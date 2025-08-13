Cultura

EE.UU. investigará a los museos Smithsonian para eliminar las “narrativas partidistas”

La administración de Trump busca que las exhibiciones eviten enfoques considerados divisivos, en el marco de una estrategia para reforzar la confianza en las instituciones culturales

Guardar
La administración Trump ordena una
La administración Trump ordena una revisión de los museos Smithsonian para promover el excepcionalismo estadounidense

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el martes que había ordenado una revisión exhaustiva de algunos museos del Smithsonian para garantizar que sus exposiciones elogien el excepcionalismo estadounidense y “eliminen las narrativas divisivas o partidistas.”

Trump se ha movido para afirmar el control sobre las principales instituciones culturales estadounidenses desde que comenzó su segundo mandato en enero, al tiempo que recortó drásticamente los fondos para las artes y las humanidades.

El Smithsonian es una de las instituciones más sagradas de Estados Unidos, con su vasta red de museos que cuenta con decenas de millones de artefactos para exhibición pública.

Una carta dirigida al secretario de la institución, Lonnie Bunch, publicada el martes en el sitio web de la Casa Blanca, decía que la administración llevaría a cabo una “revisión interna exhaustiva de determinados museos y exposiciones del Smithsonian”.

La Casa Blanca exige eliminar
La Casa Blanca exige eliminar narrativas divisivas en las exposiciones del Smithsonian antes del 250 aniversario de EEUU

“Esta iniciativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la directiva del Presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar las narrativas divisorias o partidistas y restablecer la confianza en nuestras instituciones culturales comunes”, expresa la carta, firmada por tres altos funcionarios de la Casa Blanca.

Según la misiva, la revisión se centrará en ocho grandes museos, entre ellos, el Museo Nacional de Historia Estadounidense, el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericanas y el Museo Nacional del Indígena Americano.

El objetivo de la revisión es evaluar “el tono, el marco histórico y la alineación con los ideales estadounidenses” de las exposiciones, los materiales educativos y los contenidos digitales de cara al 250 aniversario de la fundación de la nación, el año que viene.

El Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian retiró el mes pasado un rótulo que hacía referencia a las dos destituciones de Trump, una medida que su institución matriz negó posteriormente que se debiera a presiones de la Casa Blanca.

Ocho museos claves, incluidos los
Ocho museos claves, incluidos los de historia afroamericana e indígena, serán evaluados por su alineación con los ideales nacionales

La revisión exige que los museos presenten una amplia documentación -incluidos planes de exposición, textos murales, material educativo, información sobre subvenciones y directrices internas- en un plazo de 30 días.

El Smithsonian no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

En un comunicado enviado a The New York Times, afirmó que su “trabajo se basa en un profundo compromiso con la excelencia académica, la investigación rigurosa y la presentación precisa y objetiva de la historia”.

“Estamos revisando la carta teniendo en cuenta este compromiso... y seguiremos colaborando constructivamente con la Casa Blanca, el Congreso y nuestro Consejo de Regentes”, añadió.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Annabelle Gordon y AP Foto/ Pablo Martinez Monsivais, Archivo.

Temas Relacionados

Historia americanaMuseosEstados Unidosinstituto SmithsonianSmithsonian

Últimas Noticias

El ‘Juicio Final’ de Miguel Ángel se prepara para una restauración monumental en la Capilla Sixtina

El icónico fresco será sometido a mantenimiento en los primeros meses de 2026, con andamios y expertos trabajando a contrarreloj para devolverle su esplendor antes de la Semana Santa

El ‘Juicio Final’ de Miguel

Tip de ortografía del día: lejano Oeste, escritura adecuada

Sobre el tema existen una serie de sustantivos que debemos conocer para usarlos de forma correcta

Tip de ortografía del día:

Murió el renombrado novelista egipcio Sonallah Ibrahim

El autor, que fue preso político durante el gobierno de Abdel Naser, enfrentó en su obra a la represión, el neoliberalismo y la hegemonía occidental

Murió el renombrado novelista egipcio

Hugo Fattoruso: “No soy un artista, soy un artesano que trabaja con las notas”

El gran pianista uruguayo de 82 años, una leyenda de la música rioplatense, vuelve a presentarse en Buenos Aires este fin de semana junto al Quinteto Barrio Sur. “Recién voy a parar en el cajón”, dice con una sonrisa

Hugo Fattoruso: “No soy un

Tuve una idea que me obsesionó al punto de escribirla siete veces

El autor de “San José dormido”, novela ganadora del premio Futuröck, cuenta como transformó sus vivencias durante la pandemia en una obra que reflexiona sobre la convivencia, la diversidad y la necesidad

Tuve una idea que me
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio contra el ex de

Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: las últimas noticias sobre el veredicto, minuto a minuto

Convocatoria de acreedores de Gol: inversores argentinos denuncian falta de transparencia de la aerolínea y posible perjuicio económico

Paso a paso, cómo será votar por primera vez con Boleta Única Papel en las elecciones nacionales del 26 de octubre

Revelaron los países con más habitantes que superan los 100 años: qué lugar ocupa Argentina

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 13 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
El ‘Juicio Final’ de Miguel

El ‘Juicio Final’ de Miguel Ángel se prepara para una restauración monumental en la Capilla Sixtina

Un mortero mató a dos niños y a su madre en el noroeste de Pakistán

El juego entre ballenas y delfines es más habitual de lo que se pensaba

Comenzó en Berlín la reunión virtual de los líderes europeos con Volodimir Zelensky antes de la cumbre con Donald Trump

Un innovador panel solar alemán logra una eficiencia récord y reduce el uso de materiales costosos

TELESHOW
La China Suárez mostró su

La China Suárez mostró su nueva casa en Turquía: vestidor de lujo, un jardín soñado y los looks del verano

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi