Qué leer esta semana: el hermano alemán que le apareció a Chico Buarque (y cómo)

Esta historia la sé de dos maneras: porque Chico Buarque la escribió en una novela hermosa -El hermano alemán- y porque me la contó una tarde en su casa de Río de Janeiro. Detrás de mí, el ventanal que daba al mar y delante, todos esos ojos celestes. La historia del libro y la del cara a cara no son exactamente iguales: Buarque, además de ese cantautor delicioso que te puede estremecer, es un escritor y el escritor sabe cortar acá y cambiar un detalle allá. Pero lo importante, ese hermano buscado de grande, se mantiene. Enseguida te cuento un poco más.

En esta entrega también voy a hablar de dos libros que me llegaron y quiero leer. Uno es Las escuelas, donde Adriana Amante se mete en la cabeza de una mujer que recuerda a su mejor amiga de la adolescencia... la hija del director de una escuela de formación de suboficiales de la Armada, en plena dictadura.

El otro libro es Sin padre, sin marido y sin Estado, de las investigadoras Melina Vázquez y Carolina Spataro. Lo que me interesó es que, como dice la tapa, fueron a buscar a las feministas de las “Nuevas derechas”. ¿Cómo, hay feministas de derecha? Bueno.

Finalmente, un bonus track: Los días de la zona, el libro que el periodista Diego Rojas entregó días antes de morir y donde plantea... un ataque de una guerrilla boliviana a Buenos Aires.

Ahí vamos.

Qué leí: “El hermano alemán”, de Chico Buarque

El hermano alemán, de Chico Buarque

Hay que decir que un poco me temblaron las rodillas cuando me anuncié en la casilla de seguridad de ese edificio -“Voy al noveno”- y me dijeron que pasara y del otro lado de la puerta del ascensor abrió la puerta el autor de Construcción, de Cálice, de La banda. Cuando nos sentamos en la mesa del comedor de ese departamento hermoso que no es una mansión, al costado de su piano. Cuando fuimos a la cocina y él hizo café.

El hermano alemán Por Chico Buarque eBook $ 10,99 USD Comprar

Cuando abrió los ojos y el corazón para hablarme de ese secreto familiar que todos sabían pero del que no se hablaba. El padre de Chico, Sergio, era corresponsal en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y allí tuvo una novia. La novia quedó embarazada pero empezó la guerra y Sergio se volvió a Brasil. De ocho meses estaba ella.

El tema es que el padre no perdió contacto... del todo. Trató de recuperarlo, hizo algún trámite con las autoridades -nazis- de Alemania. Insinuaron que él era judío.. le fue mal. Pasó el tiempo. Sergio se casó con la madre de Chico, nacieron sus hijos...

Chico se enteró a los veintipico, no por su padre sino casi de casualidad: “Tengo la foto de ese día”, me dijo esa vez, entusiasmado como un niño. Se fue, volvió: en la foto está él, está Tom Jobim, está Vinicius de Moraes y hay un hombre algo mayor, el poeta Manuel Bandeira. “Estábamos ahí, cervecita, charlando y Manuel se puso a hablar de mi padre. ‘¿Cómo está Sergio? Hace tanto que no lo veo… Eramos muy amigos, después se fue a Alemania, tuvo aquel hijo…' Así lo supe. Y yo: ‘¿Qué hijo en Alemania?”. Y Vinicius me dice: “¿Cómo no lo sabés?’”

Chico Buarque encontró al hijo que había tenido su padre.

Él no sabía pero los amigos sabían. Era la década del 70. El padre estaba vivo. Un poco, Chico se recriminaba ese silencio que guardan a veces los hijos para no mostrar que saben lo que no tenían que saber. “Podría haberme acercado a mi padre y preguntado. Podría haberle dicho ‘Sergio, contame todo’”.

Pero no lo hizo, no le dijo nada, dejó que el caudal del tiempo corriera bajo el puente y arrastrara al hermano con su furia. Hasta que después, muchos años después, con el padre y la madre ya muertoa y nadie a quien consultar, Chico decidió escribir una novela que empezaba cuando se encontraba una carta enviada por una mujer en 1931 y escrita en alemán. Allí decía que había nacido el bebé, que se había llamado Sergio, que usaba el apellido de su madre. Sí, iba a escribir la historia de su padre. Con lo poco que sabía la iba a escribir pero lo esperaba una sorpresa: cuando le contó a su hermano mayor la idea, el hermano simplemente dijo: “Ahh, sí, yo encontré unos documentos en alemán que mamá había guardado …”

Era 2012, Chico Buarque ya era Chico Buarque, se lanzaron a buscarlo y lo encontraron. Esto que cuento es la realidad, no la novela: el hermano había vivido en Europa del Este, efectivamente se llamaba Sergio, había sido periodista y.. ¡cantante! Y había muerto.

