Damián Mahler, en un concierto junto a la Orquesta y el Coro Nacional de Música Argentina

Damián Mahler dirigirá un concierto con obras propias junto a la Orquesta y el Coro Nacional de Música Argentina

El miércoles 17 de septiembre a las 20 horas se presentará en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad –Sarmiento 151, C. A. B. A.–, Melodías en escena: El universo sonoro de Damián Mahler, un programa dedicado al universo musical de Damián Mahler. La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y el Coro Nacional de Música Argentina, organismos dependientes de la Secretaría de Cultura, interpretarán un repertorio centrado en obras del compositor, pianista y director argentino.

La dirección estará a cargo del propio Mahler como invitado y contará con las participaciones de Mariano Taccagni, Facundo Mazzei y María Álvarez de Toledo como artistas invitados en las interpretaciones vocales. El acceso será libre y la presentación podrá seguirse también por la radio online del Palacio.

El programa incluye “Remembranza”, “Selenkay”, la suite “La Metamorfosis” (con música de Mahler y textos de Taccagni), “Fireworks Finale”, de ReEsch, y la obra “Siddharta”, una de las producciones más reconocidas del director, en colaboración con Germán Barceló. Estas piezas abarcan música escrita para espectáculos, películas y series.

Damián Mahler estudió Composición en la Universidad Católica Argentina, donde recibió la distinción Alberto Ginastera. Cuenta con experiencia tanto en dirección como en composición y orquestación y colabora regularmente en desarrollos musicales para The Walt Disney Company. Entre sus trabajos más destacados se encuentran la música para las series Selenkay y Nivis, amigos de otro mundo, y fue responsable de conciertos sinfónicos como E.T.: The Extraterrestrial y Jurassic Park, presentados en el Estadio Luna Park. Como director estuvo al frente de espectáculos con figuras nacionales e internacionales, y creó el proyecto The Beatles Symphonic Fantasy, que tuvo presentaciones en varios países. Desde 2022 compone para la Nuit de la Culture en Luxemburgo.

El programa incluye piezas de Mahler para espectáculos, películas y series, con artistas invitados en las partes vocales

Por su parte, Mariano Taccagni, es actor, cantante y dramaturgo, con amplia trayectoria en musicales. Participó en producciones como Mamma Mia!, Kinky Boots, Drácula, el musical, Shrek y La Metamorfosis, ¿quién serás al despertar?

Facundo Mazzei es bailarín y cantante, formó parte de Stravaganza y Siddharta y obtuvo premios ACE y Estrella de Mar. Trabajó con artistas como Lali Espósito y Abel Pintos.

Finalmente, María Álvarez de Toledo es una cantante formada en Berklee College of Music, con experiencia en teatro, shows musicales, doblaje y grabaciones junto a intérpretes de distintos géneros. Fue solista en espectáculos como Stravaganza y Disney 100 años.

Los elencos nacionales

El Coro Nacional de Música Argentina está integrado por cantantes profesionales y cuenta con estrenos de obras relevantes en el ámbito local y nacional. Interpretó, entre otras, la Misa Tango Argentina, de Zárate y Fernández y el oratorio Islas de fuego, de Fernando Lerman.

La Orquesta Nacional de Música Argentina y el Coro Nacional interpretan un repertorio que refleja la diversidad musical del país

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” fue fundada en 1932 tiene como objetivo difundir la música argentina y latinoamericana en sus diferentes géneros. Presentó a figuras como Mercedes Sosa, León Gieco y Martha Argerich, y realizó giras internacionales y nacionales en principales salas de concierto y espacios no convencionales. Recibió premios como el Gardel, SADAIC, Konex de Platino y distinciones de la Asociación de Críticos Musicales.

El concierto ofrecerá un panorama de obras recientes del compositor, en un formato que combina orquesta, coro y solistas, y refleja la diversidad de la música argentina actual.

Programa

Remembranza ( Damián Mahler )

La Metamorfosis (Música: Damián Mahler/ letra: Mariano Taccagni)

I. Prólogo y oscuridad

II. No hay vuelta atrás

III. Máscaras

IV. Final

Selenkay (Damián Mahler)

I.Suite I

II. Suite II

ReEsch - Fireworks Finale ( Damián Mahler )

Siddharta (Música: Damián Mahler/ letra: Germán Barceló)

I. Buscar la verdad

II. Universo

III. Cerraré

IV. ¿Adónde va el tiempo que se fue?

V. El río

VI. Final

Fotos: gentileza prensa Elencos nacionales.