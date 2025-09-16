Cultura

María, una madre judía a la que le mataron a su hijo Jesús

En “El testamento de María”, la novela del autor irlandés Colm Tóibín, la que narra en primera persona es una mujer desgarrada y convencida de que su hijo se dejó llevar por malas influencias políticas

Susana Mitchell

Por Susana Mitchell

Guardar
“El testamento de María”: un
“El testamento de María”: un relato impactante que humaniza a un personaje bíblico

Un relato breve, intenso y desgarrador. Un monólogo, el de María, la madre de Jesús, el que murió en la cruz. Y sí. Es verdad que, para algunos, el relato de ficción del autor irlandés Colm Tóibín puede sonar ofensivo. Para otros chocante. Lo cierto es que la historia que nos cuenta es inesperada: quién se imagina a la Virgen María, santa madre de Cristo, revelando sus más íntimos pensamientos y sentimientos a quien quiera oírlos.

book img

El testamento de María

Por Colm Tóibín

eBook

$8,99 USD

Comprar

Es que la que habla es una mujer que está rota, es una madre judía como cualquiera de la época, es esa señora que no puede salir de su espanto por la suerte y destino de su hijo. El testamento de María (Lumen, 2015), es un viaje al interior de una persona común, llena de dolor y de dudas.

Una mamá que vio con sus propios ojos como clavaban en la cruz a ese niño que llevó alguna vez en su vientre, a ese ser a quien le dio la vida y que termina de la peor manera posible. Pero al leerla suena real esa madre de Jesús humanizada. Quizás mucho más que la inmaculada de las santas escrituras. Mucho más. Sí. Y noquea.

“Respiré hondo para decir que había aceptado las sombras, la carga y la siniestra presencia que se instaló en mí el día en que vi a mi hijo atado y ensangrentado, y en que lo oí gritar y pensé que nada peor podía suceder, hasta que pasaron las horas. Me equivoqué al creer que no podía suceder nada peor, y nada de lo que hice para detener aquello funcionó tampoco, hasta que me llenó con un sonido, hasta que la mismísima amenaza de esas horas entró en mi cuerpo, y entré al Templo con esa amenaza latiendo todavía en mi corazón”.

Maia Morgenstern como Virgen María
Maia Morgenstern como Virgen María en "La pasión de Cristo"

La María de Tóibín sospecha que su hijo está loco y que algo no anda bien con él. Lo encuentra aterrador. Hace cosas raras y genera disturbios por donde va. Tanto que al final empezaron a espiarlo, a perseguirlo y al final, asesinarlo sin piedad. Está asustada y confundida. No comprende.

“Marcos oyó a mi hijo decir: ¿quieres ser sano? Algunos se reían. (…) se hizo el silencio y esta vez la voz dijo: Toma tu manto y camina. Marcos vio al hombre tirado y cómo retrocedía la multitud. (…) el hombre se puso de pie y mi hijo le exigió que no volviera a pecar. Y entonces el hombre comenzó a caminar dejando la camilla allí. (…) La única razón por la cual no arrestaron a mi hijo allí mismo, dijo Marcos, fue que querían vigilarlo para ver adónde iba a continuación y quienes lo apoyaban”.

La duda es una característica propia de la versión profana de María que nos propone el escritor irlandés. Al final de su vida, María duda de todo, hasta de aquel Dios al que ella le reza. Es que ver la agonía y la muerte más cruel de su hijo la despedaza, la llena de temor y la hace esconderse para que no la atrapen a ella también. Por eso, con toda la culpa posible, María abandona la escena de la cruz y se refugia lejos para que nadie pueda verla o identificarla.

“Las bodas de Caná” (1563)
“Las bodas de Caná” (1563) de Paolo Veronese

Los hechos que narra La Biblia como las bodas de Caná, la resurrección de Lázaro o la crucifixión son contados por la protagonista, a través de una prosa exquisita y serena que nos eriza la piel. Es el tormento extremo de esta pobre mujer que traspasa todas las capas y llega a lo más profundo del lector hasta quebrarlo. Y es justo ahí, en los peores momentos, cuando la protagonista recuerda las buenas épocas, esas en las que su marido y su hijo estaban vivos y con ella, celebrando el Shabat. Siente nostalgia, como cualquier ser humano.

“Toda mi vida me ha gustado el Sabbat. La mejor época fue cuando mi hijo tenía ocho o nueve años, edad suficiente para disfrutar haciendo lo que estaba bien sin necesidad de que se lo mandaran, edad suficiente para guardar silencio cuando el silencio reinaba en casa. (…) Me gustaba la quietud de las mañanas, mi marido y yo hablando en susurros, yendo al dormitorio de mi hijo para estar con él, tomarle la mano. (…) las mañanas del Sabbat en nuestra casa aquellos años eran plácidas, horas en que se imponía la quietud y el sosiego.”

El testamento de María, es un relato estremecedor y potente que remueve las vísceras de cualquiera. Tóibín nos muestra el lado B de María y revela el estado en que esta madre vive luego de la crucifixión de su hijo, sus sentimientos de culpa y desprotección y su exilio en soledad y tristeza.

