Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Del napolitano al guaraní: las influencias que explican por qué los argentinos hablamos como hablamos

La inmigración italiana, las lenguas originarias y los cambios culturales dejaron huellas en la entonación y el vocabulario de cada región del país

El acento argentino cambió por la inmigración italiana, las lenguas originarias y las transformaciones sociales en distintas regiones del país
Guardar

El acento argentino no es uniforme. Cambió por la inmigración, las lenguas originarias y las transformaciones sociales, y hoy sigue modificándose entre regiones tan próximas como la ciudad de Buenos Aires y localidades separadas por apenas 150 kilómetros.

El mapa sonoro combina capas históricas distintas. De acuerdo con la antropóloga Luna Rey Cano, antes de la inmigración italiana el habla en Argentina era más plana y cercana al andaluz heredado de los colonizadores, pero la llegada de casi tres millones de italianos entre 1880 y 1920 alteró la entonación, sobre todo en zonas portuarias como La Boca, San Telmo y Barracas.

PUBLICIDAD

Según contó Rey Cano en Infobae A las Nueve, esa población no se distribuyó de manera homogénea en todo el país. La concentración en la región rioplatense permitió la aparición de formas de hablar propias que terminaron por definir el perfil sonoro de Buenos Aires.

Un mapa de Argentina, bandera italiana, pareja de tango, acordeón, plato de pasta, hombre y mujer indígenas, hombre bebiendo mate, llama, cataratas, tambor, cartel "TANGO".
La llegada de casi tres millones de italianos entre 1880 y 1920 alteró la entonación en Buenos Aires y definió rasgos del habla rioplatense (Imagen Ilustrativa Infobae)

La antropóloga describió ese cambio con una imagen concreta: “No están hablando en italiano, pero tienen algo ahí que suena medio musicalizado”. También afirmó que la entonación porteña actual, según investigaciones, es “casi idéntica a la entonación del napolitano”.

PUBLICIDAD

Musicalidad del habla porteña

Una de las marcas de esa influencia fue el cocoliche, surgido en los conventillos donde convivían inmigrantes italianos y sus familias. Rey Cano lo definió como “una forma mal hablada del español, que es este intento de hablar español de parte de los inmigrantes directos de Italia”.

En ese registro aparecían formas como “diche” por “dice” o “amico” por “amigo”. Con el tiempo, ese cruce derivó en el lunfardo, una jerga que mezcló vocablos italianos y españoles y que se expandió a través del tango y de la cultura urbana de Buenos Aires.

La especialista dio un ejemplo de esa permanencia: “Morfar es lunfardo”. También advirtió que muchas personas usan hoy palabras nacidas en esa mezcla sin identificar su procedencia italiana: “Sin tener quizás algo directo de los italianos, tenemos palabras del lunfardo”.

Primer plano lateral de una boca y barbilla de persona con labios abiertos, de donde salen letras negras que flotan sobre un fondo gris claro.
La entonación porteña actual conserva una musicalidad que, según investigaciones citadas por Luna Rey Cano, es casi idéntica a la del napolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Rey Cano, ese proceso no quedó detenido en una etapa histórica. El acento argentino, sostuvo, es “capas sobre capas con la historia” y su forma cambia según la región y el contexto social.

El litoral, el norte, Córdoba y la Patagonia

La diversidad regional aparece con fuerza fuera del área rioplatense. Rey Cano sostuvo que el habla cambia de manera marcada incluso a poca distancia de la capital: “Hacés 150 kilómetros para un lado, para el otro de la ciudad de Buenos Aires y cambia completamente”.

En el litoral, la especialista ubicó un rastro claro del guaraní en provincias como Corrientes y Misiones, donde la entonación resulta más aguda. En esa misma zona, palabras como “mandioca” o “sapucay” pasaron al vocabulario cotidiano.

En el norte, el quechua mantiene presencia en Jujuy, Salta y Santiago del Estero. “Todavía hay quechua en el castellano mismo, en el día a día”, explicó Rey Cano, que señaló además que “mate” proviene de “mati”, término quechua para calabaza.

Sobre el acento cordobés, la antropóloga lo vinculó con los pueblos comechingones. Según indicó, esa raíz ayuda a explicar una entonación más pausada y prolongada, y precisó que ese rastro “se rastrea lingüísticamente de los comechingones, que son todavía pueblos que viven en las sierras”.

