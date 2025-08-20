Spike Lee reúne a Denzel Washington y A$AP Rocky en una película sobre música, dinero y cultura urbana

Tráiler de "Highest 2 Lowest", de Spike Lee

A$AP Rocky no tenía idea de que Denzel Washington iba a lanzarle a Nas.

A mitad de Del cielo al infierno de Spike Lee, una versión neoyorquina de El cielo y el infierno de Akira Kurosawa, el acaudalado ejecutivo musical David King (Washington) acorrala al aspirante a rapero Yung Felon (Rocky) después de que este intentara secuestrar al hijo de King. Se encuentran en un estudio de música. Se desata una batalla de rap.

Aunque la escena estaba guionada, gran parte de lo que Denzel Washington improvisó —mezclando versos de Nas, Tupac, DMX y otros— sorprendió a su coprotagonista, un rapero profesional. “Yo estaba como: ‘¿Cómo sabe este hombre quién es Moneybagg Yo?’”, dice Rocky, sentado junto a Washington. “Y tengo 70 años”, dice Washington con una sonrisa.

Del cielo al infierno, que se estrena esta semana (antes de que llegue a Apple TV+), es un thriller de atracos que impacta más cuando Washington y Rocky se enfrentan. Washington, uno de los actores vivos más poderosos, es, por supuesto, una presencia imponente. Aunque Rocky normalmente podría tener la ventaja en el estudio, apenas está comenzando a probarse como actor.

“Denzel es una fuerza muy poderosa. No es un término despectivo, pero es una bestia”, dice Lee. “Rocky es de Harlem, uptown. Así que sabía que no iba a acobardarse. Va a plantarse ahí, con los pies firmes en el suelo, como en una pelea de pesos pesados, golpe a golpe a golpe. Si tienes a alguien que no lo tiene, Denzel lo va a destrozar. DESTROZAR.”

Pero en Del cielo al infierno, Rocky demuestra que puede estar a la altura de un titán como Washington. En los anales de los duelos cinematográficos entre el veterano y el novato, la escena es un enfrentamiento fascinante. No es que Rocky reclame la victoria.

“Tuve que seguirle el ritmo”, admite Rocky. “Tienes que darte cuenta de que este tipo es un profesional. Es un verdadero maestro de las palabras. No es una broma. Así que cuando él fue, yo capté su onda. Pero perdí una batalla de rap contra este hombre. Y soy un rapero profesional de la p--- madre.”

Ante esto, Washington ruge y golpea la mesa. “Pero estoy usando material de otras personas”, añade. “Y he estado practicando.”

“No importa”, responde Rocky. “Perdí, hermano. Es lamentable que esa sea mi profesión en la vida real.”

El rapero Denzel Washington

Pero como demostró en esta entrevista, la envidia de Washington por el trabajo diario de su coprotagonista es más que una pose. El afecto de Washington por el hip-hop es profundo. Cuando le preguntan cómo abordó la gran escena con Rocky, Washington saca su teléfono y comienza a reproducir “N.Y. State of Mind” de Nas y rapea: “I keep some E&J, sittin’ bent up in the stairway.”

“De acuerdo, ¿alguna vez en un millón de años esperarías que Denzel Washington pudiera recitar citas y versos clásicos del hip-hop?”, exclama Rocky.

Pero Washington apenas estaba comenzando. Recitó con grandeza un verso de DMX (“Lucky that you breathing, but you dead from the waist down”), unos compases de Outkast (“Yes, we done come along way like them slim-ass cigarettes”) y se rió alegremente con una línea de “Brand New Teeth” de Samara Cyn y Smino: “Spent my rent money on these brand-new teeth.”

“Para mí, viéndolo desde fuera, era como si este tipo estuviera haciendo ‘Method acting’”, dice Rocky. “Simplemente estaba siendo él mismo. Debería haber sido rapero.”

Washington niega con la cabeza. “No, solo interpreto a uno en la televisión.”

Sin embargo, Washington tiene tanta facilidad con Wizkid como con Shakespeare o August Wilson. Presionado para explicar su mentalidad al entrar en la escena, el veterano actor aún se muestra evasivo.

