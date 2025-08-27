La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

El libro del día: "Dysphoria Mundi: A Diary of Planetary Transition" de Paul B. Preciado

La disforia se entiende tradicionalmente como una patología en la que partes del yo no coinciden y deben corregirse para producir un yo unificado con un género binario. El filósofo español Paul B. Preciado argumenta, en su nuevo libro, Dysphoria Mundi: A Diary of Planetary Transition, que aferrarse a esta definición de disforia no tiene potencial liberador. Según esta imagen, lo máximo a lo que puede aspirar el «paciente» disfórico es volverse «normal» según las convenciones de conformidad de género. Esto obliga a las personas transgénero, incluyendo a Preciado, a que se les declare «incapaces de recuperar la cordura» para poder acceder a herramientas legales, sociales y médicas que les permitan tomar el control de su presentación de género.

Preciado no está interesado en abandonar el concepto por completo. En cambio, replantea la disforia como una sensibilidad a lo “fuera de lugar” en todas sus manifestaciones. Reconocer la falta de articulación no requiere que aceptemos la existencia natural de categorías binarias bajo las cuales las partes de nosotros mismos deben unificarse. En cambio, puede ser un llamado a “reensamblarnos” como mejor nos parezca. La disforia puede ser individual o social, según Preciado, y estamos en un momento de la historia, uno que comienza con la epidemia del SIDA y culmina con la pandemia del coronavirus, en el que muchos de nosotros estamos lidiando con la falta de articulación del mundo: Tanto nuestra autocomprensión individual como nuestra organización social colectiva se basan en categorías y distinciones que, con una frecuencia cada vez mayor, no parecen funcionar. La mayoría de los capítulos comienzan con una lista de categorías binarias que presumiblemente deben desafiarse, como hombre/mujer, negro/blanco y dentro/fuera. La disforia es dolorosa pero empoderadora, argumenta Preciado. Nos alerta sobre la necesidad de cambio, dejando los detalles de ese cambio en nuestras propias manos. Debemos progresar, escribe, de «una mutación forzada a una mutación elegida». El poder proviene de tomar el control de nuestras propias mutaciones sin estar sujetos a categorías pasadas.

El libro presenta su propia combinación creativa, combinando teoría académica, autobiografía, un ensayo epistolar, notas clínicas y poesía. La fusión de autobiografía y análisis teórico que realiza Preciado resulta especialmente efectiva al abordar la pandemia, que interpreta como un momento histórico de disforia colectiva y existencial. Más de cinco años después del inicio de la pandemia de coronavirus y dos años después de su finalización oficial, aún no hemos asimilado del todo lo que significó este acontecimiento que cambió el mundo. Dysphoria Mundi nos ayuda a entablar esa conversación.

Preciado explora cómo la pandemia reescribió nuestra relación con la tecnología, el espacio digital y la sociabilidad, a la vez que rompió nuestras rutinas de maneras que nos llevaron a muchos a profundas transformaciones en nuestras identidades, valores y formas de vida. Preciado captura la peculiar temporalidad de la pandemia: el tiempo se volvió borroso e inconmensurable, y de hecho, a menudo parecía detenerse. El futuro se congeló; parecía que nada cambiaría jamás. Preciado analiza cómo los virus y las pandemias desafían las distinciones claras entre el interior y el exterior, los individuos y los colectivos, conectándonos al romper las fronteras entre los cuerpos. Mientras tanto, las rápidas extensiones digitales de nosotros mismos durante la pandemia reescribieron aún más nuestras relaciones con los demás. También captura el inquietante terreno que hemos habitado durante los últimos años, en el que, en su mayoría, actuamos como si la pandemia nunca hubiera sucedido, aunque pocos de nosotros salimos de ella sin cambios.

Desafortunadamente, Preciado insiste en subsumir cada evento que vimos con el cursor entre aproximadamente 2018 y 2023 bajo su visión unificadora, poco coherente. El libro cubre el movimiento #MeToo, las guerras culturales de las vacunas, el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, la investidura de Biden, los altibajos de Twitter, los ataques a Ucrania y Gaza, la cruzada transfóbica de J.K. Rowling, el colapso climático, el auge de QAnon, el incendio de Notre Dame, el lanzamiento de ChatGPT y mucho más. Preciado cree claramente que su argumento sobre la disforia de nuestro momento es más sólido si puede mostrar cómo se aplica a todo, pero esta tendencia hacia la gran síntesis diluye su punto. Apoyo plenamente su plan de rebelión contra las restricciones ideológicas opresivas mediante la creación de ensamblajes mutantes, pero en realidad no necesita ensamblarlo todo de una vez.

Además, las relaciones entre estos eventos y el tema principal de Preciado son frecuentemente obscuras, al igual que sus movimientos de una idea a otra. A menudo usa largas listas, a veces en forma de “oraciones” poéticas, para conectar conceptos, sin asumir la responsabilidad de argumentar o explicar su conexión. El lector debe interpretar por qué dos páginas completas del libro se dedican a una lista de palabras con el prefijo “tele-”, y descifrar el significado de los diversos neologismos indefinidos de Preciado, que parecen un discurso interno para los iniciados. Menciona a los teóricos posmodernos y posestructuralistas de las décadas de 1980 y 1990 sin explicar qué tienen que ver entre sí ni cómo son útiles.

Un problema para cualquier libro que intente abarcar todas las notas contemporáneas es que resultará inmediatamente anticuado, con el paso del tiempo resaltando con nitidez. El análisis de la primera presidencia de Trump y el posterior mandato de Biden en la Casa Blanca, por ejemplo, resulta ingenuo y anticuado a la luz de cómo ha comenzado el segundo mandato de Trump. La preocupación de Preciado de que nuestros pases de vacunación contra el coronavirus conduzcan a un régimen de vigilancia global resulta anticuada, dado el fracaso de dicho programa incluso para su propósito inmediato.

La inclinación de Preciado por las metáforas imprecisas y la generalización excesiva puede pasar de ser poco desarrollada a ser éticamente problemática. El estribillo «Wuhan está en todas partes» cierra muchos capítulos. No estoy seguro de su significado, pero resulta abarcador y, en cierta medida, apropiador de un contexto culturalmente específico que Preciado (quien reside en Francia y ha impartido docencia en la Universidad París VIII y la Universidad de Nueva York), como la mayoría de sus lectores, presumiblemente no ha experimentado. Debido a las desigualdades sociales y las diferencias culturales y políticas, el impacto de la pandemia varió considerablemente entre regiones y subgrupos. Este estribillo borra diferencias cruciales entre experiencias globales y reduce los contextos complejos a fragmentos de audio.

La idea de que nuestras categorías binarias son opresivas e inestables —reflejos de la ideología más que de la naturaleza— ha sido familiar en la teoría feminista y posmoderna desde al menos la década de 1980. Preciado ofrece algo nuevo al reinterpretar la disforia no como un anhelo patológico de identidad binaria, sino como una sensibilidad productiva ante la insuficiencia de estas binariedades y nuestra capacidad para manipularlas. El libro concluye con un llamado a la acción, afirmando que quienes, por su propia existencia, desafían las binariedades establecidas están ganando. Lamentablemente, su optimismo parece algo insulso en el contexto del creciente tradicionalismo regresivo de 2025.

Dysphoria Mundi de Paul Preciado es una lectura extensa y a menudo frustrante o desconcertante. Pero encierra un libro oportuno y conmovedor, listo para ser explorado por un lector con suficiente paciencia, sobre la disforia, la pandemia y el poder transformador y liberador de los desafíos a nuestra sensación individual y colectiva de seguridad y coherencia.

Fuente: The Washington Post