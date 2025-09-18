Francia eligió el drama iraní “It Was Just An Accident” como su candidata para el Oscar

Francia selecciona el drama iraní 'It Was Just an Accident' de Jafar Panahi como su candidata para el Oscar internacional

Francia anunció este miércoles que ha seleccionado el drama ganador de la Palma de Oro, del director iraní Jafar Panahi, It Was Just an Accident, como su candidatura a los premios de la Academia.

La selección le da una vía al Oscar a una película que Irán estaba seguro de no seleccionar por sí misma. Panahi, quien ha pasado gran parte de los últimos 15 años bajo arresto domiciliario, con prohibición de viajar o encarcelado, realizó It Was Just an Accident, al igual que sus películas anteriores, en su Irán natal sin permiso del Gobierno.

Solo los países pueden presentar candidaturas para la categoría de mejor película internacional de los premios de la Academia, un proceso que ha sido criticado por permitir que regímenes autoritarios dicten qué películas son elegibles para uno de los Oscar más disputados. Hace un año, Alemania presentó The Seed of the Sacred Fig, de Mohammad Rasoulof, amigo y compatriota de Panahi. En abril, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ajustó sus reglas para permitir que cineastas con estatus de refugiado o asilo sean representados por un país que no sea el suyo.

It Was Just an Accident es la primera película de Panahi desde que fue liberado de la cárcel hace dos años, tras una huelga de hambre. Editó la película en Francia, la cofinanció con una empresa francesa y, por primera vez en más de una década, salió de Irán para estrenar la película en mayo en el Festival de Cine de Cannes. Allí, ganó el máximo galardón del festival y fue adquirida por Neon, que planea una campaña para los premios.

“Unámonos”, dijo Panahi al aceptar la Palma de Oro. “Nadie debería atreverse a decirnos qué tipo de ropa debemos usar, qué debemos hacer o qué no debemos hacer. El cine es una sociedad. Nadie tiene derecho a decirnos lo que debemos o no debemos hacer.”

It Was Just an Accident es un drama de venganza en el que un grupo de ex prisioneros encuentra al hombre que creen que podría haber sido su torturador en prisión. Pero, como estuvieron vendados mientras estuvieron encarcelados, les cuesta estar seguros. Panahi se inspiró en su propia experiencia de encarcelamiento en Teherán.

“Fue la experiencia de todas estas personas que conocí en prisión, mezclada con mi propia percepción y experiencia”, dijo Panahi en una entrevista en Cannes. “El hecho de no ver nunca el rostro de tu interrogador es la experiencia de todos.”

Francia seleccionó la película de Panahi por encima de varias películas preseleccionadas, incluyendo la oda en francés a la Nueva Ola de Richard Linklater, Nouvelle Vague, A Private Life, de Rebecca Zlotowski y el largometraje animado Arco. En los últimos años, Francia ha sido criticada en ocasiones por sus elecciones. En 2023, dejó fuera Anatomy of a Fall, de Justine Triet, aunque fue nominada a mejor película, y pasó por alto el aclamado drama de 2019 de Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire.

A pesar de tener una de las industrias cinematográficas más sólidas y respetadas, Francia no ha ganado el Oscar internacional desde 1993, con Indochina.

La 98.ª edición de los premios de la Academia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

* Redactor de cine de AP.

Fuente: AP.

Fotos: Reuters/ Stephane Mahe y archivo.