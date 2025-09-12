La insólita y extraordinaria vida de la primera mujer que fue candidata a la presidencia de Estados Unidos

"La improbable Victoria Woodhull: Sufragio, amor libre y la primera mujer que se presentó a las elecciones presidenciales", por Eden Collinsworth

Cuando se vio testificando en un tribunal de Londres en 1894, Victoria Woodhull, de 54 años, estaba acostumbrada a que la subestimaran. Había crecido en la pobreza más absoluta -literalmente- en Homer, Ohio, viviendo en una choza de madera sin retrete, por lo que para hacer sus necesidades tenía que cavar agujeros en el suelo. Como mujer en la América del siglo XIX, tenía pocas oportunidades profesionales entre las que elegir y, desde luego, no tenía derecho a voto.

Sin embargo, nada de eso le impidió convertirse en la primera mujer en fundar una empresa de bolsa en Wall Street y la primera en presentarse a las elecciones presidenciales. En el juicio de 1894, acusó al abogado (inevitablemente un hombre) que la interrogaba de suponer que tenía una “imaginación desbordante”: “Usted piensa eso porque soy mujer y no está dispuesto a considerar que las mujeres puedan ser seres humanos racionales”.

Sin duda, había algo de verdad en ello. Pero como sugiere Eden Collinsworth en su exuberante y juguetón nuevo libro, Woodhull era especialmente hábil oscilando entre la verdad y la mentira. La improbable Victoria Woodhull traza la extraordinaria trayectoria de lo que Collinsworth llama delicadamente una “vida controvertida”. Woodhull se convirtió en corredora de bolsa y política tras muchos años como consejera espiritual y clarividente. Viajó por Estados Unidos dando conferencias sobre temas tabús como el amor libre y el control de la natalidad. Cuando se marchó a Inglaterra en 1877, ya era objeto de fascinación y burla en los periódicos estadounidenses.

Casi dos décadas más tarde, Woodhull demandó al Museo Británico por difamación porque publicaba un folleto con noticias sobre ella procedentes de Estados Unidos que, según ella, perjudicaban su reputación.

Woodhull es un personaje tan extravagantemente memorable que aparece regularmente en libros sobre la Edad Dorada. Mary Gabriel publicó una excelente biografía, Notorious Victoria, en 1998. Collinsworth, autora y antigua ejecutiva de medios de comunicación, utiliza el juicio por difamación de 1894 como marco, trazando un marcado contraste entre la vida pomposa de Woodhull en Estados Unidos y su afanosa búsqueda de respetabilidad en Inglaterra. El juicio también ofrece a Collinsworth la oportunidad de una ingeniosa farsa. Muchos de los detalles del libro se presentan tal como los habría recogido un hombre llamado Garnett, que, como guardián de los libros impresos en el Museo Británico, fue nombrado demandado en el juicio.

El diligente y anticuado Garnett permite a Collinsworth añadir otra dimensión a su retrato de Woodhull. Era, en casi todos los aspectos, el opuesto abotonado de la atrevida mujer que lo demandó. Un pie de foto de Garnett, calvo y de perfil, señala “una frente que parecía representar el proceso de la razón misma”. En el libro, empieza pensando que Woodhull debe de estar realmente “trastornada” y sospecha que su temeridad podría tener algo que ver con el hecho de que “procedía de un país bizarro, que lo intentaba todo”. Pero al final del relato de Collinsworth, el juicio precipitado de Garnett ha cedido ante una mayor comprensión.

Woodhull nació como Victoria Claflin en 1838, la séptima de 10 hermanos. Su padre, Buck, era un estafador tuerto; su madre, Roxanna, una mujer mentalmente inestable que hablaba con fantasmas. Buck puso a trabajar a Victoria, de 12 años, y a su hermana pequeña, Tennie, llevándolas de gira, facturándolas como “AMAZING CHILD CLAIRVOYANTS” [“ASOMBROSAS NIÑAS CLARIVIDENTES”].

Dos años después, Victoria se casó con un médico llamado Canning Woodhull. Ella tenía 14 años, él 28 y, además, era un borracho terrible. Tuvo dos hijos con él: un hijo, Byron, que nació discapacitado y necesitaría cuidados el resto de su vida; y una hija, Zulu Maud. Victoria y Tennie se independizaron y acabaron mudándose a Nueva York, pero se llevaron consigo a su familia de Ohio. El espiritismo fue tanto una fuente de notoriedad como una tarjeta de visita. El magnate naviero Cornelius Vanderbilt contrató a Victoria como consejera espiritual y a Tennie como “sanadora” (pronto se convirtió en su amante).

Vanderbilt ayudó a las hermanas a abrir su empresa de corretaje; las riquezas obtenidas sentaron las bases para la candidatura presidencial de Victoria. (Al verse en el punto de mira de Anthony Comstock y su campaña contra la obscenidad, por las obscenas historias publicadas en un periódico propiedad de las hermanas), pasó el día de las elecciones en la cárcel de Ludlow Street.

Collinsworth relata los vericuetos de la historia de Woodhull con ingenio y aplomo, al tiempo que amplía ocasionalmente la lente para proporcionar el contexto necesario. La Guerra Civil, la Reconstrucción, la Edad Dorada, la Primera Guerra Mundial: Woodhull, que murió en 1927, vivió una época de numerosas convulsiones. Promovió el amor libre y el sufragio; también fue, dice Collinsworth, una protoeugenista que culpó de las deficiencias de su hijo al embarazo al que la obligó su marido alcohólico: “Porque no supe entregar mis funciones maternales a un hombre borracho, estoy maldita a esta muerte en vida”.

El libro muestra cómo Woodhull, una consumada superviviente, aprendió a manejar “sus conflictivas mareas de lealtad con brutal desapego”. Una vez en Inglaterra, planeó casarse con un respetable soltero de una familia de banqueros británicos, y empezó a disimular sobre su pasado. Culpó a los hombres de su vida de mancillar su reputación. Distribuyó un panfleto en el que ofrecía una “narración biográfica incompleta” que blanqueaba su escandalosa carrera.

Collinsworth, no dispuesta a llamar “insensible” a su protagonista, decide que una palabra mejor es “pragmática”. Pero tanto “pragmatismo” dificultó que Woodhull mantuviera su historia: “Había alterado su propia historia tan a menudo y hasta tal punto que le resultaba imposible encontrar la forma de transmitir una narración coherente”. Sin embargo, Collinsworth, una hábil narradora, engarza todas las verdades y mentiras de Woodhull en un retrato coherente. Este libro la capta en todas sus contradicciones.

Dada la inclinación de Woodhull por la desinformación, resulta un tanto sorprendente saber que la demanda que interpuso contra el Museo Británico terminó en empate: El jurado consideró que el material era difamatorio, pero también que los acusados no eran “plausiblemente culpables”. Woodhull ganó una libra por daños y perjuicios, pero aun así tuvo que pagar las costas legales del Museo Británico, que ascendieron a 508 libras. Fue un veredicto improbable para una vida improbable. Como dijo Woodhull en el estrado: “Lo único que importa en este juicio es lo que se puede creer”.

