Aigul Akhmetshina llega al Teatro Colón para un esperado debut dentro del Ciclo Aura

La mezzosoprano Aigul Akhmetshina, reconocida internacionalmente, será la próxima figura del Ciclo Aura el 14 de septiembre.

La mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina, identificada por la prensa anglosajona como “la nueva Anna Netrebko” debutará en el Teatro Colón el domingo 14 de septiembre junto al pianista británico Jonathan Papp, dentro del Ciclo Aura, una coproducción entre la sala lírica porteña, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP, que contempla una serie de recitales enfocados en la lírica internacional.

Aigul Akhmetshina, nacida en Rusia y con gran notoriedad en las principales casas de ópera del mundo, interpretará un programa que abarca obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Cilea y Bizet, entre otros autores. La primera parte de su recital incluye arias del repertorio lírico, como fragmentos de Il barbiere di Siviglia (El barbero de Sevilla), Adriana Lecouvreur y Carmen, piezas que conforman clásicos del género.

La segunda mitad del evento contará con piezas de Rajmáninov, Mark Minkov, Dénes Buday y el estreno mundial de “Mujer fatal”, compuesta por Elena Roussanova. Además, el programa incorpora temas del repertorio latinoamericano como “La rosa y el sauce” de Guastavino, tangos de Gardel y la canción “Granada” de Agustín Lara.

Aigul Akhmetshina inició su carrera internacional tras su debut como Carmen en la Royal Opera House a los 21 años y ha recibido el Gran Premio en el Concurso Internacional Hans Gabor Belvedere, además del International Opera Award. Entre sus presentaciones recientes y futuras, se encuentran producciones en la Wiener Staatsoper, el Teatro di San Carlo, la Metropolitan Opera y la Deutsche Oper Berlin. Ha interpretado roles como Charlotte en Werther, Rosina en Il barbiere di Siviglia y Adalgisa en Norma, entre otros.

El pianista Jonathan Papp, a cargo del acompañamiento de la mezzosoprano, posee formación en la Royal Academy of Music y trayectoria como coach vocal junto a intérpretes reconocidos. Ha actuado en el Wigmore Hall, la Ópera de Sídney y en festivales internacionales. Se desempeña como fundador y director artístico de la Georg Solti Accademia en Italia y director musical del Estudio de Ópera Mascarade en Florencia.

El Ciclo Aura continuará el 20 de octubre con la presentación de la mezzosoprano Elīna Garanča y el pianista Malcolm Martineau. Reconocida por su técnica y profundidad interpretativa, Garanča regresará al Teatro Colón después de su paso en 2019. El concierto final tendrá lugar el 3 de diciembre, con la soprano Nadine Sierra como protagonista y el pianista Bryan Wagorn. Sierra, quien debutó en ese escenario en 2022, compartirá un repertorio de arias y canciones populares junto al pianista canadiense.

Programa:

Giaochino Rossini (1792 – 1868)

Una voce poco fa (Il barbiere di Siviglia)

Francesco Cilea (1866 - 1950)

Acerba voluttà (Adriana Lecouvreur)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 – 1893)

Aria de Olga (Eugene Onegin)

Aria de Polina (La dama de picas)

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Mon coeur s’ouvre a ta voix (Samson et Dalila)

Jules Massenet (1842 – 1912)

Va! Laisse couler mes Larmes (Werther)

Georges Bizet (1838 – 1875)

Habanera (Carmen)

Seguidilla (Carmen)

Intervalo

Serguéi Rajmáninov (1873 – 1943)

Не Пой Красавица При Мне (No me cantes, mi bella)

Здесь хорошо” (¡Qué justo este lugar!)

Mark Minkov (1944 – 2012)

Пейзаж (Paisaje)

Dénes Buday (1890 – 1963)

Букет Цветов Из Ниццы (Flores de Niza)

Elena Roussanova (1974 - )

Mujer fatal (World premiere)

Carlos Guastavino (1912 – 2000)

La rosa y el sauce

Carlos Gardel (1883 – 1935)

Por una cabeza

El día que me quieras

Agustín Lara (1897 – 1970)

Granada

