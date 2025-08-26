Cultura

Gracias a TikTok, Radiohead regresa al ranking Top 100 con una canción de hace tres décadas

"Let down", incluida en "Ok Computer" de 1997, se convierte en fenómeno viral impulsada por millones de reproducciones y descargas digitales en plataformas de streaming

La canción "Let down", incluida en el álbum "Ok Computer" (1997) de Radiohead, ingresó en el top 100 de Billboard a 28 años de su publicación

El inesperado ingreso de Radiohead a la lista Billboard Hot 100 con la canción “Let Down” ha marcado un hito para la banda británica, que suma así su cuarto single en alcanzar este reconocimiento en Estados Unidos. El tema, originalmente publicado en 1997 como parte del álbum OK Computer, debutó en el puesto 96 del ranking, casi tres décadas después de su lanzamiento. El resurgimiento se produce tras un momento viral en TikTok que se acumuló a raíz de varias sincronizaciones en televisión y cine, incluida la final de la primera temporada de la serie The Bear.

La reaparición de “Let Down” se atribuye a una reciente campaña viral en redes sociales, que impulsó un notable aumento en las reproducciones digitales y ventas de la canción. Durante la semana de seguimiento, el sencillo acumuló 2,2 millones de reproducciones y 2.000 descargas en el país, cifras que permitieron su entrada en el Hot 100. Este fenómeno refleja el impacto que las plataformas digitales y las tendencias en línea pueden tener sobre el catálogo de artistas consagrados, incluso muchos años después de la publicación original de sus obras.

Radiohead acaba de publicar por sorpresa el disco en vivo " Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)" (Foto: archivo EFE/Javier Zorrilla)

Hasta la fecha, Radiohead solo había logrado posicionar tres canciones en el Hot 100: “Creep” en 1993, “High and Dry” en 1996 y “Nude” en 2008. La llegada de “Let Down” a la lista representa un caso poco frecuente de reconocimiento tardío para una canción que, en su momento, no fue lanzada como sencillo principal en Estados Unidos. El álbum OK Computer es considerado uno de los trabajos más influyentes de la banda, ya había consolidado su estatus en la historia de la música alternativa.

El éxito renovado de “Let Down” se produce en un contexto donde otros temas clásicos han experimentado repuntes similares gracias a fenómenos virales. La dinámica de las listas musicales ha cambiado con la consolidación del streaming y la participación activa de los usuarios en redes sociales, lo que permite que canciones de décadas pasadas alcancen nuevas audiencias y obtengan reconocimientos que no lograron en su lanzamiento original.