Colm Tóibín
Colm Tóibín

El autor, considerado uno de los mejores escritores irlandeses de nuestro tiempo, nos alcanza a través de una pluma sensible y discreta con la fuerza de un huracán que lo arrasa todo. En la novela, María es una mamá que se reprocha por no haber hecho lo suficiente para evitar el desenlace fatal de su hijo, que vive atormentada por la crueldad de la que fue testigo y por haber permanecido indolente mientras su hijo moría clavado en una cruz. O al menos eso es lo que revela a lo largo de su relato en primera persona.

“Cada uno de los clavos era más largo que mi mano. Se necesitaron cinco o seis hombres para sujetarlo y estirarle el brazo y, cuando empezaron a clavarle el primero en una muñeca, justo donde se junta la mano, aulló de dolor y se resistió y brotaron chorros de sangre, y luego empezaron a dar martillazos para que la punta se hincara en la madera, aplastándole la mano y el brazo contra la cruz mientras él se retorcía y gritaba de dolor. […] Ahora me cuesta entender que me quedara allí observando todo eso; que no corriera hacia él ni gritara su nombre. Pero no lo hice”.

"La piedad" de Miguel Angel
"La piedad" de Miguel Angel (1498-1500)

Así, uno se convierte en testigo directo de la muerte del Hijo de Dios y se conmueve junto con ella como si fuéramos espectadores de una escena macabra de cine o televisión, dudando de si seguir leyendo o no. Y hacia el final, María, ya anciana y en sus últimos días reflexiona:

“Quiero vivir otra vez antes de la muerte de mi hijo, o antes de que se fuera de casa, cuando era un bebé y su padre vivía y había tranquilidad en el mundo. (…) Todo eso terminó. El niño se convirtió en un hombre y se fue de casa y terminó convertido en una figura agonizante colgada en una cruz. Quiero ser capaz de imaginar que lo que le pasó no llegará, que lo que le pasó nos mirará y decidirá: ahora no, a ellos no. Y que nos dejará en paz para que envejezcamos”.

book img

The Master

$9,99 USD

Comprar
book img

El Mago. La historia de Thomas Mann

$9,99 USD

Comprar
book img

Brooklyn

$8,99 USD

Comprar
book img

La casa de los nombres

$9,99 USD

Comprar
book img

Long Island

$10,99 USD

Comprar
book img

Madres e hijos

$9,99 USD

Comprar
book img

Nora Webster

$9,99 USD

Comprar
book img

Nuevas maneras de matar a tu madre

$15,99 USD

Comprar

¿Quién es Colm Tóibín?

Colm Tóibín, irlandés, es escritor, periodista y profesor universitario. Ganador de varios premios nacionales e internacionales, publicó más de una decena de obras, entre novelas, cuentos y ensayos. Fue traducido a 30 idiomas. En 2012, El Testamento de María fue preseleccionada para el Premio Man Booker. En abril de 2013, se estrenó en Broadway, con Fiona Shaw, y fue nominada al Premio Tony a la Mejor Obra. Ese mismo año, se publicó como audiolibro con Meryl Streep.

Temas Relacionados

Colm Tóibínliteraturabajalibros

Últimas Noticias

Llega “Belén”, la película: ¿Se acuerdan, chicas, de cuando salíamos a la calle a pelear por nuestros derechos?

Esta semana se estrena el film de Dolores Fonzi basado en la historia de una joven tucumana que pasó casi tres años presa, luego de ser falsamente acusada de provocarse un aborto y asesinar al bebé

Llega “Belén”, la película: ¿Se

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la inquietante propuesta de Eric Hobsbawm a su esposa Marlene

Si el peligro los separaba, la Reina del Plata los volvería a unir. Las memorias de quien compartió la vida con el historiador entrelazan política, huida e intimidad

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la

“Sutura”: cómo convertir las más agónicas cartas de amor en una novela

La escritora argentina relata el proceso que pasó en su último libro: vivir la cumbre de un romance, limpiar departamentos turísticos por diez euros la hora y transformar un profundo desamor en literatura

“Sutura”: cómo convertir las más

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

El escritor reconoció haber difundido un dato no verificado y eliminó su posteo original. Una librería dijo que retirará sus novelas

Stephen King dijo que Charlie

Cien años de clásicos en un ciclo de cine mudo en la Sala Lugones

Del 16 al 30 de septiembre, la emblemática sala del Teatro San Martín revive joyas como “El fantasma de la ópera” y “El mundo perdido” en un homenaje único al cine de 1925

Cien años de clásicos en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Anunciaron nuevas medidas para agilizar

Anunciaron nuevas medidas para agilizar trámites y combatir estafas de la VTV en la provincia de Buenos Aires

Así reaccionó el arco político a la presentación de Javier Milei del Presupuesto 2026

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

INFOBAE AMÉRICA
“Encontrémonos en Buenos Aires”: la

“Encontrémonos en Buenos Aires”: la inquietante propuesta de Eric Hobsbawm a su esposa Marlene

EEUU señaló al dictador Nicolás Maduro de liderar una de las redes de cocaína más grandes del mundo

EEUU incluyó a Colombia y Afganistán en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en el combate antidrogas

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

Denunciaron que 60.000 presos cubanos trabajan en condiciones de esclavitud

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”