En el sur, la historia lingüística quedó atravesada por la campaña del desierto, que dificultó seguir muchas huellas. Aun así, Rey Cano señaló la persistencia de influencias mapuche y tehuelche, y puso un ejemplo directo: “Chubut, la palabra, pertenece al tehuelche”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cocoliche surgió en los conventillos de inmigrantes italianos y derivó con el tiempo en el lunfardo que se expandió con el tango en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Patagonia también recibió inmigración galesa. Ciudades como Gaiman, Trelew, Trevelin y Esquel conservan nombres de ese origen, y algunas palabras de ese idioma siguen presentes en festividades y en la gastronomía local.

La especialista también se refirió a la desaparición de lenguas originarias. Explicó que una lengua muere “cuando se muere el último que habla esa lengua” y recordó el caso del selk’nam en Tierra del Fuego, extinguido tras la muerte de su última hablante, aunque quedaron grabaciones que hoy permiten intentos de recuperación.

El efecto de la globalización en el lunfardo

Los cambios más recientes están ligados a la circulación internacional de contenidos. Rey Cano señaló que el lunfardo pierde presencia mientras crece el yeísmo, con la pronunciación de la ‘ll’ y la ‘y’ como ‘sh’.

Ese movimiento también aparece entre niños y adolescentes expuestos a dibujos animados y series extranjeras. Según la antropóloga, adoptan formas de hablar más neutras e incorporan términos de idiomas como inglés, japonés o coreano, con expresiones como “streaming” o “layout” integradas al habla cotidiana.

La respuesta a qué define al acento argentino, según la explicación de Rey Cano, está en esa superposición de aportes: la base andaluza de la colonización, la musicalidad italiana, las marcas del guaraní en el litoral, la presencia del quechua en el norte y los rastros tehuelches en el sur.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Acento ArgentinoBuenos AiresMigración ItalianaLenguas OriginariasInfobae en VivoInfobae A las Nueve

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El encuentro de historieta más grande del país llega al Rojas con entrada libre y gratuita

La tercera edición del festival FAH! se realizará del 4 al 6 de septiembre, con feria editorial, una muestra de Enrique Breccia y la participación de la viñetista española Flavita Banana

El encuentro de historieta más grande del país llega al Rojas con entrada libre y gratuita

El Festival Llegás vuelve con más de 50 obras a mitad de precio y toma 10 salas de Buenos Aires

La cita escénica expande su formato este año con actividades especiales, una clase magistral de Pablo Ariel Bursztyn y sedes alejadas de la ruta teatral clásica para acercarse a nuevos públicos

El Festival Llegás vuelve con más de 50 obras a mitad de precio y toma 10 salas de Buenos Aires

Ortografía y redacción: se reforestan terrenos, no se reforestan árboles

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Ortografía y redacción: se reforestan terrenos, no se reforestan árboles

Helen Macdonald y Kathryn Schulz escribieron libros gemelos que sin embargo no se parecen

‘H de halcón’ y ‘Una estela salvaje’ comparten un tema -el padre- y una etiqueta —duelo— pero se diferencian en las formas: una autora no cree en el consuelo y otra lo necesita

Helen Macdonald y Kathryn Schulz escribieron libros gemelos que sin embargo no se parecen

El misterio de los espantos de Ornella Pocetti, en el MACBA

La artista porteña debuta individualmente con “Curada de espanto”, una muestra que reúne su obra reciente, mientras otras piezas tienen ‘cameos’ en la serie de Netflix “Moria”

El misterio de los espantos de Ornella Pocetti, en el MACBA

DEPORTES

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

Thiago Tirante enfrentará a Arthur Fils en busca de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

TELESHOW

Wanda Nara a pleno disfrute en su lujoso yate con toda su familia hasta el anochecer: canciones, risas y nueva capitana

Wanda Nara a pleno disfrute en su lujoso yate con toda su familia hasta el anochecer: canciones, risas y nueva capitana

La pregunta sin filtro del padre de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “¿Qué te enamoró de mi hija?”

Angelita Torres confesó su amor por Marcos Giles en vivo: “Me enamoré de todo de él”

Luck Ra desmintió las versiones de La Joaqui sobre la separación: “No se crean lo del viaje romántico”

El inesperado reproche de Brian Sarmiento a Andrea del Boca durante su casamiento con Danielik en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Liberan a la hermana de Sebastián Marset en Bolivia

Liberan a la hermana de Sebastián Marset en Bolivia

Especialista salvadoreño alerta sobre incremento de síntomas de Covid-19 en el sector privado

El video del nacimiento de Renata: la Policía uruguaya difundió el parto de urgencia que atendieron dos efectivos

Un total de 24 costarricenses afrontan pedidos de extradición a Estados Unidos, Panamá y Francia

Nueva onda tropical amenaza a Costa Rica: alertan sobre riesgo de inundaciones y lluvias intensas