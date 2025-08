Edimburgo inaugura un mes de festivales con más de tres mil espectáculos y artistas de 58 países

La programación de agosto en Edimburgo abarca ópera ecológica, oratorios monumentales y propuestas innovadoras de danza y teatro

Edimburgo tiene este viernes el punto de partida de su emblemático agosto cultural, un mes que transforma la capital escocesa en un hervidero de creatividad con la celebración simultánea de algunos de los festivales de artes más relevantes del mundo.

Desde este 1 de agosto y hasta finales de mes se celebrarán más de 3 mil espectáculos en cientos de escenarios, desde iglesias y bibliotecas hasta sótanos, plazas o pubs, convirtiéndose durante todo el mes en la capital mundial de las artes escénicas.

Festival Internacional

El Festival Internacional de Edimburgo (EIF), que se celebra hasta el 24 de agosto, reúne este año a más de 1.700 artistas de 42 países bajo el lema The Truth We Seek (La verdad que buscamos), centrado en cómo el arte cuestiona la realidad.

Entre los hitos de esta edición destaca el esperado debut de la violinista española María Dueñas, que actuará el lunes 4 en The Queen’s Hall, dentro del reputado ciclo matutino Morning Concerts. Además, la programación incluye propuestas arriesgadas como la ópera ecológica Book of Mountains and Seas, el monumental oratorio nocturno The Veil of the Temple o una reinvención acrobática de Orfeo y Eurídice.

El Fringe vuelve recargado

El Festival Fringe de Edimburgo, hasta el 25 de agosto, es la mayor vidriera de artes escénicas del mundo, arranca con más de 3.300 espectáculos y 265 sedes alrededor de la capital escocesa. Este año el programa explora temas como la rebelión femenina, lo paranormal, la inteligencia artificial o la alegría queer, con 58 países representados y cerca de 50 mil funciones programadas.

Entre los montajes destacados figuran Macbeth: The Musical, Failsafe, Alba Flamenca y obras de teatro documental, danza rave, magia, ciencia y cabaret.

El Tattoo celebra 75 años

También este viernes comienza el Royal Edinburgh Military Tattoo (hasta el sábado 23), uno de los espectáculos al aire libre más impactantes de Europa, con la explanada del castillo de Edimburgo como telón de fondo.

Este año celebra su 75º aniversario con un nuevo enfoque narrativo y la dirección artística del dramaturgo Alan Lane. Más de 800 intérpretes participarán en The Heroes Who Made Us, con una puesta en escena que combina tradición militar, espectáculo visual, danzas, música internacional y un narrador principal -el actor escocés Terence Rae- que dará cohesión y emoción al relato.

A su vez, el Edinburgh Art Festival (del 7 al 24 agosto) inaugurará con una intervención feminista de la artista inglesa Linder Sterling, una instalación ecológica colombiana y un recorrido por exposiciones clave en la ciudad.

Los festivales de Edimburgo generan un impacto económico de más de 540 millones de dólares en la capital escocesa

Por su parte, el Festival Internacional del Libro (del 9 al 24 agosto) tendrá como uno de sus focos la literatura en español contemporánea con la mesa redonda Spain’s New Literary Horizons, el viernes 22 de agosto, protagonizada por las autoras Sara Mesa y Elisa Levi.

Según un informe oficial de 2022 citado por la organización del Royal Edinburgh Military Tattoo, el conjunto de los festivales de Edimburgo genera un impacto económico de más de 540 millones de dólares en la capital escocesa y unos 415 millones en el conjunto de Escocia.

Fuente: EFE

[Fotos: prensa Festivals of Edimburgh: Unsplash]