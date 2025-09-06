Cultura

Festival de Venecia: estos son todos los ganadores

Listado completo de los premiados en la 82° edición de la Mostra, una de las competencias cinematográficas más importantes del mundo

Guardar
Jim Jarmusch, el gran ganador
Jim Jarmusch, el gran ganador de Venecia, por su película "Father Mother Sister Brother"

Jim Jarmusch recibió este sábado un sorpresivo León de Oro del Festival de Venecia por su película Father Mother Sister Brother, mientras que la gran favorita, The voice of Hind Rajab, de Kaouther ben Hania, sobre la guerra de Gaza, se llevó el Gran Premio del Jurado.

Todos los ganadores

Selección Oficial:

-- León de Oro a la mejor película: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch.

-- León de Plata - Gran Premio del Jurado: The voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania.

-- León de Plata - Mejor dirección: Benny Safdie, por The Smashing Machine.

-- Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei, por The Sun Rises os us All.

-- Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo, por La Grazia.

-- Mejor guión: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por Á pied d’oeuvre.

-- Premio Especial del Jurado: Sotto le Nuvole, de Gianfranco Rosi.

- Premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente: Luna Wedler, por Silento Friend.

Gianfranco Rosi con el premio
Gianfranco Rosi con el premio especial del jurado de Venecia por "Sotto le Nuvole"

Sección Horizontes:

-- Mejor película: En el camino, de David Pablos.

-- Mejor dirección: Anuparna Roy, por Songs of Forgotten Trees.

-- Premio Especial del Jurado: Lost Land, de Akio Fujimoto.

-- Mejor actriz: Benedetta Porcaroli, por Il rapimento di Arabella.

-- Mejor actor: Giacomo Covi, por Un anno di scuola.

-- Mejor guión: Ana Cristina Barragán, por Hiedra.

-- Mejor cortometraje: Utan Kelly, de Lovisa Sirén.

La directora ecuatoriana Ana Cristina
La directora ecuatoriana Ana Cristina Barragán con el premio "mejor guión" de la sección "Horizonte" por su película "Hiedra"

Venecia Spotlight:

-- Premio del público: Calle Málaga, de Maryam Touzani.

León del Futuro, Premio Venezia Ópera Prima: Short Summer, de Nastia Korkia.

Venecia Clásicos:

-- Mejor documental sobre el cine: Mata-Hari, de Joe Beshenkovsky y James A. Smith.

-- Mejor restauración: Bashu, the Little Stranger, de Bahram Beyzaie.

Venecia Inmersiva:

-- Gran Premio: The clouds are Two Thousands Meters Up, de Singing Chen.

-- Premio Especial del Jurado: Less than 5 of Safron, de Négar Motevalymeidanshah.

-- Premio a la Dirección: Kate Voet y Victor Maes, por A Long Godbye.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Festival de VeneciaCineUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

El director estadounidense de culto se llevó el máximo reconocimiento del festival por “Father Mother Sister Brother”, protagonizada por Cate Blanchett y Adam Driver

Jim Jarmusch conquista Venecia con

Milongas Extremas llega a Buenos Aires con su vibrante homenaje a Zitarrosa

La banda uruguaya presentará el espectáculo “De no olvidar” el sábado 13 de septiembre, con una fusión de rock y música criolla para celebrar el legado del notable cantautor

Milongas Extremas llega a Buenos

El cine latinoamericano triunfa en Venecia con premios para películas de México y Ecuador

“En el camino”, de David Pablos, triunfó como mejor película e “Hiedra”, de Ana Cristina Barragán, fue elegida como “mejor guion”, en la sección Horizontes de la Mostra.

El cine latinoamericano triunfa en

George Saunders recibe el National Book Award y confirma su lugar entre los grandes de la literatura estadounidense

El escritor es reconocido por su impacto y legado en la narrativa contemporánea. “Ejemplifica el poder de la ficción para unirnos”, definió la presidenta de la Fundación que otorga el premio

George Saunders recibe el National

La historia de la autora argentina Victoria Szpunberg: del exilio al Premio de Literatura Dramática en España

Hija del poeta y periodista cultural del diario La Opinión Alberto Szpunberg, llegó a Barcelona luego del golpe militar de 1976. “Mi vida es un milagro, nací en medio de una dictadura brutal”, cuenta

La historia de la autora
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un grupo de amigos chocó

Un grupo de amigos chocó contra un tren de carga en Entre Ríos: tres murieron y uno resultó gravemente herido

Un hombre perdió el control de la camioneta y chocó contra el surtidor de una estación de servicio en San Bernardo

Impactante accidente en Berisso: un auto se estrelló contra dos postes de luz y dos personas resultaron heridas

Salta: un chico de 16 años murió apuñalado tras un ataque en una plaza y detuvieron a un menor de 15

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

INFOBAE AMÉRICA
Al grito de “Khamenei asesino”,

Al grito de “Khamenei asesino”, miles de iraníes exiliados en Bruselas se movilizaron para exigir un cambio de régimen en su país

El 60% de las enfermedades humanas provienen de animales: cómo el cambio climático acelera su expansión y eleva el riesgo de pandemias

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

Miles de personas protestaron en Jerusalén y Tel Aviv para exigir un acuerdo que libere a los rehenes en Gaza

Un tribunal de Bolivia ordenó la prisión preventiva para el ex ministro Arturo Murillo tras ser deportado desde Estados Unidos

TELESHOW
Rocío Marengo contó en Chile

Rocío Marengo contó en Chile qué expresidente argentino se enteró de su embarazo antes que su pareja: “Le tuve que contar”

Marley y Susana no pudieron con el calor de Turquía y Mirko tomó la conducción de Por el Mundo

Giorgio Armani: quiénes heredarán los cerca de 13 mil millones de euros de su fortuna

El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos

En video: así quedó el auto de Mauro Icardi, involucrado en un accidente en Turquía