urdaneta

Guardar
Una niña que habla con
Una niña que habla con los animales, la propuesta del argentino Iván Fund que cautivó en San Sebastián (Prensa Insomnio Films)

Anika tiene el don de comunicarse con los animales, vivos o muertos, una habilidad que le sirve a sus cuidadores para ganar dinero en una Argentina en crisis. Es El mensaje, la película de Iván Fund que concursa en el Festival de cine San Sebastián.

El largometraje, que recibió ayudas en San Sebastián para poder finalizarse, compite por el premio a la mejor película latinoamericana en esta 73ª edición del certamen en la ciudad vasca.

“Es un honor, es una alegría siempre” estar en el festival, que es “el final del recorrido natural de la película, ya que ‘El mensaje’ arrancó en el Foro de Coproducción de San Sebastián hace dos años y estuvo en el Work in Progress el año pasado.”, dice Fund, en referencia a los programas de los que se benefició el film.

“Aquí empezó todo. Estamos supercontentos de recibir el apoyo, el acompañamiento concreto, más aún en la tristemente célebre realidad del cine argentino ahora”, señala el realizador de 41 años.

Ivan Fund con el Oso
Ivan Fund con el Oso de Plata por "El Mensaje", en la Berlinale (REUTERS/Lisi Niesner)

Fund se refería a los recortes dispuestos por el presidente ultraliberal Javier Milei, que impactaron de lleno al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el órgano público de fomento y apoyo a la producción cinematográfica.

Ante esta situación, el Festival de San Sebastián, históricamente trampolín del cine latinoamericano hacia Europa, organizó un acto de solidaridad con el cine argentino en su edición de 2024 y este año programó tres producciones del país en su Sección Oficial y otras cuatro en Horizontes Latinos. “Por eso está buenísimo estar acá, hay mucho amor por el cine”, dice Fund.

“Un don especial”

En “El mensaje”, Anika es una niña que puede entender a los animales. Viaja en una autocaravana por polvorientas carreteras del interior de Argentina con sus cuidadores, quienes ofrecen sus servicios a cambio de dinero.

“Una de las primeras imágenes que hubo fue la de un personaje que tenía un don especial, un talento único, dentro de un contexto en el cual eso solo alcanzaba para juntar unos pesos para llegar a fin de mes y bancar [lograr] la supervivencia”, explica Fund sobre el origen de la historia.

La película filmada en blanco
La película filmada en blanco y negro, ganó en Berlín el Premio del Jurado (Prensa Insomnio Films)

La película filmada en blanco y negro, que ganó en Berlín el Premio del Jurado, ofrece pocas respuestas y más bien invita al espectador a reflexionar e ir entendiendo lo que va viendo.

“La idea era una ‘road movie’, con una estructura muy sencilla que podía dar lugar a que uno como espectador esté invitado a ir descubriendo a los personajes y los vínculos”, explica el director.

Anika, su hija

La niña es interpretada por la hija de Fund, con el mismo nombre, un hecho que se produjo debido a la dificultad que tuvo la película para llevarse a cabo.

“Pasó algo muy simpático, que yo estaba pensando la película y escribía y Anika me veía y me preguntaba por qué no podía ser ella la niña”, pero en ese momento el personaje era mayor, relata Fund.

El director junto a Anika
El director junto a Anika (REUTERS/Nadja Wohlleben)

“Pero es tan difícil conseguir financiamiento y plata para hacer la película, y el cine tarda tanto tiempo, que terminó jugando a su favor, y para cuando se pudo armar la producción, ella tenía la edad que yo esperaba del personaje y fue algo muy natural y orgánico”, recuerda.

Los actores que hacen de sus tutores, Mara Bestelli y Marcelo Subiotto, conocían a Anika “desde que es muy pequeña”, apunta Bestelli.

“Cuando empezamos a rodar (...) le avisé a Anika que no la iba a tratar bien a veces, como para proteger a la niña, y ella me dijo: ‘Ay, Mara, ya sé’. Ella tenía mucho más claro que yo que estábamos filmando una película”, recuerda Bestelli con una sonrisa.

“El mensaje” concursa con otras once producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. El galardón se entrega el sábado 27 en la gala de cierre del festival.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Iván Fundcinecine argentinoFestival de cine San Sebastián

Últimas Noticias

Revolución, violencia y familia en la nueva epopeya de Paul Thomas Anderson

“Una batalla tras otra”, inspirada en ‘Vineland’ de Pynchon, combina acción, drama y crítica social, mostrando a un padre y su hija enfrentando un entorno hostil marcado por el supremacismo y la represión estatal

Revolución, violencia y familia en

La nueva novela de Ken Follett mezcla la historia de Stonehenge, drama y un toque de “Game of Thrones”

Con personajes inolvidables y escenarios épicos, “El círculo de los días” promete emociones fuertes, intrigas y una mirada única a la vida en la antigüedad, al estilo de las mejores series

La nueva novela de Ken

Marcia Schvartz y Eduardo Stupía, en una muestra que por fin se hace realidad tras más de 40 años

La colaboración largamente postergada entre dos figuras clave del arte contemporáneo argentino se presenta en Córdoba, en una exhibición que celebra la experimentación, la amistad y la diversidad de lenguajes plásticos

Marcia Schvartz y Eduardo Stupía,

La belleza de la semana: cómo pintar bebés

De los niños medievales y las representaciones bíblicas a los pintores que retratan a sus hijos con gran detalle, un recorrido por las distintas maneras de representar a los recién nacidos

La belleza de la semana:

Let’s Play, el arte como experiencia lúdica en Buenos Aires

Creadores de distintos países presentan instalaciones pensadas para grandes y chicos, la muestra forma parte de BIENALSUR y estará disponible durante todo el año en el Centro de Arte Contemporáneo

Let’s Play, el arte como
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallan que la evolución de

Hallan que la evolución de las manos humanas está ligada a un tramo de ADN compartido con peces antiguos

Los detalles del decreto que bajó a 0% las retenciones al campo

Feroz pelea entre mujeres a la salida de un boliche tras los festejos del Día de la Primavera

Minerales críticos, energía nuclear e IA, claves del interés de EEUU en la Argentina

Miguel Ángel Pichetto calificó de “medida oportunista y electoral” la suspensión de retenciones a los granos

INFOBAE AMÉRICA
Del Sáhara a Brasil: la

Del Sáhara a Brasil: la expansión del grupo terrorista Frente Polisario bajo el paraguas de Irán

El cambio climático causó 1.700 muertes por calor en Zúrich, según un estudio de Oxford

Qué son los gemelos digitales, el gran avance de la IA para curar enfermedades antes de que aparezcan los síntomas

Arqueólogos desenterraron una fortaleza perdida por más de 700 años: el impactante castillo de los Señores de las Islas

Uruguay presentó una libreta de conducir por puntos con la que busca cambiar la cultura al volante

TELESHOW
Pampita fue víctima de un

Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque

El look natural de Florencia Peña para recibir la primavera: “A cara lavada”

Marcos Ginocchio se volvió viral mostrando su increíble talento para el canto: “La Voz Argentina y Gran Hermano juntos”

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”