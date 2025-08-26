Cultura

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Un informe de la Fundación El Libro y la Universidad Católica Argentina revela que el 83% de los expositores reportó ventas mayores o iguales a la edición anterior, con una facturación de 21 mil millones de pesos

Guardar
La Fundación El Libro y
La Fundación El Libro y la Universidad Católica Argentina presentaron el informe de las encuestas cuantitativas realizadas durante la edición 2025

La Fundación El Libro y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) presentaron esta martes por la mañana en la sede de la casa de altos estudios en Puerto Madero, un informe con los resultados de las encuestas realizadas al público visitante, profesionales del libro y expositores de la 49.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La conclusión del relevamiento entre los expositores, arrojó un 77.3% de satisfacción global con esta edición del gran encuentro literario; y que el 83% dijo que aumentaron o mantuvieron las ventas en relación a la edición 2024.

El estudio cuantitativo, realizado por primera vez entre las instituciones, señala que el 80% del público encuestado no era la primera vez que visitaba la feria, sino que ya había estado en ediciones anteriores, lo que revela un fuerte vínculo entre la gente y la feria. En el plano comercial, la feria registró la venta de 1.405.493 ejemplares y alcanzó una facturación estimada de 21.353 millones de pesos. Entre los expositores, un 83

Tras varias semanas de actividad
Tras varias semanas de actividad intensa en el predio de La Rural, la última edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires concluyó con una participación destacada por parte del público y los profesionales del sector

El 50% de los visitantes realizó compras de libros —la mayoría con débito: 35.6%—, mientras que los expositores manifestaron, en su mayoría, satisfacción con los resultados comerciales obtenidos.

El 83% reportó ventas iguales o mayores a las del año anterior y un 85,8% evaluó positivamente la experiencia de participar como expositor.

El 50% de los visitantes
El 50% de los visitantes realizó compras de libros —la mayoría con débito: 35.6%—, mientras que los expositores manifestaron, en su mayoría, satisfacción con los resultados comerciales obtenidos

Entre los focos principales de interés se encontró el fenómeno en torno a la historieta El Eternauta, que generó largas filas y alta demanda de ejemplares. También hubo gran interés en cuanto a presentaciones de libros, como el de Myriam Bregman: Zurda.

A pesar del contexto económico, muchas editoriales reportaron ventas satisfactorias, aunque el sector reconoció diagnósticos dispares sobre la situación del mercado del libro en Argentina.

Un informe de los organizadores
Un informe de los organizadores reveló que se registró una venta de 1.405.493 ejemplares y alcanzó una facturación estimada de 21.353 millones de pesos

Además, las autoridades comunicaron que asistieron más de 6.400 profesionales en las jornadas dedicadas a esa especialidad, lo que consolida al evento como uno de los puntos de encuentro cultural más relevantes del país. El 62,3% participó de las ediciones anteriores.

La consolidación de la feria como espacio clave para el sector editorial argentino también se reflejó en la participación de libreros, editores, autores y público lector, que fueron parte de una programación que combinó actividades recreativas, presentaciones de libros y jornadas de capacitación.

[Fotos: prensa Fundación El Libro]

Temas Relacionados

LibrosFeria del Libro de Buenos AiresFeria del LibroFeria Internacional del Libro de Buenos AiresUltimas noticias

Últimas Noticias

Rafael, protagonista de una exposición histórica en el Met de Nueva York

Desde marzo de 2026, la muestra “Rafael: Poesía sublime” reunirá más de 200 obras del pintor y arquitecto italiano, uno de los más grandes artistas del Renacimiento junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci

Rafael, protagonista de una exposición

Gracias a TikTok, Radiohead regresa al ranking Top 100 con una canción de hace tres décadas

"Let down", incluida en "Ok Computer" de 1997, se convierte en fenómeno viral impulsada por millones de reproducciones y descargas digitales en plataformas de streaming

Gracias a TikTok, Radiohead regresa

El préstamo del tapiz de Bayeux al Museo Británico suma una nueva polémica

El acuerdo entre Reino Unido y Francia para intercambiar piezas históricas enfrenta resistencia por el temor a que el tapiz, símbolo de la conquista normanda, sufra deterioro durante su traslado

El préstamo del tapiz de

La Colección Pampa presenta en arteba un libro que celebra el arte argentino sin fronteras

El viernes 29 de agosto, la presentación del libro reunirá a Ariel Schettini y Graciela Speranza, entre otros, en un panel para descubrir obras icónicas y nuevas miradas sobre la identidad y el territorio en la escena artística nacional

La Colección Pampa presenta en

Presentan una muestra sobre el legado del papa Francisco en Buenos Aires

La Biblioteca del Congreso y la OEI inauguran una exposición que recorre la vida y obra del pontífice argentino, abierta al público hasta el 1 de octubre con acceso gratuito

Presentan una muestra sobre el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nuevos allanamientos en la causa

Nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

La Corte rechazó el último planteo del “Señor del Tabaco”: deberá cancelar USD 1400 millones de un impuesto que nunca pagó

Tras el escándalo, el Gobierno quiere que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky propuso que Turquía, países

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

¿La vitamina D puede ayudar a reducir la gravedad del dengue?

Rusia avanza en el campo de batalla: Ucrania admitió que Moscú logró penetrar en la región de Dnipropetrovsk

Cuál es considerado el pescado más peligroso para comer

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

TELESHOW
Quién es el trapero español

Quién es el trapero español con el que se mostró Wanda Nara

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La intensa actividad física de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi

Jimena Barón volvió a entrenar en una cinta y lanzó un desafío frente una carrera: “¿Será que llego?"

“Le alegraste la vida a esta familia”: los saludos de Marcelo Tinelli, Cande y Soledad Aquino por el cumpleaños de Mica