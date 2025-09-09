El Tapiz de Bayeux desata una batalla cultural entre Francia y Reino Unido por su polémico préstamo

Primer plano del Tapiz de Bayeux, un tapiz bordado que representa los acontecimientos que condujeron a la conquista normanda de Inglaterra en relación con Guillermo, duque de Normandía, y Harold, conde de Wessex, que se cree que data del siglo XI (Foto: REUTERS/Charles Platiau)

La promesa del presidente francés Emmanuel Macron de prestar el Tapiz de Bayeux al Reino Unido como gesto diplomático ha provocado una protesta en el mundo del arte francés, dado el frágil estado de la antigua tela. El bordado del siglo XI representa la conquista normanda de Inglaterra en 1066 y fue inscrito en el registro “Memoria del Mundo” de la UNESCO en 2007.

En julio, Macron prometió prestar el tapiz al Museo Británico de Londres en septiembre de 2026 como una forma de “revitalizar las relaciones culturales” entre Francia y el Reino Unido. Su compromiso se produjo a pesar de las advertencias sobre cómo transportar la antigua obra maestra desde su museo en el norte de Francia. Desde 2020, los expertos han documentado meticulosamente 24.204 manchas, 9.646 agujeros y 30 desgarros en el tapiz de 70 metros (230 pies) de largo y 50 centímetros (20 pulgadas) de alto.

Advierten que cualquier trayecto “superior a una hora” lo sometería a “riesgos adicionales”. “El tapiz es extremadamente frágil y está desgastado”, dijo a AFP Aude Radosevic Mansouri, quien encabezó un equipo de restauración de siete personas para evaluar su estado en 2020 y 2021. “Cuando lo miras de cerca, puedes ver a través de él. Ni siquiera quieres manipularlo por miedo a que se deshaga en tus manos”, afirmó. Hasta hace poco, los organismos estatales habían atendido las advertencias.

El tapiz de Bayeux, que muestra al rey Harold cabalgando hacia Bosham, donde asiste a la iglesia y festeja en un salón (Crédito: Europa Press)

En 2021, el organismo regional de asuntos culturales de Normandía (DRAC) dijo a AFP que “no era posible transportar la obra antes de restaurarla”. Un proyecto de renovación de dos años debía comenzar en 2025, pero este año fue pospuesto indefinidamente y la reliquia será retirada de la exhibición mientras el museo que la alberga actualmente realiza sus propias renovaciones.

Pacto de silencio

En un video de Youtube publicado por las autoridades regionales a principios de 2025, un asesor de patrimonio de la DRAC dijo que el tapiz era “demasiado frágil para ser trasladado largas distancias”, principalmente debido a las vibraciones causadas por el transporte. Pero el video fue eliminado tras el anuncio de Macron en julio.

Desde entonces, las voces institucionales han guardado silencio: ni el museo de Bayeux, ni la DRAC ni el ayuntamiento han respondido a las solicitudes de comentarios de AFP. “Parece que hay un pacto de silencio”, dijo a AFP una fuente cercana al asunto que pidió anonimato. Otra fuente anónima que trabaja en el sector de la restauración de arte dijo que estaba “asombrada” de que los expertos en el Tapiz de Bayeux hubieran sido “apartados en favor de consideraciones diplomáticas”.

La histórica obra bordada del siglo XI está en el centro de una controversia, luego de que Emmanuel Macron prometiera enviarla a Londres pese a las advertencias de expertos sobre su delicado estado

Su incredulidad es compartida por más de 71.000 personas que firmaron una petición que califica el préstamo como un “crimen contra el patrimonio”. “Arriesgarse a destruir una obra maestra tan única es inaceptable”, dijo el autor de la petición, Didier Rykner, quien es editor en jefe del sitio de noticias en línea La Tribune de l’Art. “Cualquier daño sería irreversible”, advirtió Aude Radosevic Mansouri. Philippe Bélaval, el funcionario del Elíseo encargado del préstamo, no se inmuta ante la reacción.

“Mi trabajo es asegurarme de que el tapiz pueda ser transportado sin problemas para que el público británico lo disfrute y sea apreciado en el extranjero”, dijo a AFP. El alto funcionario señaló un estudio de 2025, realizado por el ministerio de cultura, que enumera las precauciones a tomar al transportar el tapiz a largas distancias. “Un eventual préstamo al Reino Unido ya estaba en discusión en ese entonces”, afirmó.

El ministerio de cultura no respondió a la solicitud de AFP para obtener más información sobre el estudio confidencial. El préstamo sigue adelante a pesar de la oposición. Acaba de publicarse una licitación para realizar una “prueba en seco” al Reino Unido y probar “soluciones antivibración”, tras estudios previos que se centraron en traslados de unos 100 metros (328 pies) para renovar el tapiz. Pero según uno de los profesionales consultados por AFP, “no existen soluciones sin riesgo”.

Fuente: AFP