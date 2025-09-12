Cultura

Claudia Piñeiro pone el foco en la ansiedad y desconfianza que genera la cultura del clickbait

En México, donde está presentando su novela “La muerte ajena”, la escritora argentina analizó esta nueva era de la comunicación, “donde se consume información rápida y sin contexto”

“La gente termina creyendo cualquier cosa porque no hay un filtro real de información”, opina Claudia Piñeiro

La transformación del periodismo en la era digital ha llevado a que la búsqueda de la verdad quede relegada frente a la necesidad de captar la atención del público. Esta es la visión que sostiene Claudia Piñeiro, quien considera que los medios han dejado de priorizar la información rigurosa para centrarse en la generación de contenido que impulse el tráfico online. En una conversación con el diario mexicano Milenio, la escritora argentina expresó que “el periodismo ya no informa, sino que genera clickbait”.

En México, donde está presentando su novela La muerte ajena, Claudia Piñeiro analizó cómo la lógica de los algoritmos y la competencia por la inmediatez han modificado la esencia del periodismo. Según la autora, la presión por obtener visitas ha provocado que los titulares y las noticias se diseñen para atraer clics, muchas veces a costa de la profundidad y la veracidad.

Claudio Piñeiro está en México presentando su novela "La muerte ajena"

La escritora también abordó el impacto de esta tendencia en la percepción pública y en la calidad del debate social. Para Piñeiro, la proliferación de contenidos superficiales y sensacionalistas contribuye a la desinformación y dificulta la formación de una opinión crítica. En sus palabras, “la gente termina creyendo cualquier cosa porque no hay un filtro real de información”, una situación que, según explicó, erosiona la confianza en los medios y en las instituciones democráticas.

La autora argentina también hizo referencia a las consecuencias personales y sociales de la cultura del algoritmo. Según reflexionó, la exposición constante a noticias diseñadas para provocar reacciones inmediatas puede generar ansiedad y desconfianza en la audiencia. “Nos están acostumbrando a consumir información rápida y sin contexto”, advirtió, destacando que este hábito dificulta la comprensión de los procesos complejos y limita la capacidad de análisis.

