Manuel Borja-Villel pide descolonizar y “cambiar el paradigma” de los museos occidentales

El ex director del Reina Sofía pasó por Buenos Aires para participar del ciclo de charlas “Desplazamientos”. “Imaginar otros mundos es algo que los museos deben ayudarnos a hacer”, afirma

Por Laura Guarinoni

Manuel Borja-Villel, ex director del Museo Reina Sofía de Madrid, participó del ciclo "Desplazamientos" en Buenos Aires

El exdirector del Museo Reina Sofía de Madrid y especialista en la transformación museística, el español Manuel Borja-Villel, dijo en Buenos Aires que los museos occidentales están en la obligación de incluir las voces silenciadas y avanzar hacia la decolonización.

“Al modelo heteropatriarcal, heteronormativo, extractivista y, de algún modo, universal, al modelo occidental de museo, se le tiene que exigir que incluya otras epistemologías, otras comunidades, que incluya las voces silenciadas: de los afrodescendientes, los indígenas”, afirmó el historiador del Arte formado en las universidades de Valencia, Yale y Nueva York.

Un museo debe ser “un lugar de encuentro con fricción y antagonismo", afirma Borja-Villel

Borja-Villel participó de la charla “Habitar el museo” junto a la curadora Jimena Ferreiro, dentro del ciclo Desplazamientos, organizado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), la Fundación Williams, la Oficina de Proyectos, el Museo Moderno, Central Affair y La Escuelita.

Para el experto, los museos tienen que ir hacia una descolonización basada en el revisionismo y la transformación del pensamiento: “No es posible que en muchos museos esté todavía la pintura colonial española y no estén las prácticas artísticas que hacían otro tipo de comunidades, o no esté la cultura del mundo afrodescendiente. Tampoco la memoria histórica, los exiliados, los feminismos y las especies no humanas”.

Borja-Villel estuvo al frente del Reina Sofía durante 15 años, pero también dirigió el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y la Fundació Tàpies. Su trabajo fue punto de inflexión en la práctica curatorial contemporánea.

"El desafío es buscar cómo meter la vida en los museos”, propone Manuel Borja-Villel

“Museo habitado” y descolonización

Actualmente, Borja-Villel lidera el proyecto Museu Habitat (Museo Habitado) desde el Departamento de Cultura de la Generalitat catalana, cuyo objetivo es desarrollar herramientas para descolonizar el sistema museístico catalán. Museo Habitado es un modelo que -explicó- “se contrapone a esa idea occidental de verdades aparentemente universales que son buenas para todos, que nacen con la enciclopedia y los museos en el siglo XVIII”.

“Habitarlo quiere decir hacerlo suyo. ¿Y cómo se hace suyo? Cambiando de paradigma, imaginando cómo sería posible que el público se apropie, haga suyas las historias", añadió. El experto consideró que un museo “no es tanto un lugar de representación como de encuentro. Y ese encuentro debe tener fricción, antagonismo. Imaginar otros mundos es algo que los museos deben ayudarnos a hacer”.

El exdirector del Reina Sofía insistió en que esta transformación no puede limitarse a criterios de inclusión estadística. “El reto no es solo por poner cuotas, números, sino sobre todo porque esas otras formas de entender el mundo implican cambiar la forma dominante de hacerlo”, manifestó.

"Los europeos deberíamos estar aprendiendo"
"Los europeos deberíamos estar aprendiendo" de movimientos como el feminista en América latina, dice Borja-Villel

Más mujeres en los museos

Advirtió también de la importancia de incorporar artistas mujeres ya que “implica otra mirada, otra forma de entender las prácticas artísticas y eso conlleva cambios a muchos niveles: de glosario, de formas de hablar, de hacer arte”.

Para Borja-Villel los europeos deberían mirar a Argentina y a toda Latinoamérica, en especial a México y Brasil, porque han construido movimientos feministas, afrodescendientes e indígenas potentes. “Son de quienes los europeos deberíamos estar aprendiendo”, argumentó.

También cuestionó la lógica clasificación de los museos tradicionales: “No tiene que ver con una obligación de clasificarlos (los objetos vinculados a las comunidades silenciadas). El desafío es recuperar la vida en la práctica artística, buscar cómo meter la vida en los museos”.

Fuente: EFE

[Fotos: prensa CCEBA; REUTERS/Irina Dambrauskas]

