Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Jim Jarmusch gana el León de Oro en Venecia con 'Father Mother Sister Brother', un retrato de familias disfuncionales

Father Mother Sister Brother, un delicado estudio sobre familias disfuncionales del veterano director estadounidense Jim Jarmusch, se alzó este sábado con el máximo galardón del Festival de Cine de Venecia, mientras que The Voice of Hind Rajab, un estremecedor docudrama sobre la guerra de Gaza obtuvo el segundo lugar.

La película de Jarmusch, protagonizada por Cate Blanchett, Adam Driver y el legendario Tom Waits, recibió en su mayoría críticas positivas por su retrato humorístico de la incomodidad y la culpa. El director estadounidense de culto, quien escribió un guion que cuenta tres reuniones familiares en el norte del estado de Nueva York, en Dublín y París, la describió como “una especie de anti-película de acción”.

“Gracias por apreciar nuestra tranquila película”, dijo Jarmusch durante su discurso de aceptación. Father Mother Sister Brother es su primera película en competir en Venecia. El estadounidense había optado previamente por presentar sus producciones en el festival rival de Cannes.

Fotograma de "Father Mother Sister Brother", la película de Jim Jarmusch triunfadora en el Festival de Venecia

En una decisión que podría decepcionar a los activistas contra la guerra en Gaza, el jurado de Venecia, presidido por el director estadounidense Alexander Payne, no otorgó el León de Oro a The Voice of Hind Rajab. En cambio, la película sobre una niña palestina de cinco años asesinada por tropas israelíes el año pasado, que hizo llorar a muchos espectadores del festival, recibió el segundo premio del gran jurado.

La directora Kaouther Ben Hania realizó una dramatización del calvario de Hind Rajab Hamada, después de que quedara atrapada en un automóvil que fue atacado mientras ella y sus familiares huían de la ciudad de Gaza. Fue la película más comentada en el Lido de Venecia y muchos la consideraban la probable ganadora tras recibir una ovación de pie de 23 minutos en su estreno el miércoles.

'The Voice of Hind Rajab', docudrama sobre Gaza, obtiene el segundo premio en el Festival de Cine de Venecia

La historia de Hind Rajab “no es solo suya”, dijo Ben Hania al aceptar su premio. “Es trágicamente la historia de todo un pueblo que sufre un genocidio, infligido por un régimen israelí criminal que actúa con impunidad”, añadió.

Brad Pitt, Joaquin Phoenix, así como los directores ganadores del Oscar Jonathan Glazer y Alfonso Cuarón se unieron a la película como productores ejecutivos después de que se completara la edición.

Jim Jarmusch manifestó su oposición al continuo asedio y bombardeo de Gaza por parte de Israel luciendo una insignia con la palabra “Enough” (“Basta”) en la alfombra roja durante la ceremonia de premiación en Venecia.

Mejores actores

En otros premios del sábado, la china Xin Zhilei ganó el galardón a mejor actriz por su papel en The Sun Rises on Us All, dirigida por Cai Shangjun. La actriz de 39 años interpreta a una mujer que intenta reconciliarse con su antiguo amante, quien estuvo en prisión por un crimen que ella había cometido.

La actriz china Xin Zhilei recibió la Copa Volpi como "mejor actriz" por "The Sun Rises on Us All"

El italiano Toni Servillo ganó el premio a mejor actor tras impresionar al público en La Grazia de Paolo Sorrentino, interpretando a un político de principios que enfrenta un dilema moral. El veterano actor de cine y teatro encarnó a un presidente italiano al final de su carrera, debatiéndose sobre si firmar o no una ley para legalizar la eutanasia.

Producciones de gran presupuesto como Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro; Jay Kelly, de Noah Baumbach, así como Bugonia de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, se fueron a casa con las manos vacías.

En la sección secundaria Orizzonti (“Horizontes”) del festival, el drama mexicano sobre un camionero gay En el Camino de David Pablos se llevó el máximo galardón.

Toni Servillo recibió el premio a "Mejor Actor" por "La Grazia", de Paolo Sorrentino

Gran plataforma

La crítica fue en general positiva sobre la selección de películas en Venecia este año. El festival es una importante plataforma de lanzamiento tanto para grandes producciones internacionales como para cine de autor. Varios ganadores anteriores del prestigioso León de Oro han alcanzado la gloria en los Oscar, como Nomadland y Joker.

The Smashing Machine del director estadounidense Benny Safdie, una emotiva película sobre el pionero de las artes marciales mixtas (MMA) de finales de la década de 1990 Mark Kerr, obtuvo el premio al mejor director en tercer lugar el sábado. The Hollywood Reporter calificó la película, protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson, como una “biografía cautivadora, cruda y poco convencional”, y algunos incluso pronosticaron a Johnson como posible ganador del premio a mejor actor.

Benny Safdie, con el premio a mejor director por su película "The Smashing Machine"

Sotto le Nuvole (Bajo las Nubes), un suntuoso documental sobre Nápoles del aclamado documentalista italiano Gianfranco Rosi, ganó un premio especial del jurado.

El conflicto en Gaza ha sido uno de los temas principales durante el festival de este año y muchos de los ganadores mencionaron la guerra mientras estaban en el escenario la noche del sábado. Una carta abierta que pide a los organizadores del festival denunciar al gobierno israelí por su ofensiva en Gaza ha sido firmada por unas 2.000 personas del mundo del cine, según los organizadores.

Fuente: AFP

[Fotos: REUTERS/Yara Nardi]