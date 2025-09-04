Cultura

El Centro Cultural Borges se renovó con 5 exposiciones temporarias

A través de cinco muestras inéditas y una película se explora desde la intimidad familiar hasta fenómenos atmosféricos y la historia nacional

El Centro Cultural Borges presentó una serie de seis exposiciones temporarias que ofrecieron una mirada renovada sobre las artes visuales contemporáneas en Buenos Aires.

Entre las propuestas más destacadas, la película “Bloody daughter”, dirigida por Stéphanie Argerich, se proyecta en la Sala Artefacta en cinco horarios diarios. El film, realizado a lo largo de dos décadas y en escenarios tan diversos como Varsovia, Japón, Londres, Bélgica, Argentina y Suiza, ofreció un retrato íntimo de la vida familiar de la pianista Martha Argerich y Stephen Kovacevich, así como de sus hijas Stéphanie y Lyda.

Escena de “Bloody daughter”, dirigida
La obra, compuesta por secuencias documentales, mostró tanto la cotidianeidad como los ensayos y actuaciones, e incluyó reuniones familiares que permitieron al público acceder a una perspectiva personal y profunda de los protagonistas. La película se proyecta a las 13:05, 14:40, 16:15, 17:50 y 19:25.

En el Espacio de fotografía, la exposición “Observatorio”, con curaduría de Mercedes Claus, reune trabajos de Marcos Calvari y Maia Gattás Vargas. Estas obras exploran la representación visual de fenómenos atmosféricos y del espacio exterior, cuestionando la aspiración humana de comprender y controlar lo desconocido.

La exposición “Observatorio”, con curaduría
Marcos Calvari presenta planisferios topográficos de Encelado y Dione, satélites de Saturno, obtenidos a partir de imágenes capturadas por sondas espaciales. Por su parte, Maia Gattás Vargas se inspira en los primeros meteorólogos del siglo XIX para investigar aproximaciones científicas a fenómenos climáticos, desplegando dispositivos ópticos basados en técnicas históricas de medición y piezas audiovisuales que recopilaron material de archivo sobre nubes, rayos y arcoíris.

La muestra “Enciclopedia” de Juan Andrés Videla, bajo la curaduría de Fernando Farina y ubicada en el Espacio Bon Marché, propone una experiencia contemplativa centrada en el fragmento, el trazo y la repetición.

De “Enciclopedia” de Juan Andrés
Las obras, dispuestas como anotaciones visuales, invitaron a una observación pausada y atenta, alejándose de la lógica productiva contemporánea. La exposición no sigue un eje cronológico ni temático cerrado, sino que se presenta como una constelación de piezas que sugerían más de lo que enunciaban, promoviendo una percepción abierta y sensible.

En la Sala Octógono, la instalación “Campesina roja” de Carlos Huffmann reconstruye de manera fantasmagórica una cosechadora destruida por el fuego en la pampa húmeda argentina.

“Campesina roja” de Carlos Huffmann
La obra, elaborada con paneles de fibra de vidrio y estructuras de chatarra recolectada en la zona, evocó los ciclos de invención, uso y obsolescencia de la tecnología agrícola. La pieza propone una genealogía interna de la maquinaria productiva, en paralelo con los procesos biológicos tanto humanos como del ecosistema.

El Espacio Borges alberga la exposición “El porvenir” de Franco Fasoli, curada por Joaquín Barrera, que revisa tres momentos de la historia argentina y del diseño del “ser nacional” a través de esculturas de gran y mediano formato, pinturas sobre tabla y un tríptico que representó distintas etapas históricas.

De “El porvenir” de Franco
La muestra incorpora elementos de humor, crítica y fantasía iconográfica, generando un diálogo entre las obras y el espacio.

Por último, en el Espacio circular, Mauro Koliva presenta “Cápsula”, una exploración visual donde la precisión del trazo y la plasticidad de la plastilina se combinaron para dar vida a personajes y formas que remitieron a órganos, texturas blandas y máquinas sin función definida.

“Cápsula”, de Mauro Koliva
El propio artista describió su trabajo como parte de un “imaginario vitalista y fantástico, deudor de ciertas tradiciones de la literatura de ciencia ficción, la gráfica under y psicodélica de los años 70 y 80, y el radioactivo universo de los dibujos animados”. La curaduría también estuvo a cargo de Fernando Farina.

Además de estas nuevas propuestas, continuaron en exhibición las muestras “Más Aquí. Polesello 1970-2000”, “Asombro” de Sebastián Verea y “Veo Veo” de Leo Ocello.

*El Centro Cultural Borges (Viamonte 525, CABA) se puede visitar de miércoles a domingo, entre las 14 y las 21 h. Entrada gratuita

