Cultura

Aigul Akhmetshina llega al Teatro Colón para un esperado debut dentro del Ciclo Aura

La mezzosoprano rusa, considerada una de las grandes voces de la lírica contemporánea, se presentará el domingo 14 de septiembre junto al pianista británico Jonathan Papp

Guardar
La mezzosoprano Aigul Akhmetshina, reconocida
La mezzosoprano Aigul Akhmetshina, reconocida internacionalmente, será la próxima figura del Ciclo Aura el 14 de septiembre.

La mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina, identificada por la prensa anglosajona como “la nueva Anna Netrebkodebutará en el Teatro Colón el domingo 14 de septiembre junto al pianista británico Jonathan Papp, dentro del Ciclo Aura, una coproducción entre la sala lírica porteña, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP, que contempla una serie de recitales enfocados en la lírica internacional.

Aigul Akhmetshina, nacida en Rusia y con gran notoriedad en las principales casas de ópera del mundo, interpretará un programa que abarca obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Cilea y Bizet, entre otros autores. La primera parte de su recital incluye arias del repertorio lírico, como fragmentos de Il barbiere di Siviglia (El barbero de Sevilla), Adriana Lecouvreur y Carmen, piezas que conforman clásicos del género.

La segunda mitad del evento contará con piezas de Rajmáninov, Mark Minkov, Dénes Buday y el estreno mundial de “Mujer fatal”, compuesta por Elena Roussanova. Además, el programa incorpora temas del repertorio latinoamericano como “La rosa y el sauce” de Guastavino, tangos de Gardel y la canción “Granada” de Agustín Lara.

El programa de Akhmetshina incluye
El programa de Akhmetshina incluye arias de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Cilea y Bizet, junto a obras latinoamericanas y estrenos mundiales

Aigul Akhmetshina inició su carrera internacional tras su debut como Carmen en la Royal Opera House a los 21 años y ha recibido el Gran Premio en el Concurso Internacional Hans Gabor Belvedere, además del International Opera Award. Entre sus presentaciones recientes y futuras, se encuentran producciones en la Wiener Staatsoper, el Teatro di San Carlo, la Metropolitan Opera y la Deutsche Oper Berlin. Ha interpretado roles como Charlotte en Werther, Rosina en Il barbiere di Siviglia y Adalgisa en Norma, entre otros.

El pianista Jonathan Papp, a cargo del acompañamiento de la mezzosoprano, posee formación en la Royal Academy of Music y trayectoria como coach vocal junto a intérpretes reconocidos. Ha actuado en el Wigmore Hall, la Ópera de Sídney y en festivales internacionales. Se desempeña como fundador y director artístico de la Georg Solti Accademia en Italia y director musical del Estudio de Ópera Mascarade en Florencia.

El Ciclo Aura continuará el 20 de octubre con la presentación de la mezzosoprano Elīna Garanča y el pianista Malcolm Martineau. Reconocida por su técnica y profundidad interpretativa, Garanča regresará al Teatro Colón después de su paso en 2019. El concierto final tendrá lugar el 3 de diciembre, con la soprano Nadine Sierra como protagonista y el pianista Bryan Wagorn. Sierra, quien debutó en ese escenario en 2022, compartirá un repertorio de arias y canciones populares junto al pianista canadiense.

La carrera de Aigul Akhmetshina
La carrera de Aigul Akhmetshina destaca por su debut en la Royal Opera House y premios internacionales como el Hans Gabor Belvedere

Programa:

Giaochino Rossini (1792 – 1868)

Una voce poco fa (Il barbiere di Siviglia)

Francesco Cilea (1866 - 1950)

Acerba voluttà (Adriana Lecouvreur)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 – 1893)

Aria de Olga (Eugene Onegin)

Aria de Polina (La dama de picas)

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Mon coeur s’ouvre a ta voix (Samson et Dalila)

Jules Massenet (1842 – 1912)

Va! Laisse couler mes Larmes (Werther)

Georges Bizet (1838 – 1875)

Habanera (Carmen)

Seguidilla (Carmen)

El Ciclo Aura es una
El Ciclo Aura es una coproducción entre el Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP, con enfoque en la lírica internaciona

Intervalo

Serguéi Rajmáninov (1873 – 1943)

Не Пой Красавица При Мне (No me cantes, mi bella)

Здесь хорошо” (¡Qué justo este lugar!)

Mark Minkov (1944 – 2012)

Пейзаж (Paisaje)

Dénes Buday (1890 – 1963)

Букет Цветов Из Ниццы (Flores de Niza)

Elena Roussanova (1974 - )

Mujer fatal (World premiere)

Carlos Guastavino (1912 – 2000)

La rosa y el sauce

Carlos Gardel (1883 – 1935)

Por una cabeza

El día que me quieras

Agustín Lara (1897 – 1970)

Granada

[Fotos: Gentileza prensa Ciclo Aura]

Temas Relacionados

Ciclo AuraTeatro ColónAigul AkhmetshinaOperaMúsica clásica

Últimas Noticias

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

“& Sons” es una adaptación de la novela del autor estadounidense David Gilbert con guion de Sarah Polley, sobre las vicisitudes personales y familiares de un escritor que vive “a lo Salinger”

La primera película en inglés

Homenajes y celebraciones por el centenario de Andrea Camilleri, el “escritor más querido de Italia”

El creador de “El comisario Montalbano” es protagonista de un extenso programa en honor a su vida y obra, que incluye exposiciones, espectáculos y nuevas ediciones de sus novelas

Homenajes y celebraciones por el

Las imágenes del recordado ataque a una pintura de Vermeer que sorprendieron al mundo del arte

El episodio, ocurrido en 1968, generó un debate interno en la National Gallery y obligó a reforzar la seguridad en sus salas

Las imágenes del recordado ataque

Los tesoros ocultos de Wayne Shorter salen a la luz en la Biblioteca para las Artes Escénicas de Nueva York

Documentos inéditos, partituras originales y correspondencia del legendario saxofonista con Miles Davis y Herbie Hancok entre otros, fueron donados por su familia al Centro Dorothy y Lewis B. Cullman

Los tesoros ocultos de Wayne

Juliette Binoche, Collin Farrell y Matt Dillon, estrellas internacionales del Festival de San Sebastián

La competencia cinematográfica que comenzará el 19 de septiembre tendrá un jurado presidido por el director español J. A. Bayona y premios honoríficos para la productora Esther García y la actriz Jennifer Lawrence

Juliette Binoche, Collin Farrell y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Bonaerenses: qué espera JP

Elecciones Bonaerenses: qué espera JP Morgan para el dólar y las tasas del día después según el resultado de los comicios

Subastan diamantes, joyas y alhajas de oro online: cuánto cuestan y cómo participar

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

Receta de galletitas de almendra con chips de chocolate rápida y fácil

Plazo fijo: cómo quedaron las tasas de interés banco por banco justo antes de las elecciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur enfrenta un

Corea del Sur enfrenta un colapso demográfico: la natalidad alcanza mínimos históricos

Los ministros de Hezbollah abandonaron la sesión del Gabinete de Líbano que trata el desarme del grupo terrorista

La inflación sigue en ascenso en Bolivia: en agosto llegó al 18% en lo que va de 2025

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

Anguila, la isla caribeña que revolucionó su economía gracias al dominio .ai

TELESHOW
La travesía mediterránea de Floppy

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”