Cultura

El traje que Vargas Llosa lució al ingresar en la Academia Francesa fue donado al Museo del Nobel

El “habit vert”, la prenda utilizada por el escritor peruano en la ceremonia realizada en febrero de 2023, pasa a integrar el patrimonio de la institución sueca

Guardar
El Museo del Nobel recibe
El Museo del Nobel recibe el traje de Mario Vargas Llosa usado en la Academia Francesa

El Museo del Premio Nobel de Estocolmo recibió en donación el traje que el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel de Literatura en 2010 y fallecido el pasado mes de abril, lució al ingresar en la Academia Francesa.

El director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, hizo entrega al museo del llamado habit vert (traje verde), que distingue a los miembros de esa academia.

Vargas Llosa se convirtió en febrero de 2023 en el primer miembro en la historia de esa institución cuya obra literaria no fue escrita en francés.

“El traje es un símbolo de cómo la literatura afecta a la gente más allá de las fronteras nacionales”, declaró en un comunicado la directora ejecutiva de la Fundación Nobel, Hanna Stjärne.

El 'habit vert' destaca por
El 'habit vert' destaca por sus hojas de olivo bordadas en verde, distintivo de la Academia

Los miembros de la Academia visten un traje oficial conformado por una casaca y un pantalón negro o azul oscuro, cuyo signo más distintivo son las hojas de olivo bordadas en verde que decoran la tela, cuyo color da origen al sobrenombre que recibe el conjunto.

Tola resaltó el valor del traje y del ingreso de Vargas Llosa, quien además fue el primero en entrar en ella después de haber ganado el Nobel de Literatura.

El Museo del Premio Nobel cuenta ya con dos objetos donados en su día por el escritor después de ganar el premio: un hipopótamo de madera y un cuaderno de notas.

Vargas Llosa, el undécimo autor en castellano en ganar el Nobel de Literatura, fue distinguido en su día “por su cartografía de las estructuras de poder y sus incisivas imágenes de la resistencia individual, la revuelta y la derrota”.

Fuente: EFE.

[Fotos: archivo EFE]

Temas Relacionados

Mario Vargas LlosaPremio Nobel de LiteraturaAcademia FrancesaMuseo del Premio Nobel

Últimas Noticias

El Museo de la Inmigración invita a descubrir la historia del cine argentino sobre la mafia

Este sábado en el MUNTREF, la investigadora María Soledad Balsas brindará un recorrido histórico por las películas clave del género y cómo representaron al crimen organizado

El Museo de la Inmigración

“La Bella y la Bestia”, la ópera-film que reúne a Philip Glass y Jean Cocteau se presenta en el Teatro Colón

El Ensamble ArtHaus y un elenco de reconocidos cantantes líricos musicalizarán la proyección de la película de 1946, en una singular experiencia audiovisual

“La Bella y la Bestia”,

Frida Kahlo y una subasta millonaria que puede hacer historia en el mercado del arte

“El sueño (La cama)” podría alcanzar una cifra cercana a los 60 millones de dólares y así se convertiría en la obra más cara de una mujer en la historia

Frida Kahlo y una subasta

“27 noches” inaugura el Festival de San Sebastián y pone foco en el cine argentino en tiempos de crisis

Dirigida por Daniel Hendler y producida por Santiago Mitre, la película protagonizada por Marilú Marini cuenta una historia familiar que hace equilibrio entre la comedia y el policial

“27 noches” inaugura el Festival

Onetti, el más “barroco y cervantino” de los escritores, según Carlos Gamerro

“Mundo Onetti. El diccionario de Santa María”, de Nicolás Bompadre y Damián Repetto, es un completo estudio de la obra del singular autor uruguayo con prólogo del narrador argentino

Onetti, el más “barroco y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muerte súbita en niños y

Muerte súbita en niños y adolescentes: cuáles son los controles médicos recomendados, según los cardiólogos

Un automóvil cayo casi 200 metros en las Altas Cumbres cordobesas y murió su conductor: impactantes imágenes y videos

El SAME incorpora una base operativa inteligente en Once para emergencias

Volvió a caer la confianza del consumidor en septiembre: cómo impacta en las expectativas y el consumo

Dólar arriba de $1.500: ¿hora de comprar o de vender?

INFOBAE AMÉRICA
Paz y Lara cambian de

Paz y Lara cambian de postura: no participarán en debates de cara al balotaje en Bolivia

Ecuador: la Conaie convocó a un paro nacional indefinido por el precio del diésel

Aviones caza rusos invadieron el espacio aéreo de Estonia y forzaron la intervención de aeronaves de la OTAN

Disidentes cubanos instaron a la Unión Europea a cambiar su “ineficaz” política hacia La Habana

Cómo es la superfábrica de mosquitos que busca proteger a 140 millones de personas del dengue

TELESHOW
El artista callejero que emocionó

El artista callejero que emocionó a Guido Kaczka: una historia de amor y resiliencia y un premio millonario

La frase de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani que paralizó el estudio de América: “Pensé que era grabado“

Operan a Thiago Medina a seis días de su grave accidente

Una joven sorprendió a Darío Barassi al contarle por qué está de novia con un hombre mayor: “Me parece bien”

La increíble fobia que Marina Calabró superó gracias a la ayuda de Rolando Barbano: “La voy llevando bien”