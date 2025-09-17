Cultura

Robo millonario de oro sacude el Museo Nacional de Historia Natural de París

Delincuentes ingresaron al reconocido museo parisino y sustrajeron valiosas piezas de oro nativo, cuyo valor patrimonial es incalculable, en un golpe que pone en alerta a instituciones culturales de Francia

Por Béatrice JoannisyAdam Plowrright

Guardar
Museo Nacional de Historia Natural
Museo Nacional de Historia Natural de París

Ladrones irrumpieron en el Museo Nacional de Historia Natural de París y se llevaron muestras de oro valoradas en 600.000 euros (700.000 dólares), según informó el museo, en el último de una serie de robos contra instituciones culturales.

Famoso por sus esqueletos de dinosaurios y piezas de taxidermia, el Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en el elegante distrito 5 de la capital francesa, también alberga una galería de geología y mineralogía.

El robo se detectó el martes por la mañana. Según los informes, los intrusos usaron una amoladora y un soplete para acceder al complejo junto al río, que es frecuentado por parisinos y turistas.

“El robo afecta a varios especímenes de oro nativo de las colecciones nacionales custodiadas por el museo”, indicó la oficina de prensa del museo el martes por la noche. “Si bien el valor de las piezas sustraídas ronda los 600.000 euros según el precio del oro en bruto, su valor patrimonial es incalculable”, añadió.

El oro nativo es una
El oro nativo es una aleación metálica que contiene oro y plata en su estado natural (Heritage Auctions)

El oro nativo es una aleación metálica que contiene oro y plata en su estado natural, sin refinar. Una fuente policial no identificada declaró al diario Le Parisien que los sistemas de alarma y vigilancia del museo habían sido desactivados por un ciberataque en julio, aunque no estaba claro si funcionaban cuando se produjo el robo.

“Estamos ante un equipo extremadamente profesional, que conocía perfectamente a dónde debía ir y que contaba con equipo especializado”, afirmó el director del museo, Emmanuel Skoulios, al canal BFM TV. “No es casualidad que eligieran esos objetos en particular”, agregó.

Momento crítico

El museo cerró su galería de mineralogía el martes y revisaba su colección para detectar otras posibles pérdidas.

Entre sus tesoros destaca una muestra de oro nativo y cuarzo de nueve por 8,5 centímetros, originaria de la mina Donatia en California, que fue donada al museo por un coleccionista francés adinerado, según informa el sitio web de la institución.

El robo “llega en un momento crítico para las instituciones culturales y los museos en particular. Varias colecciones públicas han sido blanco de robos en los últimos meses”, agregó el museo.

No detalló otros robos, pero se sabe que el Museo Nacional Adrien Dubouché en Limoges, en el centro de Francia, sufrió una intrusión a principios de este mes.

Museo Nacional Adrien Dubouché
Museo Nacional Adrien Dubouché

En ese caso, los ladrones se llevaron dos platos y un jarrón de porcelana china catalogados como tesoros nacionales, con pérdidas estimadas en 6,5 millones de euros.

En noviembre pasado, cuatro hombres armados con hachas y bates de béisbol destrozaron vitrinas en pleno día en el museo Cognacq-Jay de París y se llevaron varias obras del siglo XVIII. Al día siguiente, se robó joyería valuada en varios millones de euros durante un atraco armado en un museo de Saona y Loira, en el centro de Francia.

El robo más notorio de los últimos tiempos en un museo ocurrió en el Museo de Arte Moderno de París en mayo de 2010.

Vjeran Tomic, un ladrón croata apodado “Spiderman”, se llevó obras maestras de Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger y Amedeo Modigliani valuadas en más de 100 millones de euros.

El caso reveló fallas graves de seguridad en el museo, como detectores de movimiento que llevaban dos meses sin funcionar y tres vigilantes que no lo detectaron. Tomic fue condenado a ocho años de prisión en 2017.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Museo Nacional de Historia NaturalRoboParís

Últimas Noticias

El Larreta presenta una muestra en homenaje a Cristina Santander con obras propias y piezas históricas

Una muestra en Buenos Aires reúne la obra de la artista argentina, una serie de estampas inspiradas en la cultura española, junto con grabados de Goya y abanicos del siglo XIX

El Larreta presenta una muestra

John Lithgow es Roald Dahl en una obra que debate el “lado oscuro” del famoso escritor de clásicos infantiles

“Giant” debutará en Broadway en 2026 con su exploración de las tensiones internas, estéticas y políticas, del autor de “Charlie y la fábrica de chocolate” y “Matilda”

John Lithgow es Roald Dahl

Leandro Erlich: “En el arte uno quiere plantear cosas que desafían aquello que es posible hacer”

En “La estrategia de la ilusión”, el artista argentino presenta una serie de maquetas de grandes obras que ya no existen y algunas instalaciones en el espacio de la Torre Macro

Leandro Erlich: “En el arte

“El agente secreto” representará a Brasil en los Oscar 2026

La película de Kleber Mendonça Filho con Wagner Moura como un profesor universitario en los años de la dictadura militar, buscará de repetir el éxito de “Aún estoy aquí”

“El agente secreto” representará a

La Feria del Libro de Frankfurt recuerda a los 375 escritores encarcelados en el mundo

La edición número 77 del evento literario más grande del mundo destaca la cultura filipina y aborda temas como la censura, los derechos humanos y el papel de la inteligencia artificial en la sociedad actual

La Feria del Libro de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué hacer si no figuro

Qué hacer si no figuro en el padrón electoral de las elecciones del 26 de octubre

Remolcaron una chata antigua con un flete en pleno centro de Tigre, la robaron y terminaron presos

Cayó una banda de bomberos truchos que pedía dinero en semáforos y estafaba vecinos

Marcha Universitaria, en vivo: las últimas noticias sobre la movilización contra los vetos de Milei

Receta de scones de limón sin harina ni manteca rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
La Duma aprobó un proyecto

La Duma aprobó un proyecto para la retirada de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura

Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a cuatro milicias de Irak alineadas con Irán

Jair Bolsonaro presenta anemia persistente y alteración de la función renal: sigue hospitalizado en Brasilia

John Lithgow es Roald Dahl en una obra que debate el “lado oscuro” del famoso escritor de clásicos infantiles

China prohíbe a las empresas tecnológicas de su país comprar chips de IA de Nvidia

TELESHOW
La tierna foto de Alberto

La tierna foto de Alberto Cormillot por los 4 años de su hijo Emilio: “En un abrir y cerrar de ojos”

La sorprendente declaración de Evangelina Anderson durante su viaje por Europa: “Ya tengo novio”

El desgarrador pedido de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”

Un clásico renovado, opción vegetariana y un postre llamativo: cuál será el menú de los Martín Fierro 2025

La conmovedora confesión de Verónica Llinás sobre su experiencia con las adicciones: “Casi me muero”