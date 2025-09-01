Venecia premió a Kim Novak, la legendaria heroína de Hitchcock que se escondió de los reflectores

Kim Novak con el León de Oro en el Festival de Venecia (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

El Festival de Cine de Venecia celebró el lunes a la actriz de Hollywood Kim Novak, otorgándole un premio a la trayectoria a la reacia estrella y heroína rubia platino de Vértigo de Alfred Hitchcock, quien ahora tiene 92 años.

Novak recibió una ovación de pie y un prolongado aplauso al recibir su León de Oro de manos del director mexicano Guillermo del Toro, antes del estreno mundial del documental El vértigo de Kim Novak, dirigido por Alexandre Philippe.

Vestida con un vestido de seda esmeralda y negro, la ex sirena de la pantalla que eligió desafiar el sistema de estudios de Hollywood levantó los brazos en señal de reconocimiento a los vítores, pronunciando un “gracias” al público.

“Me gustaría agradecer a los dioses allá arriba en el cielo, a todos ellos. No a uno en particular. Simplemente a todos”, dijo Novak. “Me han dado un regalo tan grande, pero esperaron, esperaron hasta que fuera lo más significativo en mi vida, al final de mi vida, para recibir esto de ustedes”.

Novak es más conocida por interpretar el escalofriante doble papel de la suicida rubia Madeleine Elster y la dependienta morena Judy Barton en el clásico de Hitchcock de 1958 Vértigo, actuando junto a James Stewart.

Pero tuvo una carrera de corta duración, negándose a aceptar el férreo control de los ejecutivos de los estudios y alejándose de Hollywood menos de una década después para centrarse en la pintura.

Novak fue “uno de los íconos más queridos de toda una era del cine de Hollywood... hasta su prematuro y voluntario exilio de la jaula dorada de Los Ángeles”, dijo el director artístico del festival, Alberto Barbera, al anunciar el premio en junio.

Otros papeles memorables de Novak incluyeron a una prostituta de gran corazón en Bésame, tonto de Billy Wilder (1964), una bruja en Me enamoré de una bruja (Bell, Book and Candle, 1958) de Richard Quine y una adúltera en otra película de Quine, Extraños cuando nos encontramos (Strangers When We Meet, 1960).

Escondiéndose de los reflectores

En una conferencia de prensa el lunes por la mañana, la representante de Novak, Sue Cameron —quien también es la productora ejecutiva del filme— dijo que Novak “no le gusta el centro de atención”, prefiriendo “estar en casa con sus caballos y sus perros”.

“Quise darle esto como un regalo porque ha estado tan oculta todos estos años. Quería que tuviera un ‘¡Pow!’ más en su vida”, dijo Cameron sobre la película.

“Ahora tiene 92 años. Hace ejercicios con pesas todos los días. Camina. Tiene un rancho de 5,3 hectáreas (13 acres) con tres islas, caballos y praderas para caballos. Monta a caballo. Camina por la pradera. No se rinde. No es alguien que actúe según su edad”, dijo Cameron.

Tras años de evitar los reflectores, Novak fue invitada de honor en el Festival de Cine de Cannes en 2013, asistiendo a una proyección especial para conmemorar la restauración de Vértigo.

Como presentadora en los Premios de la Academia de 2014, Novak fue objeto de una ola de crueles comentarios sobre su apariencia.

En sus últimos años, Novak, quien estuvo casada dos veces, incluyendo con el veterinario equino Robert Malloy desde 1976 hasta su muerte en 2020, crió caballos y llamas en Oregón y California.

Fuente: AFP