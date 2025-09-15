Realizan un remate de arte contemporáneo a beneficio del Hospital Churruca

Obras de Ramiro Smith Estrada, Nicola Costantino y Alfredo Dufour

Una subasta solidaria de arte se realizará el jueves 18 de septiembre en Roldan, ubicada en Juncal 743, con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de equipos médicos destinados al Hospital Churruca Visca. La exposición de las obras podrá visitarse desde el martes 16 hasta el jueves 18 de septiembre, en el horario de 10.00 a 19.00.

La subasta se desarrollará de forma presencial el jueves 18 a las 19.30. En esta edición, la casa de subastas Roldan no cobrará comisión al comprador, por lo que el valor de martillo será el costo final de cada obra. La curaduría está a cargo de Laura Batkis, quien señaló que el evento prioriza la participación de artistas con poca visibilidad, permitiendo que el remate funcione como una plataforma de exhibición para quienes aún no cuentan con representación en galerías.

"Jorge Luis Borges" (2025), realizada en lana acrílica por Jorge Pomar

La actividad es organizada por la Fundación Policía Federal Argentina, presidida por Amalia A. Amoedo, con Nunzia Locatelli de Bulgheroni como vicepresidenta primera, Martín Cabrales como vicepresidente segundo y Ana García Balcarce como directora ejecutiva.

Entre las obras destacadas figuran Composición romana (2025), una escultura en cerámica de Nicola Costantino; Jorge Luis Borges (2025), realizada en lana acrílica por Jorge Pomar; una pintura sin título (2024) de Alfredo Dufour; La caída: accidente en Lugano (2025), de Ramiro Smith Estrada, ejecutada en óleo, aerosol, solvente y aceite de lino sobre madera, y una obra sin título (2025) de Joaquín Boz, también en óleo, aerosol, solvente y aceite de lino sobre madera.

Obra de Joaquín Boz

La subasta busca reunir fondos para la donación de equipamiento médico al Hospital Churruca Visca y, según la organización, promueve la participación tanto de artistas emergentes como de figuras de mayor trayectoria en el arte contemporáneo.