Gran Museo Egipcio: detalles, expectativas y cuál es la fecha de inauguración

Tras varios retrasos, el museo de las Pirámides, que cuenta con una colección de más de 100.000 piezas, confirmó el día en que abrirá sus puertas

El Gran Museo Egipcio abrirá
El Gran Museo Egipcio abrirá oficialmente el 1 de noviembre, tras varios retrasos (Foto: Hasan MROUE / AFP)

Egipto anunció el miércoles que su esperado nuevo museo arqueológico, de 1.000 millones de dólares y ubicado cerca de las Pirámides de Giza, abrirá oficialmente el 1 de noviembre, tras varios retrasos.

Las autoridades esperan que el Gran Museo Egipcio (GEM), que alberga los tesoros de Tutankamón entre su colección de más de 100.000 piezas del antiguo Egipto, atraiga a visitantes de todo el mundo.

El museo de las Pirámi
El museo de las Pirámi des cuenta con una colección de más de 100.000 piezas (Foto: Adobe Stock)

Las autoridades afirman que, con 50 hectáreas (124 acres), el museo será el más grande del mundo dedicado a una sola civilización.

El primer ministro, Moustafa Madbouly, declaró en una reunión de gabinete que el presidente Abdel Fattah al-Sisi había aprobado la nueva fecha de apertura.

Las autoridades afirman que, con
Las autoridades afirman que, con 50 hectáreas (124 acres), el museo será el más grande del mundo dedicado a una sola civilización (Crédito: EFE/EPA/MOHAMED HOSSAM)

Dijo que la inauguración sería “un evento excepcional” que exhibiría el patrimonio cultural de Egipto y atraería a visitantes de todo el mundo.

Estaba prevista para el 3 de julio, pero se pospuso cuando Israel atacó las instalaciones nucleares iraníes el 13 de junio, lo que desencadenó una guerra de 12 días que cerró el espacio aéreo en gran parte de Oriente Medio.

La inauguración del Gran Museo
La inauguración del Gran Museo Egipcio estaba prevista para el 3 de julio, pero se pospuso cuando Israel atacó las instalaciones nucleares iraníes el 13 de junio pasado (Crédito: Adobe Stock)

El proyecto ha enfrentado una serie de contratiempos, como la inestabilidad política y el impacto de la pandemia de COVID-19.Las autoridades prevén que el museo atraerá a cinco millones de visitantes al año, lo que supondrá un importante impulso para la industria turística, una fuente clave de divisas para Egipto.

Fuente: AFP

Gran Museo Egipcio

