Instantáneas en el subte: la fotografía toma las estaciones con una exposición abierta al público

Quince fotógrafos exhiben sus obras en la muestra itinerante 'Instantáneas en el Subte:Miradas en viaje', en Buenos Aires

Quince fotógrafos exhiben sus trabajos en la segunda edición de Instantáneas en el Subte: Miradas en viaje, una exposición itinerante que se puede ver en diferentes estaciones de la Red de Subte de Buenos Aires desde el martes 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía. La selección se realizó entre más de 160 postulantes que respondieron a una convocatoria abierta a profesionales y aficionados interesados en retratar la vida cotidiana y los espacios del sistema de transporte urbano.

La curaduría estuvo a cargo de Ana Bonelli Zapata y Cecilia Gallardo, quienes evaluaron los proyectos presentados en función de su calidad artística, técnica, variedad de estilos y enfoques. El resultado es una colección que ofrece distintas perspectivas sobre el subte y su entorno, y que incluye técnicas y temáticas diversas.

La primera parada de la exposición será la estación Las Heras de la Línea H, donde podrá visitarse hasta el 2 de septiembre durante el horario habitual del servicio. La muestra luego recorrerá otras estaciones de distintas líneas, con una fotografía ganadora por definir durante la itinerancia.

Según Mariana Giacumbo, directora de Relaciones Institucionales y Medios de Emova, la exhibición “visibiliza la producción artística de la comunidad y pone en valor los diferentes espacios que caracterizan a uno de los medios de transporte más utilizados de la ciudad”. La propuesta busca establecer nuevos vínculos culturales dentro del transporte público porteño.

La exposición recorre estaciones del subte porteño y destaca la vida cotidiana y los espacios urbanos

Los fotógrafos seleccionados para Instantáneas en el Subte: Miradas en viaje son: Antonella Fumarola, Ariel Orrego, Aurora Malfatti, Carolina Jaramillo, Gonzalo Sánchez Segovia, Púrpura Quinacridona, Joel Hernández, Lihuel González, Maggy Idrobo-López, Max Levin, Martín Fernández, Max Varela, Maximiliano Vernazza, Nicolas Ramiro Oliverio y Rod Isaurralde. Las imágenes, junto con datos técnicos y biografías, pueden verse en línea a través del enlace oficial de la exposición –https://emova.com.ar/index.php/instantaneas-en-el-subte-2025/–.

Crédito de las fotos: prensa EMOVA.