El padre del músico tuvo un hijo en Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial

Chico lo contaba y se emocionaba. Había llegado tarde a su hermano pero le quedaban sobrinas. Otra vez, va, busca fotos, las muestra: las invitó a Brasil.

Esa historia está detrás, pero muy presente, en El hermano alemán. Con estos datos, vas a encontrar la realidad muy fácilmente en la novela.

Qué quiero leer: “Sin padre, sin marido y sin Estado”, de Melina Vázquez y Carolina Spataro

Sin padre, sin marido y sin estado, de Vázquez y Spataro

Cuentan las autoras que todo empezó un 8 de marzo, cuando se encontraron en la marcha del Día de la Mujer con mujeres que habían votado a Javier Milei. ¿Se podía a la vez estar en esa marcha y apoyar a un político orgullosamente antifeminista? Decidieron seguir esas historias de vida.

Sin padre, sin marido y sin estado Por Melina Vázquez y Carolina Spataro eBook $ 9,99 USD Comprar

Encontraron, estudiando, que eran mujeres incómodas con la crianza tradicional que habían recibido, que las mandaba a la cocina y a cambiar pañales como proyecto de vida. Pero, a la vez, incómodas con sus profesores y muchas compañeras de estudios por sus posiciones, a la derecha de la mayoría. Incómodas con sus compañeros de militancia -por no aceptar aquel rol tradicional- y también en las redes.

“Este libro es sobre mujeres que militan y se organizan en torno a una agenda propia en los espacios que se encuentran más a la derecha en el espectro político de la Argentina”, cuentan en la introducción. Su experiencia habla, dicen, de la masificación del feminismo pero también de la del liberalismo.

No me digas que no es interesantísimo.

Qué me llegó: “Las escuelas”, de Adriana Amante

Las escuelas, de Adriana Amante

La autora lo cuenta así: “Es la historia de una narradora que, cuando tenía trece, catorce años, era la mejor amiga de la hija del director de una escuela de suboficiales de la Armada, que fue centro del horror político y humano del país. Y se llama Las escuelas porque el relato envuelve a esa escuela de suboficiales de la Armada, donde imperaba el horror. Y también porque tiene que ver con la escuela en la que estas dos amiguitas se conocieron, que era una escuela para-huérfanos e hijos de militares, en los que podían entrar un puñadito de civiles por orden de mérito".

Las escuelas Por Adriana Amante eBook $ 11,99 USD Comprar

¿Es una historia sobre la dictadura o sobre la amistad? Sobre la amistad, cree la autora pero -como les dijo a Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase en la radio- “con mucha ternura”. Porque “hay mucho dolor, hay mucha ternura en esa ignorancia que tenían ambas, cada una a su manera, y en el modo en que pudieron procesar cada cosa y los castigos eventuales que la vida te trae”.

Chicas que empiezan a fumar, que van a Pumper Nic, que gustan de tal chico, que tienen los padres que tienen. Lo personal y la Historia dándose ese abrazo desesperado que tanto les gusta.

Bonus track: Asalto boliviano a Buenos Aires

Los días de la zona, de Diego Rojas

Diego Rojas, periodista cultural, periodista de investigación, colaborador de Infobae, nació en Buenos Aires en 1977, de padre y madre bolivianos. Eso -su cercanía con esa cultura- sus años en Bolivia- es uno de los elementos que arman Los días de la zona, una novela de imaginación política en la que gobierna la dictadura en realidad no ha terminado del todo y hay un gobierno de ultraderecha que busca “desbolivianizar”.

Las escuelas Por Diego Rojas eBook $ 11,99 USD Comprar

Los inmigrantes bolivianos -y sus hijos argentinos- viven en “La Zona”, una especie de ghetto con checkpoints y humillación permanente. Pero nadie se va a sentar a esperar que lo “desbolivianicen”: desde La Paz llega un líder con discurso indigenista y dispuesto a organizar la resistencia. Una lucha armada, precisa, violenta, en la que las cholas, con trenza y pollera, tendrán un papel central.

Rojas había recibido un trasplante de hígado y, cuando empezó a andar mal, estuvo meses enfermo. Mientras tanto, escribía este canto a la resistencia. Conté más de la novela en esta nota.

Siempre me quedo con las ganas de hablar de otros libros. Tuve que desarmar y volver a armar mi biblioteca y aparecen muchas cosas tentadoras. Pero todo no se puede: hasta la próxima.