Tras 4 siglos, reapareció un cuadro de Rubens en París

La obra, que estaba deseaparecida desde 1613, fue validada por un grupo de experto para ser vendida en una subasta

Las restauradoras de arte Jill
Las restauradoras de arte Jill Keppens, izquierda, y Kayla Metelenis, derecha, trabajan en secciones de "Madona entronizada con niño, rodeada de santos", pintada por el artista flamenco Peter Paul Rubens, en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, el martes 28 de enero. 2025. (Foto AP/Virginia Mayo)

Un cuadro del famoso pintor Peter Paul Rubens (1577-1640), que se creía perdido desde 1613, fue encontrado en una mansión de París, informó el miércoles el perito subastador que halló la obra.

“Se trata de una obra maestra, un Cristo en la cruz, pintado en 1613, que había desaparecido y que encontré en septiembre de 2024 durante el inventario y la venta de una mansión del distrito 6 de París”, precisó Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de remates del mismo nombre, que subastará el cuadro el 30 de noviembre. “Es un hecho rarísimo y un hallazgo sin precedentes”, añadió.

“Fue pintado por Rubens en el apogeo de su talento y autentificado por el profesor Nils Büttner”, especialista en arte alemán, flamenco y holandés de los siglos XV y XVI y presidente del Rubenianum, una organización en Amberes, cerca de la antigua casa-taller de Rubens, y encargada del estudio de su obra, según Osenat.

Autorretrato de Peter Paul Rubens
Autorretrato de Peter Paul Rubens (1623)

“Yo estaba en el jardín de Rubens, dando vueltas mientras el comité de expertos deliberaba sobre la autenticidad del cuadro, cuando me llamó para decirme: ‘¡Jean-Pierre, tenemos un nuevo Rubens!’”, contó el rematador emocionado.

“Es el comienzo de la pintura barroca, se representa al Cristo crucificado, aislado, luminoso, sobresaliendo con fuerza entre un cielo oscuro y amenazante. Detrás del fondo rocoso y verde del Gólgota, aparece una vista que muestra Jerusalén iluminada, pero aparentemente bajo una tormenta”, describió, añadiendo que la obra está en “muy buen estado” de conservación.

Aunque el pintor realizó numerosos cuadros para la Iglesia, esta obra maestra, de 105,5 cm por 72,5 cm, probablemente estaba destinada a un coleccionista privado. Perteneció al pintor del siglo XIX William Bouguereau y, luego, a los propietarios de la mansión parisina donde fue hallada.

Fuente: AFP

