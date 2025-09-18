Cultura

Literatura y feminismo, según Claudia Piñeiro: “Ahora nos toca a nosotras”

En “La muerte ajena“, la escritora argentina habla del mundo de las agencias de modelos que operan en la política. En esta nota, se refiere al mesianismo de Javier Milei y de la falta de verdad

Por Ana Báez

Guardar
Literatura y feminismo, según Claudia
Literatura y feminismo, según Claudia Piñeiro: “Ahora nos toca a nosotras” (Foto: EFE / Mario Guzmán)

Para escribir La muerte ajena, la argentina Claudia Piñeiro conversó con jueces y periodistas de su país sobre casos de supuestas “agencias de modelos” que, en realidad, ofrecían la compañía de chicas ‘escort’ a “hombres poderosos”, quienes las “manipulan” con fines sexuales y hasta políticos, entramado que deshebra la periodista Verónica Balda, protagonista de la novela.

book img

La muerte ajena

$12,99 USD

Comprar
book img

Las viudas de los jueves

$6,99 USD

Comprar
book img

Un comunista en calzoncillos

$5,99 USD

Comprar
book img

Catedrales

$11,99 USD

Comprar
book img

Una suerte pequeña

$10,99 USD

Comprar
book img

Elena sabe

$6,99 USD

Comprar
book img

Betibú

$7,99 USD

Comprar
book img

Tuya

$9,99 USD

Comprar
book img

Las grietas de Jara

$7,99 USD

Comprar

“Hombres poderosos, en lo económico y político, utilizan a estas chicas no solo sexualmente, las utilizan para espiar a otros políticos. Ellos ponen a estas chicas en las listas de concejales -porque necesitan un porcentaje de mujeres- para luego manipularlas”, explica la autora, en referencia a la ultraderecha de su país.

En su visita a México -territorio donde asesinan a 10 mujeres al día- la literata, reconocida como icono de la novela negra latinoamericana, señala que, además de esta manipulación, “en Argentina, por como es la ley”, es muy difícil que “la justicia avance” en casos que involucran a mujeres dedicadas al trabajo sexual, pues muchos “se arreglan extrajudicialemnte”.

Al toparse con “la pared” de la justicia, la también autora de Catedrales (2021) decidió avanzar ese límite con la ficción imaginando “qué hay detrás de estas agencias de modelos que reclutan chicas”, porque, asegura, “me interesaba el uso que hace el poder hacia estas mujeres más allá del uso del cuerpo”.

Aunque la ganadora del Premio Dashiell Hammett de Novela Negra en 2021 no resta importancia al cuerpo, también reconoce que “los magnates” muchas veces necesitan sostener una “masculinidad” frágil a través de la “hipersexualización de las mujeres”.

En “La muerte ajena“, la
En “La muerte ajena“, la escritora argentina habla del mundo de las agencias de modelos que operan en la política (Foto: EFE / Mario Guzmán)

Con la caída al vacío de Juliana, una joven escort, desde un quinto piso en el acomodado barrio porteño de Recoleta, Piñeiro atrapa la atención de su protagonista, Verónica, pues lo que comienza como la posible muerte de una desconocida pronto se transforma en un vínculo sanguíneo que la impulsa a una investigación incansable.

Y es que, en gran parte de su obra, las voces principales suelen ser así: mujeres que buscan e investigan movidas por una cuestión vital y ética, un rasgo bastante único que ha llevado a la argentina, de 65 años, a vender miles de ejemplares ahora y a inicios del siglo, cuando las mujeres todavía estaban “bastante relegadas del género”.

Lo mesiánico y el descontrol de la mentira

En La muerte ajena, una novela sobre “la no verdad”, Verónica, como periodista, también cuestiona aspectos de su profesión, como el ‘clickbait’, ese recurso de publicar material “sin tener nada qué decir”, y parte de la reflexión proviene de las propias preocupaciones de Piñeiro sobre el estado de la verdad y la fabricación de la mentira.

“El periodista argentino Rodolfo Walsh escribió: ‘Si no tenemos justicia, por lo menos que se sepa la verdad’(…) Hoy ya ni siquiera tengo esperanza en la verdad. La mentira no tiene control. Entonces, si no contamos con justicia ni con verdad, ¿qué nos queda? No lo tengo claro”, confiesa, refiriéndose también a la desinformación que circula en las redes sociales.

