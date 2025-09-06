Festival de Venecia: estos son todos los ganadores

Jim Jarmusch, el gran ganador de Venecia, por su película "Father Mother Sister Brother"

Jim Jarmusch recibió este sábado un sorpresivo León de Oro del Festival de Venecia por su película Father Mother Sister Brother, mientras que la gran favorita, The voice of Hind Rajab, de Kaouther ben Hania, sobre la guerra de Gaza, se llevó el Gran Premio del Jurado.

Todos los ganadores

Selección Oficial:

-- León de Oro a la mejor película: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch.

-- León de Plata - Gran Premio del Jurado: The voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania.

-- León de Plata - Mejor dirección: Benny Safdie, por The Smashing Machine.

-- Copa Volpi a la mejor actriz: Xin Zhilei, por The Sun Rises os us All.

-- Copa Volpi al mejor actor: Toni Servillo, por La Grazia.

-- Mejor guión: Valérie Donzelli y Gilles Marchand por Á pied d’oeuvre.

-- Premio Especial del Jurado: Sotto le Nuvole, de Gianfranco Rosi.

- Premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente: Luna Wedler, por Silento Friend.

Gianfranco Rosi con el premio especial del jurado de Venecia por "Sotto le Nuvole"

Sección Horizontes:

-- Mejor película: En el camino, de David Pablos.

-- Mejor dirección: Anuparna Roy, por Songs of Forgotten Trees.

-- Premio Especial del Jurado: Lost Land, de Akio Fujimoto.

-- Mejor actriz: Benedetta Porcaroli, por Il rapimento di Arabella.

-- Mejor actor: Giacomo Covi, por Un anno di scuola.

-- Mejor guión: Ana Cristina Barragán, por Hiedra.

-- Mejor cortometraje: Utan Kelly, de Lovisa Sirén.

La directora ecuatoriana Ana Cristina Barragán con el premio "mejor guión" de la sección "Horizonte" por su película "Hiedra"

Venecia Spotlight:

-- Premio del público: Calle Málaga, de Maryam Touzani.

León del Futuro, Premio Venezia Ópera Prima: Short Summer, de Nastia Korkia.

Venecia Clásicos:

-- Mejor documental sobre el cine: Mata-Hari, de Joe Beshenkovsky y James A. Smith.

-- Mejor restauración: Bashu, the Little Stranger, de Bahram Beyzaie.

Venecia Inmersiva:

-- Gran Premio: The clouds are Two Thousands Meters Up, de Singing Chen.

-- Premio Especial del Jurado: Less than 5 of Safron, de Négar Motevalymeidanshah.

-- Premio a la Dirección: Kate Voet y Victor Maes, por A Long Godbye.

Fuente: EFE