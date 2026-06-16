Polonia prepara una batería de medidas para albergar una base militar permanente de EEUU

Sistemas de misiles Patriot en la base de la 3ª Brigada de Defensa Aérea de Varsovia, en Sochaczew, Polonia. (Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski vía REUTERS, archivo)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó el martes que su gobierno trabaja en un proyecto de resolución para adoptar las medidas que permitan establecer una base militar estadounidense permanente en el país, en un momento en que los líderes del G7 reunidos en Francia debaten cómo intensificar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Se trata de crear las condiciones logísticas, financieras, organizativas y de alojamiento necesarias. Contrariamente a lo que pueda parecer, es una tarea organizativa y financiera muy seria”, declaró Tusk en declaraciones recogidas por la agencia de noticias PAP. “Si de verdad queremos una base permanente, debemos empezar a preparar a Polonia para ello”, recalcó.

PUBLICIDAD

El mandatario polaco valoró el trabajo adelantado por el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, para ordenar los aspectos operativos de cara a una eventual decisión de Washington. “Gracias a esto, nadie tendrá excusa para decir: ‘Polonia no está preparada, así que quizás otro país debería estarlo’”, argumentó Tusk.

El primer ministro polaco Donald Tusk durante su reunión bilateral con el premier británico Keir Starmer para formalizar un acuerdo de seguridad entre ambos países, en la base aérea RAF Northolt, Reino Unido. Varsovia impulsa además el establecimiento de una base militar permanente de EEUU en su territorio. (REUTERS/Jack Taylor/Pool, archivo)

A principios de junio, el gobierno polaco había confirmado que presentó formalmente a EEUU la propuesta de establecer una nueva base militar permanente en el país. Kosiniak-Kamysz comunicó la iniciativa al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, argumentando que contar con una Polonia “segura” implica tener “un ejército fuerte, una sociedad fuerte y también alianzas fuertes”.

PUBLICIDAD

La propuesta se enmarca en la reciente decisión del presidente Donald Trump de desplegar 5.000 soldados adicionales en Polonia, parte de un reajuste de la presencia militar estadounidense en Europa que incluyó la retirada de efectivos de Alemania.

El G7 presiona a Rusia y Zelensky busca un encuentro con Putin

El anuncio de Varsovia coincidió con la cumbre del G7 en el balneario francés de Evian, donde los líderes acordaron intensificar la presión sobre Moscú para poner fin a más de cuatro años de guerra contra Ucrania. Trump, quien se reunió con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, fue directo: "Rusia debe llegar a un acuerdo“.

PUBLICIDAD

“Las bajas son enormes en ambos lados. Todo esto es ridículo. Haré lo que pueda”, afirmó el mandatario. Trump añadió que Washington pronto podrá reimplantar sanciones sobre el petróleo ruso —previamente suspendidas mediante una exención— ahora que el crudo vuelve a fluir a través del estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán.

Zelensky llegó a Evian con fotografías de la última oleada de bombardeos rusos, entre ellos el ataque del lunes que mató al menos a 11 personas e incendió una emblemática catedral de Kiev. Para el presidente ucraniano, el camino pasa por las sanciones: “Ante todo, Putin no quiere poner fin a esto, pero hay que obligarlo... principalmente a través de sanciones”.

PUBLICIDAD

Zelensky indicó que Putin rechazó una oferta de reunirse en el marco del G7, aunque le propuso a Trump un eventual encuentro en territorio estadounidense. “El objetivo sigue siendo alentar un encuentro cara a cara entre Zelensky y Putin, pero corresponde a Moscú dar señales concretas de voluntad de paz, que han estado totalmente ausentes hasta ahora”, señaló una fuente diplomática italiana bajo condición de anonimato.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que todos los integrantes del G7 están “en el mismo lugar” y describió “un verdadero sentido de unidad” en el bloque. Londres anunció un paquete de nuevas sanciones contra Rusia, incluyendo medidas sobre los buques que transportan gas natural licuado (GNL). Una fuente diplomática francesa confirmó que “los líderes decidieron hoy aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones al gas y al petróleo”.

PUBLICIDAD

El presidente Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre de tres días, invitó a Zelensky a permanecer hasta el miércoles para reunirse con Trump y el resto de los líderes del bloque.