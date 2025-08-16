Buenos Aires celebra a Borges con una semana de homenajes y actividades

El Ministerio de Cultura porteño organiza una semana de homenajes a Jorge Luis Borges en agosto de 2025 (Foto: EFE/Manuel Hernández de León)

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires anunció una semana de homenajes y actividades para celebrar a Jorge Luis Borges entre el 19 y el 25 de agosto de 2025, en el marco de la Semana del Lector.

La Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges conmemora su primer aniversario durante estas jornadas, ofreciendo una estantería virtual de títulos recomendados y acceso libre a obras como Ficciones, El libro de los sueños y Cuentos completos. La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, destacó: “A un año de su creación, no deja de sorprendernos. Sumó miles de usuarios a la Red y realmente democratiza de una forma extraordinaria el acceso al libro, con un catálogo completo y diverso que incluye desde las últimas novedades editoriales hasta los grandes clásicos”.

Entre las propuestas más relevantes, se realizará una suelta de libros en la estación Catedral de la línea D de subterráneos, además de conferencias, tertulias poéticas y recitados de textos de Borges a cargo de Graciela Borges, Leonor Benedetto y Arturo Puig, junto a otros artistas. El Premio Joven Lector también será entregado durante la semana.

La Once Diez, radio pública de Buenos Aires, participará con un programa especial en el ciclo Poesía 1110 y lecturas seleccionadas por sus periodistas, disponibles a lo largo de toda la programación. Las actividades cuentan con la colaboración de la Red de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura porteño, la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, la Biblioteca Nacional, la Secretaría de Cultura de Nación y el equipo “Borges y la Biblia” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Artistas y personalidades como Graciela Borges, Leonor Benedetto y Arturo Puig participarán en los homenajes a Jorge Luis Borges

Martes 19 de agosto

18 h - Apertura Jornadas Borges - Semana del Lector 2025. Inauguración de la muestra “El Aleph”, con material inédito de Borges y obras de Aldo Sessa.

19 h - Un amor en tiempo real. 1945, dos postales inéditas a Estela Canto. Conferencia a cargo de Lucas Adur (UBA, CONICET) y Magdalena Cámpora (UCA, USAL, CONICET).

Fundación Internacional Borges, Anchorena 1660

Miércoles 20 de agosto

18:30 h - Cine debate. Hombre de la esquina rosada (1962), de René Mugica. Coordina: Gonzalo Aguilar.

Casa de la Lectura y la Escritura, Lavalleja 924

Jueves 21 de agosto

18 h - Taller de lectura: El Aleph. Equipo “Borges y la Biblia”, UBACyT. Con inscripción previa.

19.30 h - Cambiará el universo pero yo no: modernidad y resistencia en El Aleph de Borges. Coordina: Alfredo Alonso Estenoz (Luther College / Variaciones Borges).

Biblioteca Miguel Cané / Espacio Borges, Carlos Calvo 4319

Viernes 22 de agosto

16 h - Borges, el otro mar. Volverlo presencia a través de sus poesías, narraciones y milongas. Espectáculo dirigido por Helena Tritek con la participación de Milagros Almeida, Hernán Lucero, Junior Pisanú y Alejandro Viola.

Biblioteca Miguel Cané / Espacio Borges, Carlos Calvo 4319

19 h - Inauguración de la muestra “El Aleph” en la Biblioteca Nacional.

Agüero 2502

Sábado 23 de agosto

11 h - Entrega del Premio Joven Lector. Reconocimiento a los socios de entre 6 y 21 años que más libros retiraron de la Red durante el último año. Además, se entregará una mención especial al lector de menor edad.

Casa de la Cultura, Av. de Mayo 575

12 h - Visita guiada a la Biblioteca Municipal Miguel Cané / Espacio Borges. A cargo de L. Rosato y G. Álvarez.

Carlos Calvo 4319

14.30 h - Visita guiada por la ex Biblioteca Nacional, donde trabajaba Borges, a cargo de Laura Rosato y Germán Álvarez.

México 564

15 h - Suelta de libros en la estación Catedral de la línea D de subterráneos. Coordina: Vagón Literario, de la periodista Cecilia Bona. Organizado conjuntamente con SubtesBA.

16.30 h - Visita guiada por el Museo Borges, a cargo de Constanza Casagrande.

Anchorena 1660

17.30 h - Tertulia poética. Lectura y comentario de poemas de Borges. Participan: Graciela Borges, Adriana Amante, Mariela Blanco, Tomás Brusco, Constanza Casagrande, Nicolás Coria Nogueira, Elonora González Capria, Iti el Hermoso, Lautaro Lamisovski, Daniel Mecca y Leonardo Oyola.

Anchorena 1660

Domingo 24 de agosto

16 h - Presentación de El Aleph ilustrado, con dibujos de Mariana Bendersky. Recitado de Borges por Leonor Benedetto y Arturo Puig, acompañado por la música de Pablo Citarella.

Palacio Libertad, Sarmiento 151

Lunes 25 de agosto

16 h - Visita guiada por el Museo Borges, a cargo de Viviana Rivelli.

17 h - Presentación del libro Jorge Luis Borges. Curso de literatura inglesa y norteamericana de Mariela Blanco, con la participación de Daniel Balderston y Lucas Adur.

18 h - Conferencia “La frase larga en El Aleph”, por Daniel Balderston.

Fundación Internacional Borges, Anchorena 1660.