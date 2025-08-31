Cultura

Lucrecia Martel presenta la voz de indígenas argentinos en el Festival de Venecia

La cineasta argentina estrena su último documental, “Nuestra Tierra”, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina

Por José Vicente Bernabeu

Guardar
Lucrecia Martel presenta la voz
Lucrecia Martel presenta la voz de indígenas argentinos en el Festival de Venecia (Foto: Gustavo Gavotti)

La directora argentina Lucrecia Martel presenta este domingo en el festival de cine de Venecia su último documental, Nuestra Tierra, sobre el asesinato del líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina.

En esta 82ª edición de la Mostra, 21 películas compiten por el León de Oro, que otorgará el 6 de septiembre un jurado encabezado por Alexander Payne.

“Nuestra tierra”, presentado fuera de competición, es una de la decena de propuestas latinoamericanas programadas en la 82ª edición de la Mostra, la mayoría en las secciones de Horizontes y Spotlight, dedicadas a las nuevas tendencias.

“Esta película aborda los mecanismos racistas de nuestra lengua materna, que niegan a muchos el acceso a un espacio vital. La lengua de los documentos: vidas perdidas debido a papeleos dudosos y burocracia inútil”, explicó la cineasta al sitio de la Biennale.

Escena de "Nuestra tierra" (Crédito:
Escena de "Nuestra tierra" (Crédito: MUBI)

Partiendo del juicio a los sospechosos del asesinato de Javier Chocobar, ocurrido en Tucumán en 2009, Lucrecia Martel hace un retrato de la comunidad Chuschagasta, contando una historia mucho más amplia que aborda temas como la memoria, la identidad y la justicia social.

“Esta película cuenta las estrategias de Argentina destinadas a negar a la comunidad Chuschagasta su propio territorio”, señaló la directora, oriunda de Salta, en el noroeste de Argentina.

Recurriendo a multitud de imágenes de archivo, Martel cuenta la historia de la gente de a pie, de esos hombres y mujeres que un día se marcharon a Buenos Aires para buscarse la vida, y también la de los que se quedaron, la de los que defienden la tierra donde nacieron, la de sus ancestros.

Martel cuando recibió el Doctorado
Martel cuando recibió el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de Salta (Fotos: Luis Cornu / Télam)

Una historia no contada y en gran medida ignorada en las escuelas, por los historiadores. En los libros hablaban de “un país que había sido habitado por los indios, poco decían que aún la habitaban, que estábamos acá nosotros”, señala uno de los entrevistados.

De los de los 12 filmes con producción latinoamericana presentados este año, entre largometrajes y cortometrajes, la mitad estuvieron dirigidos por mujeres.

Otras cineastas latinoamericanas presentes en el festival serán la venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugás, que dirigieron juntas “Aún es de noche en Caracas”, basada en la novela “La hija de la española”, de Karina Sainz Borgo; o la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, que presentará “Hiedra”, sobre la relación entre una mujer y el hijo al que abandonó.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Lucrecia Martelcinefestival de venecia

Últimas Noticias

Un recorrido por arteba, a través de 14 obras históricas y raras de grandes artistas

El itinerario incluye creaciones de Xul Solar, Berni, Derbecq, Martorell, Maresca y Kuitca entre otros, ideal para disfrutar la gran feria de arte que se realiza en Costa Salguero

Un recorrido por arteba, a

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo por las mañanas, no necesito de la noche para escribir cosas oscuras”

Desde Launceston, en la isla de Tasmania, la escritora argentina cuenta su nueva vida al otro lado del mundo. Además, habla de su proyecto con Pablo Larraín y adelanta que su nueva novela se publicará en 2026

Mariana Enriquez en Australia: “Trabajo

Adelanto de “10 historias de vida, sufrimiento y amor”, el nuevo libro de Juan David Nasio

El psiquiatra, psicoanalista y escritor argentino presenta una obra que pone la lupa sobre el dolor, la esperanza y los procesos de transformación personal

Adelanto de “10 historias de

El legado de las revistas de rock argentinas a lo largo de 70 años tenía que ser contado

El libro “¿Ídolos o qué?“, de Sebastián Benedetti y Alfonso “Ponchi” Fernández, es una obra exhaustiva que bucea en los medios y protagonistas del periodismo musical desde 1955 hasta el presente

El legado de las revistas

Las 10 películas españolas más esperadas de septiembre: de ‘Romería’ de Carla Simón a lo nuevo de Alejandro Amenábar

Comienza la nueva temporada con un crisol de propuestas de lo más esperadas dentro de nuestra cinematografía

Las 10 películas españolas más
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio del escándalo de

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: votó el candidato peronista Martín Ascúa y pidió “que la gente participe para cambiar la historia” de la provincia

Los 10 autos 0km más vendidos de agosto: un mercado fragmentado y $43 millones de precio promedio

La industria de videojuegos generará USD 1.780 millones este año en Argentina

Presunto asesino serial: qué se sabe a un mes del hallazgo de la casa del horror en Jujuy

INFOBAE AMÉRICA
Murió Maria Koltakova, la veterana

Murió Maria Koltakova, la veterana de la II Guerra Mundial que batió 16 récords Guinness: tenía 104 años

Descarriló un tren en Egipto: al menos tres muertos y más de 100 heridos

Ucrania llora a Andriy Parubiy y culpa al Kremlin por su asesinato: “Está claro que fue ordenado por Rusia”

El contenido y el contexto influyen más que el tiempo de pantalla en el desarrollo infantil

Macron tensa las relaciones con Israel y Estados Unidos con su decisión de reconocer al Estado palestino

TELESHOW
Gustavo Conti recordó con tristeza

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”