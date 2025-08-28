La red de museos de Buenos Aires está presente en arteba

MuseosBA participará en ArteBA 2024 con obras de Matías Kavu y Cotelito

La red de MuseosBA participará en ArteBA, la feria referencial del arte contemporáneo argentino, que desarrollará la próxima edición entre el 29 y 31 de agosto en el Centro Costa Salguero (Avenida Costanera Rafael Obligado 1221). El espacio, gestionado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se integrará a la principal plataforma de exhibición y difusión del arte latinoamericano.

Durante las tres jornadas, MuseosBA tendrá un stand en el que exhibirá obras de Matías Kavu y Cotelito. La selección propone una reflexión sobre la línea como recurso estético y conceptual, en la que abarca su uso en tradiciones como el fileteado porteño y sus resignificaciones en la producción actual. Ambas obras buscarán evidenciar la transformación del elemento visual en el arte contemporáneo.

La feria arteba se realiza en Costa Salgero del viernes 29 al domingo 31 de agosto

La agenda incluirá un ciclo de visitas guiadas a diferentes secciones de la feria, curado por Victoria Cobos y abierto a todo público. Las visitas se programaron para el viernes 29 a las 17 y el sábado 30 y domingo 31 de agosto, a las 14 y 17. Además, en coordinación con el Museo Moderno y BA Discapacidad, se realizará un recorrido accesible el domingo 31 a las 10.30, que sumará interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA), materiales sensoriales para personas con discapacidad visual, intelectual o del espectro autista.

La propuesta bysca proyectar el rol de los museos como espacios conectados con la creación contemporánea y las diversas comunidades, extendiendo el alcance de su patrimonio a nuevos públicos a través de estos formatos de participación e interacción.

[Fotos: prensa MuseosBA]