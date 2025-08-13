EE.UU. investigará a los museos Smithsonian para eliminar las “narrativas partidistas”

La administración Trump ordena una revisión de los museos Smithsonian para promover el excepcionalismo estadounidense

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el martes que había ordenado una revisión exhaustiva de algunos museos del Smithsonian para garantizar que sus exposiciones elogien el excepcionalismo estadounidense y “eliminen las narrativas divisivas o partidistas.”

Trump se ha movido para afirmar el control sobre las principales instituciones culturales estadounidenses desde que comenzó su segundo mandato en enero, al tiempo que recortó drásticamente los fondos para las artes y las humanidades.

El Smithsonian es una de las instituciones más sagradas de Estados Unidos, con su vasta red de museos que cuenta con decenas de millones de artefactos para exhibición pública.

Una carta dirigida al secretario de la institución, Lonnie Bunch, publicada el martes en el sitio web de la Casa Blanca, decía que la administración llevaría a cabo una “revisión interna exhaustiva de determinados museos y exposiciones del Smithsonian”.

La Casa Blanca exige eliminar narrativas divisivas en las exposiciones del Smithsonian antes del 250 aniversario de EEUU

“Esta iniciativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la directiva del Presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar las narrativas divisorias o partidistas y restablecer la confianza en nuestras instituciones culturales comunes”, expresa la carta, firmada por tres altos funcionarios de la Casa Blanca.

Según la misiva, la revisión se centrará en ocho grandes museos, entre ellos, el Museo Nacional de Historia Estadounidense, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas y el Museo Nacional del Indígena Americano.

El objetivo de la revisión es evaluar “el tono, el marco histórico y la alineación con los ideales estadounidenses” de las exposiciones, los materiales educativos y los contenidos digitales de cara al 250 aniversario de la fundación de la nación, el año que viene.

El Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian retiró el mes pasado un rótulo que hacía referencia a las dos destituciones de Trump, una medida que su institución matriz negó posteriormente que se debiera a presiones de la Casa Blanca.

Ocho museos claves, incluidos los de historia afroamericana e indígena, serán evaluados por su alineación con los ideales nacionales

La revisión exige que los museos presenten una amplia documentación -incluidos planes de exposición, textos murales, material educativo, información sobre subvenciones y directrices internas- en un plazo de 30 días.

El Smithsonian no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

En un comunicado enviado a The New York Times, afirmó que su “trabajo se basa en un profundo compromiso con la excelencia académica, la investigación rigurosa y la presentación precisa y objetiva de la historia”.

“Estamos revisando la carta teniendo en cuenta este compromiso... y seguiremos colaborando constructivamente con la Casa Blanca, el Congreso y nuestro Consejo de Regentes”, añadió.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Annabelle Gordon y AP Foto/ Pablo Martinez Monsivais, Archivo.