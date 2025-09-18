Cultura

El rodaje de la película sobre Jean-Michel Basquiat transforma el paisaje de Nueva York para recrear los años ochenta

La producción de la biopic sobre el artista afroamericano transformó el East Village de Manhattan, para ambientar la acción en el tiempo en donde el icónico personaje revolucionó el arte urbano

Guardar
La película recrea la atmósfera
La película recrea la atmósfera del East Village de los años 80 para retratar la juventud de Jean-Michel Basquiat

El rodaje de SAMO Lives, la nueva película biográfica sobre Jean-Michel Basquiat, ha transformado recientemente el paisaje urbano de Tompkins Square Park en el East Village de Nueva York, donde el equipo de producción recreó la atmósfera de los años 80 para capturar los inicios del artista. Según información publicada por la web ARTnews, la filmación incluyó la instalación de grafitis y la ambientación de locales emblemáticos, elementos que evocan el contexto en el que Basquiat desarrolló su identidad artística bajo el seudónimo SAMO.

La película, dirigida por Julius Onah, busca explorar la vida de Basquiat antes de alcanzar la fama internacional, centrándose en su etapa como figura clave del arte callejero neoyorquino. El guion, escrito por Peter Glanz, se basa en la biografía autorizada de Phoebe Hoban, lo que garantiza un enfoque documentado sobre la trayectoria del artista. El elenco está encabezado por Kelvin Harrison Jr., quien interpreta a Basquiat, acompañado por Lola Kirke y James Badge Dale en papeles secundarios.

La película recrea la atmósfera
La película recrea la atmósfera del East Village de los años 80 para retratar la juventud de Jean-Michel Basquiat (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)

Durante la jornada de rodaje en Tompkins Square Park -un parque ubicado en el corazón de Alphabet City-, los transeúntes pudieron observar cómo el equipo de producción transformó el entorno para reflejar la estética de la década de 1980. Se colocaron carteles, se pintaron grafitis y se adaptaron fachadas de negocios para recrear la atmósfera del East Village en la época en que Basquiat emergía como una figura disruptiva en la escena artística.

La elección de locaciones auténticas responde al interés de los realizadores por capturar la esencia del entorno que influyó en la obra de Basquiat. El director Julius Onah ha manifestado su intención de ofrecer una visión fiel y matizada del artista, alejándose de los estereotipos y profundizando en su compleja personalidad. El guionista Peter Glanz también ha destacado la importancia de basarse en fuentes documentales para evitar simplificaciones y aportar rigor histórico al relato.

El proyecto cuenta con el respaldo de la familia de Basquiat, lo que ha permitido el acceso a materiales inéditos y testimonios directos sobre la vida del artista. Esta colaboración ha sido fundamental para reconstruir episodios poco conocidos de su juventud y su relación con el movimiento artístico neoyorquino.

Temas Relacionados

Jean-Michel BasquiatSAMO LivesJulius OnahPeter GlanzNueva YorkEast VillageArte urbanoBiografíaTompkins Square ParkARTnews

Últimas Noticias

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La institución inició una campaña pública para recaudar más de 7 millones de euros y así poder comprar cerca de 900 documentos originales del autor de “En busca del tiempo perdido”

La Biblioteca Nacional de Francia

El Palacio Barolo abre sus puertas a una muestra que reúne a creadores de distintas provincias argentinas

Hasta el domingo 21, el Movimiento de Artistas Divergentes presenta una exposición que promueve la inclusión y el acceso directo de talentos provinciales a la escena cultural porteña

El Palacio Barolo abre sus

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos

Con “Las niñas del naranjel” la escritora argentina entró en la “lista larga” del prestigioso galardón, en la categoría de literatura traducida

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del

El concurso Gente de mi Ciudad revela a sus ganadores 2025 con una exposición

El jurado distinguió a Irina Werning, Federico Alfonso y Claudio Bulgheroni entre los premiados, mientras que la exhibición de las obras seleccionadas abrirá sus puertas

El concurso Gente de mi

Isha Escribano: “La naturaleza humana es compartir”

Es médica, escritora, música, instructora de yoga y estudiosa de la cultura oriental. Acaba de publicar un nuevo libro, “El camino de la aceptación”, y pasó por el streaming Infobae para conversar de la vida

Isha Escribano: “La naturaleza humana
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al “Gordo Jony”, el

Detuvieron al “Gordo Jony”, el cabecilla de una banda narco vinculada a Esteban Alvarado

La muerte de Silvina Luna: la pericia que pone contra las cuerdas a Aníbal Lotocki

Sabag Montiel pidió la absolución: su defensa dijo que fue “esclavo de su delirio” y señaló al fiscal Luciani

Casación confirmó procesamientos por fraude en aseguradoras y un perjuicio millonario a la ANSES

El Senado sancionó la denominada ley “Nicolás” sobre atención sanitaria

INFOBAE AMÉRICA
Se registró un sismo de

Se registró un sismo de magnitud 7,8 frente a las costas de la península rusa de Kamchatka: hay alerta de tsunami

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La defensa de Jeanine Áñez pedirá la absolución tras el rechazo del Supremo a su primera apelación

Turquía prolongó la prisión preventiva de nueve opositores acusados de “terrorismo”

Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

TELESHOW
Con boina y mini vestido:

Con boina y mini vestido: María Becerra se robó las miradas en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

La China Suárez celebró que sus hijos comenzaron las clases en Turquía: “Estoy orgullosa de ustedes”

El conmovedor relato de los hermanos de Thiago Medina en plena vigilia por su salud: “Es un orgullo para la familia”

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca celebraron el cumpleaños de Miel: fotos, recuerdos y un amor que no cambia

Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan