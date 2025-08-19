Cultura

El Festival Llegás celebra su octava edición con más de 35 obras en salas porteñas

Este año, la programación ofrece espectáculos en horarios diversos y una amplia convocatoria de elencos de los tres circuitos, además de un cierre con actividades abiertas en la Ciudad de Buenos Aires

Guardar
El Festival Llegás celebra su
El Festival Llegás celebra su octava edición en Buenos Aires con más de 35 obras teatrales y 250 artistas

El Festival de teatro Llegás inicia su octava edición en Buenos Aires el 31 de agosto, con la presentación de más de 35 obras teatrales y la participación de 250 artistas en 15 salas de la ciudad. El evento, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, ofrece todas las funciones con entradas a mitad de precio, como parte de una propuesta que busca facilitar el acceso del público a la producción teatral local.

Durante estas dos semanas, las actividades del Festival Llegás contemplan una programación variada que incluye presentaciones al mediodía, funciones en espacios no convencionales, espectáculos de danza, circo, música y magia, además de propuestas familiares y clásicos de la cartelera porteña. En el cronograma también figura una serie de eventos gratuitos. El festival comenzará con un encuentro de apertura el domingo 31 de agosto a las 18 y finalizará con una fiesta el viernes 12 de septiembre a las 20.

De acuerdo con información provista por la organización del festival, esta edición convoca a salas y elencos de los tres circuitos principales de producción teatral en la ciudad: independiente, oficial y comercial, lo que permite una amplia representación de la escena bonaerense y promueve el intercambio entre artistas y espectadores. La convocatoria incluyó el aspecto asociativo y comunitario como criterio de selección.

El Festival Llegás es una iniciativa de la revista Llegás junto con la Asociación Civil LEM, que desarrolla una labor de visibilidad para las artes escénicas y fomenta la gestión interdisciplinaria en el sector artístico local. Ricardo Tamburrano, director de revista Llegás, destacó: “A lo largo de nuestros veintiún años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”.

El evento se extiende del
El evento se extiende del 31 de agosto al 12 de septiembre en 15 salas de la ciudad, con entradas a mitad de precio

Entre los objetivos del ciclo figura la generación de un espacio de encuentro entre artistas y público, y la posibilidad de que los espectadores accedan a obras en diferentes formatos, circuitos y estilos, con entradas accesibles. El festival ratifica su propuesta de hacer de la experiencia teatral una práctica abierta y diversa en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante estos días no solo se podrán ver obras como Las cautivas, de Tenconi Blanco, Parlamento, de las Piel de Lava, sino, también, piezas del circuito off, como Modelo vivo muerto, entre otras.

La programación completa del festival puede consultarse en https://festival-llegas.com.ar/agenda.

Temas Relacionados

Festival Llegásrevista LlegásTeatro en Buenos Aires

Últimas Noticias

Rie Kudan: discriminación, un “test de compasión” y cómo escribir una novela premiada usando IA

La escritora japonesa confesó que utilizó ChatGPT para “Sympathy Tower Tokyo”, libro ganador del Premio Akutagawa. “Las palabras determinan nuestra realidad”, afirma uno de los personajes

Rie Kudan: discriminación, un “test

Un violín de 20 millones de dólares que perteneció a Paganini, vuelve a brillar en Londres

El famoso Carrodus, uno de los instrumentos de cuerdas más valiosos del mundo, estará en manos del virtuoso surcoreano Inmo Yang en un festival de Música clásica en el célebre Royal Albert Hall

Un violín de 20 millones

Ángela Molina cuestiona la realidad mundial: “¿Por qué una guerra no se puede erradicar sin otra guerra?”

La actriz española reflexiona sobre los conflictos armados y sus consecuencias en la humanidad, inspirada por su papel en la película “El regreso de Ulises” de Uberto Pasolini

Ángela Molina cuestiona la realidad

Berenice Andrade reinventa el infierno con su pintura del México rural contemporáneo

La escritora y periodista fusiona el terror con la magia rural y la psiquiatría en su novela “Nadie recuerda su propia muerte”, ganadora del Premio Mauricio Achar 2024

Berenice Andrade reinventa el infierno

La magia de Amaro Freitas y su reinvención del jazz brasileño llegan a Buenos Aires

El pianista nativo de Pernambuco se presenta este miércoles con un show que recorre desde el maracatú hasta el hard bop, con técnicas vanguardistas y un homenaje a la riqueza musical de su país

La magia de Amaro Freitas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los controladores aéreos anunciaron un

Los controladores aéreos anunciaron un cronograma de medidas de fuerza y habrá vuelos afectados en 5 días de agosto

Familiares de Nahuel Gallo denunciaron la desaparición forzada del gendarme ante diputados argentinos

Indagarán a otro prefecto acusado de disparar contra un manifestante en la marcha que participaron barras bravas

Una mujer manejaba a gran velocidad e incrustó su auto en una casa de Hurlingham: estaba alcoholizada

Cuál es la forma fácil y eficaz de filtrar microplásticos del agua potable, según la ciencia

INFOBAE AMÉRICA
La Misión de Observación Electoral

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

Bolivia y el péndulo de la historia

Israel abatió a Kamal Najjar, terrorista de Hamas que secuestró al ex rehén argentino-israelí Yarden Bibas

Analizan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Una intérprete de lengua de señas se robó la atención en el show de Oasis en Dublín

TELESHOW
La nueva coincidencia entre Wanda

La nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez que hizo estallar las redes: “Un especialista en montaje”

El tierno mensaje de Luisana Lopilato y Michael Bublé a su hija Cielo: “Transformaste nuestras vidas para siempre”

El extravagante look de Wanda Nara en Los Ángeles: estilo baloncesto, Hello Kitty y carteras de lujo

Cronología de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: del comunicado soft al escándalo por infidelidad

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”