Cultura

Isha Escribano: “La naturaleza humana es compartir”

Es médica, escritora, música, instructora de yoga y estudiosa de la cultura oriental. Acaba de publicar un nuevo libro, “El camino de la aceptación”, y pasó por el streaming Infobae para conversar de la vida

Guardar

“La naturaleza humana es compartir”, sostiene Isha Escribano en su paso por el streaming de Infobae. La autora de Solo es vida si es verdad acaba de publicar un nuevo libro, El camino de la aceptación, por el sello Grijalbo de Penguin Randon House.

Es médica, escritora, música, instructora de yoga y estudiosa de la cultura oriental. “Lo que yo hago es compartir esas cosas que me han hecho tanto bien. No son esas cosas las que necesariamente me han enseñado en la UBA como médica”, resume.

"El camino de la aceptación",
"El camino de la aceptación", de Isha Escribano

“La primera vez que sentí que estaba ejerciendo la medicina fue cuando empecé a enseñar yoga, técnicas de respiración, mantra, etcétera. La música es parte de eso, también escribir libros con la intención de llevar luz”, agrega.

“Lo que hacemos acá, al fin de cuentas, es compartir la experiencia humana”, explica.

“La naturaleza humana es compartir”,
“La naturaleza humana es compartir”, sostiene Isha Escribano

“Si yo no me acepto, no me amo, no me abrazo, no estoy a gusto conmigo. Tanto que se habla de inclusión y diversidad: diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. El secreto es que no te importe si te invitan o te sacan a bailar, que vos seas la fiesta”, dice.

Y agrega: “El mundo no necesita que gente que lo salve. El mundo necesita gente que brille y sea feliz porque eso invita a otros semejantes a que recuerden que este vida es una celebración”. “La verdadera espiritualidad es cool”, concluye.

Temas Relacionados

Isha EscribanoLibrosAutoayudaCultura

Últimas Noticias

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

La basílica de Barcelona espera conmemorar el centenario de su creador alcanzando su pico máximo y con la visita de papa León XIV

La Sagrada Familia de Gaudí

Cristian Alarcón: “La inteligencia artificial está sobreestimada”

El periodista y escritor pasó por el streaming de Infobae para hablar de su nuevo proyecto, el podcast “Lo real real”, donde se narran historias emotivas en la era Milei. También habló de política y comunicación

Cristian Alarcón: “La inteligencia artificial

El Festival de San Sebastián, dominado por films argentinos y españoles

Con producciones como “27 noches”, Belén y “Los Tigres”, el festival se convierte en escaparate de nuevas historias, mientras Jennifer Lawrence y Esther García reciben reconocimientos por sus trayectorias

El Festival de San Sebastián,

¿Desistimiento o desestimiento? La RAE explica cuál es la palabra correcta

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

¿Desistimiento o desestimiento? La RAE

Literatura y feminismo, según Claudia Piñeiro: “Ahora nos toca a nosotras”

En “La muerte ajena“, la escritora argentina habla del mundo de las agencias de modelos que operan en la política. En esta nota, se refiere al mesianismo de Javier Milei y de la falta de verdad

Literatura y feminismo, según Claudia
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Autos con tecnología o teléfono

¿Autos con tecnología o teléfono con ruedas?: cómo los fabricantes de autos buscan atraer a los clientes del futuro

El día después del rechazo a los vetos de Milei, en vivo: la reacción del arco político, minuto a minuto

Tensión en los mercados: caen los bonos y acciones, se dispara el riesgo país y el dólar opera en precios récord

Emiliano Yacobitti, luego del rechazo al veto presidencial: “La gente sigue apoyando el sistema de universidades públicas”

Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump: “Putin realmente me

Donald Trump: “Putin realmente me ha decepcionado”

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

Se extienden los apagones en Cuba y este jueves superarán el 50% del país

Alumnas de 16 años crearon una app para facilitar el aprendizaje de niños neurodivergentes

Histórico: Bolivia prohíbe el matrimonio infantil y las uniones en menores de 18 años

TELESHOW
Andy Kusnetzoff habló de su

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias

Del blanco etéreo al estallido de color latino: Pampita deslumbró con sus looks en Madrid

Su hijo nació con síndrome de Jacobsen y la solidaridad premió su arte en el programa de Guido Kaczka