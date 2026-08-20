Del napolitano al guaraní: las influencias que explican por qué los argentinos hablamos como hablamos

El acento argentino cambió por la inmigración italiana, las lenguas originarias y las transformaciones sociales en distintas regiones del país

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El acento argentino no es uniforme. Cambió por la inmigración, las lenguas originarias y las transformaciones sociales, y hoy sigue modificándose entre regiones tan próximas como la ciudad de Buenos Aires y localidades separadas por apenas 150 kilómetros.

El mapa sonoro combina capas históricas distintas. De acuerdo con la antropóloga Luna Rey Cano, antes de la inmigración italiana el habla en Argentina era más plana y cercana al andaluz heredado de los colonizadores, pero la llegada de casi tres millones de italianos entre 1880 y 1920 alteró la entonación, sobre todo en zonas portuarias como La Boca, San Telmo y Barracas.

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Según contó Rey Cano en Infobae A las Nueve, esa población no se distribuyó de manera homogénea en todo el país. La concentración en la región rioplatense permitió la aparición de formas de hablar propias que terminaron por definir el perfil sonoro de Buenos Aires.

La llegada de casi tres millones de italianos entre 1880 y 1920 alteró la entonación en Buenos Aires y definió rasgos del habla rioplatense (Imagen Ilustrativa Infobae)

La antropóloga describió ese cambio con una imagen concreta: “No están hablando en italiano, pero tienen algo ahí que suena medio musicalizado”. También afirmó que la entonación porteña actual, según investigaciones, es “casi idéntica a la entonación del napolitano”.

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Musicalidad del habla porteña

Una de las marcas de esa influencia fue el cocoliche, surgido en los conventillos donde convivían inmigrantes italianos y sus familias. Rey Cano lo definió como “una forma mal hablada del español, que es este intento de hablar español de parte de los inmigrantes directos de Italia”.

En ese registro aparecían formas como “diche” por “dice” o “amico” por “amigo”. Con el tiempo, ese cruce derivó en el lunfardo, una jerga que mezcló vocablos italianos y españoles y que se expandió a través del tango y de la cultura urbana de Buenos Aires.

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La especialista dio un ejemplo de esa permanencia: “Morfar es lunfardo”. También advirtió que muchas personas usan hoy palabras nacidas en esa mezcla sin identificar su procedencia italiana: “Sin tener quizás algo directo de los italianos, tenemos palabras del lunfardo”.

La entonación porteña actual conserva una musicalidad que, según investigaciones citadas por Luna Rey Cano, es casi idéntica a la del napolitano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Rey Cano, ese proceso no quedó detenido en una etapa histórica. El acento argentino, sostuvo, es “capas sobre capas con la historia” y su forma cambia según la región y el contexto social.

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El litoral, el norte, Córdoba y la Patagonia

La diversidad regional aparece con fuerza fuera del área rioplatense. Rey Cano sostuvo que el habla cambia de manera marcada incluso a poca distancia de la capital: “Hacés 150 kilómetros para un lado, para el otro de la ciudad de Buenos Aires y cambia completamente”.

En el litoral, la especialista ubicó un rastro claro del guaraní en provincias como Corrientes y Misiones, donde la entonación resulta más aguda. En esa misma zona, palabras como “mandioca” o “sapucay” pasaron al vocabulario cotidiano.

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En el norte, el quechua mantiene presencia en Jujuy, Salta y Santiago del Estero. “Todavía hay quechua en el castellano mismo, en el día a día”, explicó Rey Cano, que señaló además que “mate” proviene de “mati”, término quechua para calabaza.

Sobre el acento cordobés, la antropóloga lo vinculó con los pueblos comechingones. Según indicó, esa raíz ayuda a explicar una entonación más pausada y prolongada, y precisó que ese rastro “se rastrea lingüísticamente de los comechingones, que son todavía pueblos que viven en las sierras”.

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En el sur, la historia lingüística quedó atravesada por la campaña del desierto, que dificultó seguir muchas huellas. Aun así, Rey Cano señaló la persistencia de influencias mapuche y tehuelche, y puso un ejemplo directo: “Chubut, la palabra, pertenece al tehuelche”.

El cocoliche surgió en los conventillos de inmigrantes italianos y derivó con el tiempo en el lunfardo que se expandió con el tango en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Patagonia también recibió inmigración galesa. Ciudades como Gaiman, Trelew, Trevelin y Esquel conservan nombres de ese origen, y algunas palabras de ese idioma siguen presentes en festividades y en la gastronomía local.

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La especialista también se refirió a la desaparición de lenguas originarias. Explicó que una lengua muere “cuando se muere el último que habla esa lengua” y recordó el caso del selk’nam en Tierra del Fuego, extinguido tras la muerte de su última hablante, aunque quedaron grabaciones que hoy permiten intentos de recuperación.

El efecto de la globalización en el lunfardo

Los cambios más recientes están ligados a la circulación internacional de contenidos. Rey Cano señaló que el lunfardo pierde presencia mientras crece el yeísmo, con la pronunciación de la ‘ll’ y la ‘y’ como ‘sh’.

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Ese movimiento también aparece entre niños y adolescentes expuestos a dibujos animados y series extranjeras. Según la antropóloga, adoptan formas de hablar más neutras e incorporan términos de idiomas como inglés, japonés o coreano, con expresiones como “streaming” o “layout” integradas al habla cotidiana.

La respuesta a qué define al acento argentino, según la explicación de Rey Cano, está en esa superposición de aportes: la base andaluza de la colonización, la musicalidad italiana, las marcas del guaraní en el litoral, la presencia del quechua en el norte y los rastros tehuelches en el sur.

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