“Creo que han sido muy
“Creo que han sido muy hábiles, pero es horrible lo que hicieron: manipular a la gente con un discurso mesiánico”, sentencia Piñeiro sobre el gobierno de Javier Milei (Foto: EFE / Mario Guzmán)

Además, advierte que esta incertidumbre favorece ciertos “conceptos mesiánicos, como los que promueve el presidente (Javier Milei) en mi país”, por ejemplo, “él todo el tiempo dice que si algo está mal, nos salvarán las fuerzas del cielo (...) Y hay mucha gente que necesita creer (en eso)”.

“Creo que han sido muy hábiles, pero es horrible lo que hicieron: manipular a la gente con un discurso mesiánico”, sentencia.

La novelista defiende que el descontrol de la mentira también permea en el mundo de la cultura, y recuerda cuando Cometierra (2019), de la escritora Dolores Reyes, junto con otros textos, fueron denunciados por familias y representantes de Libertad Avanza, partido de Milei, por supuesta “perversión de menores”.

Como referente literaria en la región, Piñeiro destaca que “muchas mujeres hoy son leídas y premiadas (...) y los varones están un poco inquietos, porque a ellos les tocó muchos años de estar como protagonistas”.

“Ahora nos toca a nosotras”, defiende, y aclara que todavía persiste un trato de inferioridad o ausencia en espacios de poder, como en las Academias o los jurados, donde siguen predominando los hombres.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Claudia PiñeiroCulturaLibrosTrabajo sexualLiteraturaBajaLibrosJavier MileiFeminismo

Últimas Noticias

Francia eligió el drama iraní “It Was Just An Accident” como su candidata para el Oscar

El drama de venganza dirigido por Jafar Panahi, inspirado en su experiencia en prisión, se convierte en la carta fuerte de Francia para los premios de la Academia

Francia eligió el drama iraní

El traslado del Tapiz de Bayeux de Francia al Reino Unido enfrenta un nuevo conflicto

La histórica obra medieval debía ser trasladada en secreto, pero la seguridad no está garantizada ante las movilizaciones, y queda a la espera de su viaje

El traslado del Tapiz de

Aparece un retrato de Picasso de Dora Maar desconocido

“Busto de mujer con sombrero de flores” fue pintado en 1943 y estuvo en manos de la familia propietaria desde 1944. Saldrá a subasta en octubre

Aparece un retrato de Picasso

Ortografía y redacción: desistimiento, no desestimiento

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Ortografía y redacción: desistimiento, no

Mariano Tenconi Blanco estrena su obra más personal: “Tenía que ser honesto con mi historia”

“Madre Ficción” es una pieza que explora el vínculo con la madre y la abuela del joven dramaturgo, a la vez que rinde homenaje a la cultura literaria rioplatense

Mariano Tenconi Blanco estrena su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren que los chimpancés consumen

Descubren que los chimpancés consumen alcohol a diario, pero no se emborrachan

Dólar hoy: cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 18 de septiembre

Dólar y commodities: cómo impactará en la Argentina el recorte de tasas de la FED

Senado, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por el veto de Milei a la ley de reparto de ATN

¿Qué dice la ley de reparto de ATN y qué tiene que pasar para que quede vigente?

INFOBAE AMÉRICA
Nvidia invertirá 5.000 millones de

Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y codiseñarán chips para inteligencia artificial

Un tercio de los cubanos está afectado por la falta de agua

El Tribunal de Justicia en Bolivia rechazó el recurso con el que Jeanine Añez buscaba salir de prisión

Lula da Silva dijo que vetará una amnistía para Jair Bolsonaro en caso de que el Congreso la apruebe

La postura de Brasil ante la tensión entre Venezuela y Estados Unidos: “Estaremos del lado que siempre hemos estado”

TELESHOW
Entre recetas caseras y abrazos

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias

Del blanco etéreo al estallido de color latino: Pampita deslumbró con sus looks en Madrid

Su hijo nació con síndrome de Jacobsen y la solidaridad premió su arte en el programa de Guido Kaczka

Sol, juegos y abrazos: la China Suárez disfrutó de la playa junto a sus hijos y su mamá en Estambul

La Tora Villar mostró el detrás de escena de su viaje a Corea del Sur: “Acompáñenme a Seúl”