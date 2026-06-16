Economía

La producción de las pymes cayó 9,2% y la caída de las ventas ya afecta a más del 80% de las empresas

El sector atraviesa una profunda crisis que está tensionando la cadena de pagos y afectando el empleo

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Hombre de espaldas con camiseta azul opera una máquina pulidora en una planta industrial. Piezas metálicas y estanterías azules llenan el fondo
La preocupación por la competencia de importados alcanzó al 46% de las pymes industriales

La producción de las pymes industriales registró una contracción del 1,7% trimestral desestacionalizada y del 9,2% interanual durante el primer trimestre del año, reflejando un escenario de creciente fragilidad para el sector manufacturero. La caída de la actividad se produjo en un contexto de debilitamiento de la demanda interna, junto al incremento de las importaciones, y derivó en pérdida de empleo y dificultades en la cadena de pagos.

Así surge del último Informe Coyuntural publicado por la Fundación Observatorio PyME, que señaló un escenario de tensiones en la actividad productiva, con una creciente presión por el ingreso de manufacturas de origen chino, que amenaza la competitividad de la producción local.

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Basado en stocks, empleo, producción y cartera de órdenes, el Índice Anticipatorio del Ciclo de Actividad PyME predice un escenario contractivo con valores menores a 50 y un escenario expansivo con valores mayores a 50. Por su parte, el Índice de Confianza Empresarial descendió a los 40 puntos, registrando su valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023.

Gráfico que muestra la evolución de la producción de PYMES de 2019 a 2026. Incluye un índice desestacionalizado (línea naranja) y la variación interanual (barras grises y una azul)

De acuerdo al observatorio, el estancamiento de la actividad impactó directamente en el mercado laboral del sector, con una baja de la cantidad de ocupados del 1,4% respecto del trimestre anterior, alcanzando 13 trimestres consecutivos, y una reducción del 5% en la comparación interanual.

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De este modo, se profundizó la tendencia de 2025, año en el que la cantidad de ocupados de las pymes industriales ya había caído un 3,6% respecto a 2024, la mayor baja de los últimos 5 años, y el 27% de las firmas atravesó procesos de achicamiento, el tercer nivel más elevado de la serie que comienza en 2004.

En el primer trimestre del año, la preocupación por la competencia de importados alcanzó al 46% de las pymes industriales, un fuerte aumento interanual respecto del primer trimestre 2025 cuando afectaba solo al 25% de las empresas.

“Este escenario coyuntural coincide con el diagnóstico estructural de 2025, donde el 46% de las pymes industriales manifestó sentirse amenazada por las importaciones, con China como principal origen de la competencia extranjera y una pérdida de mercado interno a mano de importaciones para el 33% de las firmas. Al cierre del 2025 los sectores más expuestos eran caucho y plástico, textiles, autopartes y metalmecánica”, señaló el informe.

Por otra parte, la caída de la facturación en el primer trimestre del año alcanzó al 57% de las empresas, explicada fundamentalmente por la retracción de las ventas en el mercado interno, que afectó al 61% de las firmas encuestadas.

“La facturación aumentó sólo para el 25% de las firmas y se registró un mejor desempeño de las ventas de productos importados, situación que podría reflejar una reorganización comercial de las PyME frente al contexto”, precisó el informe.

El mercado exportador presentó mayor estabilidad: el 46% de las empresas mantuvo su nivel de facturación y el 33% reportó caídas. Aun así, más del 60% apuesta al mercado interno.

Gran máquina industrial blanca con detalles naranjas y azules, tubos y ventiladores visibles, dentro de una fábrica con pasarelas metálicas y escaleras
La caída de la facturación en el primer trimestre del año alcanzó al 57% de las empresas (Motor de hidrógeno )

El relevamiento de problemáticas mostró que la disminución de ventas alcanzó un máximo histórico y afectó al 83% de las firmas, seguida por el aumento de los costos de insumos principales, que impactó al 67%.

También se incrementó la preocupación por el retraso en los pagos de los clientes, que pasó del 35% al 60%, y por la competencia de productos importados, que alcanzó al 46% de las empresas, frente al 25% registrado el año anterior.

En materia de inversión, el 36% de los empresarios industriales consideró que es un buen momento para invertir, lo que representa una leve mejora respecto al tercer trimestre de 2025, cuando la coyuntura electoral pudo incidir negativamente.

Sin embargo, el indicador permanece en niveles bajos: se ubica por debajo del 44% registrado en el tercer trimestre de 2024 y a casi 30 puntos del máximo histórico de la serie, que fue del 63,9% en el tercer trimestre de 2005.

El informe también identificó una brecha tecnológica estructural, condicionada por las restricciones de financiamiento. El acceso al crédito bancario se mantuvo en niveles reducidos, con una participación del 18%, la más baja desde 2006.

Esto obliga a que cerca del 75% de la inversión en maquinaria y equipos dependa casi exclusivamente de recursos propios, como la reinversión de utilidades o aportes de socios.

Consultadas sobre las reformas necesarias para impulsar al sector, las pymes manufactureras priorizaron el alivio fiscal (72%), la estabilidad macroeconómica (61%) y la adopción de medidas contra la competencia desleal (59%). Además, creció la urgencia por mejorar el acceso al financiamiento como herramienta para sostener la actividad.

En cuanto a las oportunidades futuras, el 26% de las pymes industriales declaró alguna vinculación con los sectores de energía y minería, mientras que un 12% manifestó interés en establecerla.

Entre los proveedores directos e indirectos, el 49% estima un impacto alto o muy alto en sus ventas por su integración a la cadena de valor, cifra que alcanza al 34% entre quienes buscan incorporarse. El desarrollo sostenido de estos sectores podría impulsar la producción local.

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