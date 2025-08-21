Cultura

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

El ministro Chris Bryant reveló su estrategia para fortalecer empresas nacionales. El debate sobre inversiones foráneas y la polémica por la influencia de las plataformas internacionales marcan el futuro del sector

“Tom Cruise es probablemente uno de los mayores inversores en la economía del Reino Unido en la última década”, afirmó el ministro de Cultura británico (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

“Me gustaría que nuestras pequeñas y medianas productoras se transformaran en independientes de mayor tamaño, con suficientes ideas en desarrollo”, expresó Chris Bryant, ministro de Cultura del Reino Unido, durante su intervención en el Edinburgh Television Festival. Para el funcionario, el sector audiovisual británico debe aspirar a consolidar empresas capaces de ofrecer continuidad laboral y fortalecer la industria local, en lugar de depender de grandes estudios extranjeros.

En ese contexto, Bryant recurrió al humor para ilustrar el impacto de las producciones internacionales en la economía británica. “Tom Cruise es probablemente uno de los mayores inversores en la economía del Reino Unido en la última década”, afirmó, aludiendo a la serie de películas Mission Impossible, rodadas en distintas locaciones del país y responsables de inyectar millones en la economía local. Según el ministro, aunque la observación tenía un tono irónico, subraya la necesidad de que el valor generado por la industria audiovisual no se traslade íntegramente a la costa oeste de Estados Unidos.

Durante su participación, Bryant insistió en la importancia de que la propiedad intelectual (IP) originada en el Reino Unido permanezca en el país. “No quiero que toda la propiedad intelectual termine regresando a la costa oeste de América”, señaló. El ministro abogó por un modelo de economía mixta que permita a las productoras británicas crear contenidos tanto para el público local como para audiencias internacionales, lo que, a su juicio, garantizaría inversiones sostenidas y el desarrollo de empresas nacionales robustas.

“Me gustaría que nuestras pequeñas y medianas productoras se transformaran en independientes de mayor tamaño, con suficientes ideas en desarrollo”, expresó Chris Bryant, ministro de Cultura (Foto: UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

El fortalecimiento del sector, según Bryant, también tendría un efecto positivo sobre los trabajadores independientes. Actualmente, el ministerio que encabeza elabora el perfil profesional para un nuevo “campeón de los freelancers” en la industria, aunque el ministro anticipó que su objetivo a largo plazo es reducir la proporción de trabajadores autónomos en favor de empleos más estables. “Me gustaría que más personas pudieran contar con seguridad en su trabajo”, afirmó.

En relación con el clima laboral en la industria, Bryant destacó el respaldo de su departamento a CIISA, el nuevo organismo británico contra el acoso laboral. Según reveló Deadline, este ente no cuenta con financiación de grandes actores del sector como Channel 4 y Disney, pero el ministro aseguró que el gobierno mantiene una postura “muy favorable” hacia su labor.

La presencia de Netflix es gravitante y genera debates al interior de la industria audiovisual

La conversación de Bryant tuvo lugar junto a Jack Thorne, cocreador de la serie Adolescence, que recientemente generó debate tras las declaraciones de un alto ejecutivo de Channel 4. El directivo criticó a Netflix por actuar como “turistas televisivos” al encargar la producción de la serie, lo que reavivó la discusión sobre el papel de las plataformas internacionales en la industria británica.

Las declaraciones de Bryant, recogidas por Deadline, reflejan la preocupación del gobierno británico por equilibrar la apertura a inversiones extranjeras con el desarrollo de una industria audiovisual nacional sólida, capaz de retener talento, propiedad intelectual y beneficios económicos dentro del país.

