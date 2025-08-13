Manuel Crespo ganó el Premio Hebe Uhart de Novela

Manuel Crespo, autor de “En el cielo un hombre” (Fundación El Libro)

El cielo un hombre, la novela que acaba de consagrar a Manuel Crespo como ganador del Premio Hebe Uhart de Novela, se impuso entre 331 obras inéditas provenientes de 72 localidades de la provincia de Buenos Aires. El anuncio, realizado por Ediciones Bonaerenses, marca un hito en la carrera del autor criado en Chacabuco, quien recibirá $3.000.000 y verá su obra publicada en la colección Nuevas Narrativas. El jurado compuesto por Osvaldo Baigorria, Carla Maliandi y Leo Oyola destacó la originalidad y la potencia narrativa de la obra de Crespo, seleccionándola entre una convocatoria que busca visibilizar nuevas voces y ampliar el mapa literario bonaerense.

El Premio Hebe Uhart de Novela fue creado en homenaje a la escritora y cronista nacida en Moreno, con el objetivo de reconocer la creatividad artística, fortalecer el catálogo del sello editorial público y estatal, y promover la producción de novelas que enriquezcan la literatura de la provincia. En esta tercera edición, además del primer premio, el jurado otorgó menciones especiales a Habló con los muertos, de Enrique Antonio Rivas, y El tatuaje de la pólvora, de Lautaro Ortiz.

La trayectoria de Manuel Crespo revela una dedicación sostenida a la literatura. Nacido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1982 y criado en Chacabuco, Crespo residió en esa ciudad hasta hace pocos meses. Su primera novela, Los hijos únicos, obtuvo en 2010 el Concurso Nacional Laura Palmer no ha muerto y fue publicada por Gárgola Ediciones. En 2018, su libro de cuentos Fosfato recibió el premio del Fondo Nacional de las Artes y fue editado al año siguiente por Ediciones La Parte Maldita. En 2025, Crespo publicó su segunda novela, Un vidrio, con la editorial artesanal Ninguna Orilla. Sus textos han sido incluidos en revistas y antologías de Argentina, España, México y Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como editor de la sección Otras literaturas en Otra Parte Semanal y colabora en la revista El Diletante.

Entre los autores distinguidos con menciones, Enrique Antonio Rivas creció en Temperley y ejerce como profesor de Literatura. Escribe desde hace casi veinte años y ha publicado el libro de relatos Los nietos del carnicero, así como las novelas Aries odia la violencia y Antes de que vuelvas a hacerlo, esta última finalista del Premio Municipal de Literatura “Luis José de Tejeda” de Novela Corta. Además, Rivas fundó la editorial artesanal Delgarash Ediciones.

Por su parte, Lautaro Ortiz, autor de El tatuaje de la pólvora, nació en La Plata en 1973. Su recorrido profesional abarca el periodismo cultural y la escritura de guiones de historietas. Ortiz dirigió la revista Fierro (segunda época) y la publicación Historietas Nacionales para Télam. Entre sus investigaciones se encuentran Árabes. Una colectividad en Sudamérica y La hermosa gente, que reúne entrevistas inéditas de Francisco Urondo, además de los tomos de Don Pascual, de Roberto Battaglia. En el ámbito de la historieta, firmó títulos como Interior/Noche y Quiroga. También publicó los poemarios A estas horas y en este día y Casa de tabaco. Actualmente, dirige la colección Fuera de Registro y es columnista de Página|12.