La Ópera Metropolitana de Nueva York busca oxígeno financiero con presentaciones en Arabia Saudita

La Royal Diriyah Opera House será la sede de las presentaciones del Met, cuya inauguración está prevista para 2028 (Foto: Binyan Studios)

La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció este miércoles un acuerdo para presentarse en Arabia Saudita y ofrecer formación artística en el reino petrolero, mientras busca apuntalar una tambaleante perspectiva financiera.

La prestigiosa institución cultural, que recibió una rebaja de calificación crediticia por parte de Moody’s hace apenas unos días, viajará a Riad para presentar sus espectáculos durante el receso invernal de la ópera, por un período de cinco años, en virtud de un acuerdo con la Comisión de Música de Arabia Saudita. Las presentaciones se realizarán en la Royal Diriyah Opera House, que se espera sea inaugurada en 2028.

El acuerdo compromete al personal creativo del Met a brindar formación a cantantes de ópera, compositores, directores y otros artesanos sauditas. La colaboración también prevé el encargo de una nueva ópera, según un comunicado conjunto del Met y el Ministerio de Cultura de Arabia Saudita. “La música es un lenguaje universal que trasciende fronteras, uniendo a las personas a través de la creatividad”, señaló Paul Pacifico, director ejecutivo de la Comisión de Música de Arabia Saudita. “Esta colaboración es más que un intercambio cultural; es una oportunidad para forjar nuevas conexiones, compartir nuestras historias a través de la música y contribuir a una vibrante comunidad artística global”, agregó.

Peter Gelb, director general de la Ópera del Metropolitan de Nueva York (Foto: EFE/Burno Bebert)

La iniciativa refleja la economía “cada vez más desafiante” de producir gran Ópera, dijo Peter Gelb, director general del Met. “La sala no puede sobrevivir solo con los ingresos obtenidos y la recaudación anual de fondos”, afirmó Gelb, quien declinó proporcionar detalles financieros sobre la iniciativa. “Este acuerdo con el gobierno saudita nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades financieras”.

El pasado 27 de agosto, la división Moody’s Ratings rebajó la calificación del Met dos escalones hasta “B3”, ubicando a la institución más profundamente en la categoría de grado no apto para inversión, reflejando “el deterioro persistente y creciente en el desempeño operativo”. El análisis destacó que el Met ha recurrido a su fondo de dotación para cubrir déficits, señalando un retiro de 70 millones de dólares en 2023 y 2024 y otro de 50 millones autorizado para 2025.

“Estos retiros reducirán el apoyo futuro a las operaciones presupuestarias a medida que los retiros regulares disminuyan en línea con las reservas más bajas”, indicó Moody’s. Gelb dijo que el Met está explorando activamente otras fuentes de recaudación de fondos. Estas incluyen acuerdos de licencia de su propiedad intelectual, así como los derechos de nombre del edificio del Met en el Lincoln Center.

Fuente: AFP