“No puedo, hermano. No tengo una”, dice. “Simplemente fluyo. No puedo decirte lo que voy a hacer, porque no lo sé. Nunca sé cómo va a salir. No planeo. Pero he estado practicando durante mucho tiempo, ¡y nadie lo sabía! Nunca tuve la plataforma.”

En la cima

En Del cielo al infierno, Spike Lee —en su quinta película con Denzel Washington— examina una industria del entretenimiento en cambio. El otrora supremo ejecutivo musical de Washington está perdiendo el control sobre lo que se vende—y lo que se vende importa menos que cuántos seguidores tiene alguien. La película entrelaza algunas de las otras obsesiones de Lee—los Yankees de Nueva York; la propia Nueva York—pero plantea las cuestiones morales del clásico de Kurosawa en un panorama mediático donde la autenticidad puede ser difícil de encontrar.

Cuando le preguntan si se identifica con el dilema de su personaje, Washington se detiene a considerar la pregunta. “Si tuviera ego, diría que no, porque sigo en la cima”, dice Washington. “Y estoy mejorando.”

Rocky, sin embargo, ve algo de sí mismo en Yung Felon. Es un apodo que el propio Rocky sugirió para reemplazar el nombre del guion, MC Microphone Checka. Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, rodó Del cielo al infierno en la antesala de su reciente juicio por un incidente de 2021 en el que se le acusó de disparar un arma a Terell Ephron, un antiguo amigo y colaborador conocido como A$AP Relli. Rocky fue declarado no culpable en febrero de dos cargos graves de asalto con un arma semiautomática.

El veredicto le dio a Rocky una nueva oportunidad justo cuando su carrera cinematográfica podría despegar. También coprotagoniza la próxima If I Had Legs I’d Kick You, un éxito en Sundance. Mientras tanto, prepara su esperado cuarto álbum, Don’t Be Dumb.

Los nuevos raperos

Para Rocky, el trasfondo de la industria musical en Del cielo al infierno es real. Las ventas de música, señala, han caído mucho. La inteligencia artificial está tomando el control.

“Tienen que averiguar cómo regularlo”, dice Rocky. “La gente en la música ya lo está haciendo. No quiero señalar a nadie, pero hay personas con discos número uno y ni siquiera son ellos. Ni siquiera es su voz en la pista.”

“Este chico es inteligente”, dice Washington.

Pero Washington se resiste. “La gente que intenta sonar como yo no suena como yo, para mí”, dice, dudando del potencial de la inteligencia artificial. Bombardea a Rocky con preguntas. Rocky, de 36 años, ya suena como un veterano.

“Los chicos ya no quieren ser raperos”, dice Rocky. “No quieren ser deportistas. Quieren ser streamers. Básicamente es otra palabra para ‘YouTuber’. Todos quieren ser YouTubers, te lo prometo.”

Washington: “¿Cómo van a ganar dinero haciendo eso?”

Rocky: “Ahora ganan todo el dinero.”

Washington: “¿De qué? ¿Qué hacen? Sin el talento, sin algo para ir a ver…”

Rocky: “¿Cuál es la sustancia? Eso es lo que digo que es la gran pregunta. Los artistas están obsoletos. Nadie mira. A nadie le importa. Prefieren ver a un chico de 18 años con millones de espectadores abrir una bolsa de papas fritas y decirte lo buenas que están. Estos tipos son los nuevos raperos.”

Pero por ahora, al menos en Del cielo al infierno, A$AP Rocky y Denzel Washington siguen siendo los artistas. Ellos son los raperos, incluso el dos veces ganador del Oscar. Rocky, que creció viendo a Washington en Malcolm X, apenas puede creerlo.

“Te transmite esa confianza con la que camina”, dice Rocky. “Muchas veces, la gente me dice que yo transmito esa autoconfianza—la veo toda en él. Solo el hecho de que me acogiera, que me acogieran, fue tan relajado. Esperé toda mi vida para esto.”

“¡Yo también!”, grita Washington, riendo. “¡Y es la verdad! He sido un rapero de clóset durante 40 años. Finalmente tengo la oportunidad.”

