Isha Escribano: “La naturaleza humana es compartir”

“La naturaleza humana es compartir”, sostiene Isha Escribano en su paso por el streaming de Infobae. La autora de Solo es vida si es verdad acaba de publicar un nuevo libro, El camino de la aceptación, por el sello Grijalbo de Penguin Randon House.

Es médica, escritora, música, instructora de yoga y estudiosa de la cultura oriental. “Lo que yo hago es compartir esas cosas que me han hecho tanto bien. No son esas cosas las que necesariamente me han enseñado en la UBA como médica”, resume.

"El camino de la aceptación", de Isha Escribano

“La primera vez que sentí que estaba ejerciendo la medicina fue cuando empecé a enseñar yoga, técnicas de respiración, mantra, etcétera. La música es parte de eso, también escribir libros con la intención de llevar luz”, agrega.

“Lo que hacemos acá, al fin de cuentas, es compartir la experiencia humana”, explica.

“Si yo no me acepto, no me amo, no me abrazo, no estoy a gusto conmigo. Tanto que se habla de inclusión y diversidad: diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. El secreto es que no te importe si te invitan o te sacan a bailar, que vos seas la fiesta”, dice.

Y agrega: “El mundo no necesita que gente que lo salve. El mundo necesita gente que brille y sea feliz porque eso invita a otros semejantes a que recuerden que este vida es una celebración”. “La verdadera espiritualidad es cool”, concluye.