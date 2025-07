Pablo Picasso y un nuevo misterio sobre “Las señoritas de Avignon”: ¿inspiración africana o catalana?

Pablo Picasso y el misterio del chirimbolo: ¿inspiración africana o secreto catalán en “Las señoritas de Avignon”? (Crédito: MoMA)

El enigma del chirimbolo, esa marca en el rostro de una de las figuras de Las señoritas de Avignon, ha desconcertado a críticos y expertos durante más de un siglo. ¿Se trata de una oreja, un tumor, un brazo? Según el coleccionista francés y autodenominado “detective del arte” Alain Moreau, la clave para descifrar este detalle y el conjunto de la obra no reside en el arte africano, como se ha sostenido durante décadas, sino en las pinturas murales medievales de Cataluña. Esta hipótesis, presentada en el Bulletin of the Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi y difundida por The Times of London, desafía la narrativa dominante sobre la génesis de una de las piezas más influyentes del arte moderno.

La obra en cuestión, Las señoritas de Avignon (1907), representa a cinco mujeres desnudas, algunas de ellas con rostros que evocan máscaras. Mediante recursos propios del cubismo, Pablo Picasso fragmentó tanto los cuerpos como el fondo, generando una composición que marcó un punto de inflexión en la historia del arte. Durante mucho tiempo, la crítica ha sostenido que el principal motor creativo de este lienzo fue el arte africano, especialmente tras la visita de Picasso al Musée d’Ethnographie du Trocadéro en París en junio de 1907. Sin embargo, el propio artista se distanció de esa interpretación. En una entrevista de 1920, afirmó: “¿Arte negro? No lo conozco”.

Pablo Picasso

La investigación de Moreau sostiene que el contacto de Picasso con el arte y los objetos africanos se produjo después de haber terminado Las señoritas de Avignon. Para fundamentar su tesis, Moreau rastreó los viajes del pintor, incluyendo una posible desviación en 1906 hacia Gósol, España, en compañía de su amigo y amante del arte Joan Vidal Ventosa. Este último habría sugerido a Picasso visitar enclaves donde se conservaban frescos medievales, como la iglesia de La Vella de Sant Cristòfol en Campdevànol y los murales románicos de Sant Martí de Fenollar, en las estribaciones de los Pirineos franceses al sur de Perpiñán.

Según el análisis de Moreau, estos frescos, hoy desaparecidos en su mayoría, gozaban de popularidad entre la élite intelectual catalana de la época y compartían rasgos con Las señoritas de Avignon: marcas faciales abstractas, formas angulosas y paletas cromáticas intensas. El investigador subraya que la paleta de colores, la representación de los contornos faciales y la mirada de las figuras en la pintura de Picasso remiten de manera más precisa a la tradición pictórica medieval catalana que a las máscaras africanas.

Las señoritas de Avignon (1907)

Un dato relevante que aporta Moreau es la cronología de los objetos africanos asociados a la obra. La máscara africana que se exhibió junto a Las señoritas de Avignon en la retrospectiva de 1939 en el Museum of Modern Art de Nueva York no llegó a Europa hasta 1935, casi treinta años después de la finalización del cuadro. A pesar de ello, el entonces curador Alfred Barr afirmó que la máscara había inspirado directamente la obra.

El debate sobre el origen de la inspiración de Las señoritas de Avignon ha enfrentado durante décadas a artistas e historiadores. Algunos han denunciado la apropiación cultural del arte negro, mientras que otros han defendido el carácter deliberadamente enigmático de la pieza. La aportación de Moreau, recogida por The Times of London, introduce una nueva perspectiva al señalar que el chirimbolo y otros elementos del cuadro derivan de los motivos abstractos presentes en el arte cristiano catalán medieval.