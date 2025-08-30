Cultura

Neil Young vuelve al rock de protesta y apunta directo a Donald Trump

Esta semana el músico canadiense publicó “Big Crime”, una canción que cuestiona los modos del presidente de Estados Unidos: “el gran crimen es mentirle a la gente”

Neil Young publicó "Big Crime",
Neil Young publicó "Big Crime", una canción de protesta contra el presidente Donald Trump (Foto: EFE/Hans Klaus Techt)

El lanzamiento de una nueva canción de Neil Young ha generado debate en el ámbito musical y político, al abordar de manera directa la figura de Donald Trump y los acontecimientos recientes en Estados Unidos. En su tema titulado “Big Crime”, el músico canadiense critica abiertamente al presidente.

La canción, publicada este viernes, se caracteriza por su tono confrontativo y una letra explícita. Neil Young expresa su preocupación por el estado de la democracia estadounidense y la influencia de Donald Trump en la sociedad. “El gran crimen es mentirle a la gente”, canta el músico de 79 años, una frase que resume el eje central de su mensaje.

No es la primera vez
No es la primera vez que Neil Young apunta contra Donald Trump: ya se quejó cuando el presidente usó sus canciones en la campaña (Foto: Sergey Bobylev/Kremlin/DPA)

“Big Crime” no solo representa una crítica política, sino que también se inscribe en la tradición de Neil Young de utilizar la música como herramienta de protesta. Tampoco es novedad el objetivo de sus dardos: ha mantenido una postura crítica hacia Donald Trump desde hace varios años, oponiéndose públicamente a la utilización de sus canciones en actos políticos del presidente.

La canción hace referencia a episodios recientes de la vida política estadounidense, incluyendo las acusaciones judiciales contra Donald Trump y el clima de polarización social. Otro fragmento de la letra dice “La verdad importa, aunque la nieguen”, reforzando la intención de Neil Young de llamar la atención sobre la importancia de la honestidad en la vida pública.

Neil Young durante un recital
Neil Young durante un recital que acompañó un mitin político de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez (Foto: REUTERS/Carlin Stiehl)

La reacción ante el lanzamiento de “Big Crime” ha sido inmediata. Seguidores y detractores de Donald Trump han manifestado opiniones encontradas en redes sociales, lo que evidencia el impacto de la canción en el debate público.

Neil Young es uno de los músicos más influyentes en la escena del rock y el folk del último medio siglo, con fuerte activismo social por su participación en movimientos sociales y su defensa de causas progresistas. “Big Crime” se suma a la lista de canciones de protesta que han marcado la discografía de Neil Young, consolidando su papel como voz crítica frente a los acontecimientos políticos en su hogar por adopción, Estados Unidos.

