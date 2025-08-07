Cultura

Censura en India: 25 libros fueron prohibidos en Cachemira, una región en disputa

Las autoridades ordenaron retirar importantes títulos, entre ellos obras de Arundhati Roy, argumentando que promueven ideas separatistas y desinforman a la juventud en una zona marcada por tensiones políticas

Guardar
India prohíbe la publicación de
India prohíbe la publicación de una veintena de libros en Cachemira por contenido "secesionista" (Crédito: Europa Press)

Las autoridades indias de Cachemira han prohibido 25 libros, incluyendo una obra de Arundhati Roy, ganadora del Premio Booker, alegando que los títulos “incitan al secesionismo” en la disputada región de mayoría musulmana.

La orden gubernamental acusa a los escritores de propagar “narrativas falsas” sobre Cachemira, “al tiempo que desempeñan un papel crucial en la desorientación de la juventud, la glorificación del terrorismo y la incitación a la violencia” contra el Estado indio.

Esta orden sigue a las emitidas en febrero, cuando las autoridades incautaron literatura islámica de librerías y hogares. Cachemira ha estado dividida entre India y Pakistán desde su independencia del dominio británico en 1947, y ambos reclaman la totalidad del territorio del Himalaya.

Grupos rebeldes han librado una insurgencia desde 1989 contra el dominio indio de Cachemira, exigiendo la independencia o su fusión con Pakistán. La orden se emitió el martes, sexto aniversario de la imposición del gobierno directo por parte de Nueva Delhi, aunque la prohibición tardó en ser difundida.

Arundhati Roy, activista y escritora
Arundhati Roy, activista y escritora (Foto: AP / Manish Swarup)

El clérigo jefe y líder separatista Mirwaiz Umar Farooq afirmó que la prohibición “solo expone las inseguridades y la limitada comprensión de quienes están detrás de tales acciones autoritarias”. “Prohibir libros de académicos e historiadores de renombre no borrará los hechos históricos ni el repertorio de recuerdos vividos del pueblo de Cachemira“, añadió Farooq.

En noviembre pasado, Cachemira eligió su primer gobierno desde que quedó bajo el control directo de Nueva Delhi, gracias al apoyo de los votantes a los partidos de la oposición para dirigir su asamblea regional.

El gobierno local tiene poderes limitados y el territorio continúa siendo gobernado por un administrador designado por Nueva Delhi.

La prohibición enumeraba 25 libros que “han sido identificados como propagadores de narrativas falsas y secesionistas”, incluyendo el libro de ensayos de Roy de 2020, Azadi: Libertad, Fascismo, Ficción.

Las autoridades indias en Cachemira
Las autoridades indias en Cachemira prohíben libros de escritores y académicos eminentes (Foto: AP / Dar Yasin )

Roy, de 63 años, es una de las autoras vivas más famosas de la India, pero sus escritos y activismo, incluyendo sus críticas al gobierno del primer ministro Narendra Modi, la han convertido en una figura polarizadora en su país.

Otros libros prohibidos incluyen títulos de académicos, entre ellos uno de los principales expertos constitucionales de la India, A.G. Noorani, y Sumantra Bose, profesora de ciencias políticas en la London School of Economics.

El historiador Siddiq Wahid afirmó que el edicto contraviene la Constitución, “que garantiza la libertad de expresión”.

“La lista de libros prohibidos incluye varios escritos y publicados por personas e instituciones cuya reputación depende de aportar pruebas, lógica y argumentos que sustenten las conclusiones a las que llegan”, declaró Wahid a AFP.

¿Eso ya cuenta para algo?

Fuente: AFP

Temas Relacionados

IndiaCachemiraArundhati RoyCensuraCulturaLibros

Últimas Noticias

Los “colores mexicanos” de Luis Buñuel llegan a San Pablo

El Instituto Cervantes inaugura una muestra que explora la influencia de México en la obra del cineasta español, con 18 piezas de artistas que reinterpretan sus películas desde una perspectiva local

Los “colores mexicanos” de Luis

Cómo se escribe: ¿Colindante con o colindante a? La RAE aclara la polémica

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe: ¿Colindante con

Leer y sentir la poesía: una guía de recomendaciones para la FED

La Feria de Editores reúne sellos especializados, a escritores consagrados y talentos emergentes, un escenario ideal para quienes buscan explorar el universo lírico y sus múltiples formas

Leer y sentir la poesía:

Las nuevas películas de George Clooney, Lucrecia Martel y Kleber Mendonça Filho se suman al New York Film Festival

La edición número 63 de la competencia que comenzará el 26 de septiembre, incluye además títulos de Luca Guadagnino, Kathryn Bigelow, Jim Jarmusch y Bradley Cooper

Las nuevas películas de George

100 años de “El acorazado Potemkin” con música sinfónica en vivo, en el Palacio Libertad

La Fundación Cinemateca Argentina presenta la versión restaurada del film, con interpretación en vivo bajo la dirección de Santiago Chotsourian

100 años de “El acorazado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de ensalada de arroz

Receta de ensalada de arroz con huevo, zanahoria y pepino, rápida y fácil

El eclipse más impactante del siglo ya tiene fecha y ruta: por qué será inolvidable

Marcha de San Cayetano, en vivo: el arzobispo García Cuerva brindó una oración y dijo que “el pan no se le niega a nadie”

31 fotos de la peregrinación a San Cayetano

Tragedia en Miami: revelaron la causa de muerte de la tercera víctima del choque náutico en el que falleció la nieta de Cris Morena

INFOBAE AMÉRICA
El eclipse más impactante del

El eclipse más impactante del siglo ya tiene fecha y ruta: por qué será inolvidable

Putin habló sobre el encuentro con Trump y dio pistas de dónde podría realizarse: “Aquí tengo un amigo que se ha ofrecido”

Vandalizaron una oficina de la aerolínea El Al en París: “Es un ataque contra el Estado de Israel”

El Interamerican Institute for Democracy presentó el foro “Bolivia: Bicentenario, República y Elecciones”

Los fans de Oasis batieron un insólito récord durante su concierto en Wembley

TELESHOW
Murió a los 88 años

Murió a los 88 años Osvaldo Piro, leyenda del tango y de la música popular

Las emotivas palabras de Nico Vázquez para su papá y sus compañeros de Rocky: “La familia que uno elige”

La inesperada confesión de Bautista Vicuña sobre su futuro que sorprendió a Pampita: “Todavía hay tiempo”

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos entre los fanáticos

La sinceridad de Moria Casán desarmó a Mario Pergolini: “¿Sabés lo que me gusta de vos?"