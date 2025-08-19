El Festival Llegás celebra su octava edición con más de 35 obras en salas porteñas

El Festival Llegás celebra su octava edición en Buenos Aires con más de 35 obras teatrales y 250 artistas

El Festival de teatro Llegás inicia su octava edición en Buenos Aires el 31 de agosto, con la presentación de más de 35 obras teatrales y la participación de 250 artistas en 15 salas de la ciudad. El evento, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, ofrece todas las funciones con entradas a mitad de precio, como parte de una propuesta que busca facilitar el acceso del público a la producción teatral local.

Durante estas dos semanas, las actividades del Festival Llegás contemplan una programación variada que incluye presentaciones al mediodía, funciones en espacios no convencionales, espectáculos de danza, circo, música y magia, además de propuestas familiares y clásicos de la cartelera porteña. En el cronograma también figura una serie de eventos gratuitos. El festival comenzará con un encuentro de apertura el domingo 31 de agosto a las 18 y finalizará con una fiesta el viernes 12 de septiembre a las 20.

De acuerdo con información provista por la organización del festival, esta edición convoca a salas y elencos de los tres circuitos principales de producción teatral en la ciudad: independiente, oficial y comercial, lo que permite una amplia representación de la escena bonaerense y promueve el intercambio entre artistas y espectadores. La convocatoria incluyó el aspecto asociativo y comunitario como criterio de selección.

El Festival Llegás es una iniciativa de la revista Llegás junto con la Asociación Civil LEM, que desarrolla una labor de visibilidad para las artes escénicas y fomenta la gestión interdisciplinaria en el sector artístico local. Ricardo Tamburrano, director de revista Llegás, destacó: “A lo largo de nuestros veintiún años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”.

El evento se extiende del 31 de agosto al 12 de septiembre en 15 salas de la ciudad, con entradas a mitad de precio

Entre los objetivos del ciclo figura la generación de un espacio de encuentro entre artistas y público, y la posibilidad de que los espectadores accedan a obras en diferentes formatos, circuitos y estilos, con entradas accesibles. El festival ratifica su propuesta de hacer de la experiencia teatral una práctica abierta y diversa en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante estos días no solo se podrán ver obras como Las cautivas, de Tenconi Blanco, Parlamento, de las Piel de Lava, sino, también, piezas del circuito off, como Modelo vivo muerto, entre otras.

La programación completa del festival puede consultarse en https://festival-llegas.com.ar/agenda.